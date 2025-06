ネットマーブル、最新作アクションRPG『モンギル：STAR DIVE』「Summer Game Fest 2025」で最新トレーラーを公開しクローズドβテスト参加者募集を開始！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、2025年内にスマートフォン及びPC向けにサービス予定の最新アクションRPG『モンギル:STAR DIVE』(開発:Netmarble Monster Inc.)において、6月6日に米国カリフォルニア州で開催された「Summer Game Fest 2025」で、ゲームの最新トレーラーを公開いたしました。

また、併せて6月20日から開始予定のクローズドβテスト(以下:CBT)の参加者募集も開始したことをお知らせいたします。

◆最新トレーラーを「Summer Game Fest 2025」公開、新たなキャラクターも披露

・『モンギル:STAR DIVE』最新トレーラー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OEkJG8-USdo ]

最新トレーラーでは、可愛らしい多様なモンスターが住む活気に溢れた魅力ある『モンギル:STAR DIVE』の世界で、主人公の「クラウド」と「ベルナ」、「ニャンコ」たちが幻想的な風景を舞台に壮大な冒険を繰り広げる様子が紹介されています。

ゲームの革新的なメカニクスの1つである「ニャンコ」が独自の捕獲能力を使用してモンスターを捕まえるシーンや複数のキャラクターが同時に戦闘を繰り広げるパーティーバトルなど、滑らかでスリリングなリアルタイムアクションをご覧いただけます。また、新たなキャラクター「サングン」も初公開されました。

◆『モンギル:STAR DIVE』CBT参加者募集を開始!

ネットマーブルは、『モンギル:STAR DIVE』のCBT参加者の受付を開始いたしました。ゲームの完成を形作る貴重なプロセスに関わることができる機会です。是非ご応募ください!

『モンギル:STAR DIVE』クローズドβテスト概要

・応募受付期間:

6月7日(土)~ 6月18日(水) まで

※当選者発表の日程につきましては、後日改めてご案内させていただきます。

・実施期間:

6月20日(金)13:00~ 6月27日(金)12:59まで

・応募方法

特設サイトより応募できます。詳細は特設サイトをご確認ください。

https://stardive.netmarble.com/ja/1stMongillers

『モンギル:STAR DIVE』は、ネットマーブルのモバイルRPGの始まりとなった作品『タッチモンスター』を受け継ぐ新たなアクションRPGです。

原作の『タッチモンスター』は、約10年間にわたりサービスが続き世界中のプレイヤーに愛された人気タイトルです。『モンギル:STAR DIVE』は、その魅力的なキャラクターや独自の世界観、ゲームの楽しさを継承しつつ、Unreal Engine 5による最高級のグラフィックで新たなアクションRPGとして登場します。

テイミングしたモンスターを使用して、戦闘で活用できるアイテムを製作できるシステムが特徴で、「タッグプレイ」を基盤にした独自の戦闘システムで3体のキャラクターで編成するパーティーを操作し、ダイナミックで高速なバトルを体験することができます。

『モンギル:STAR DIVE』の公式ディザーサイトや公式X、公式youtubeでは、今後ゲームに関しての最新情報を公開していく予定です。また公式Epic Games Storeもオープンしました。『モンギル:STAR DIVE』をウィッシュリストに追加やフォローをして、続報をお待ちください!

・『モンギル:STAR DIVE』 公式サイト

https://stardive.netmarble.com/ja

・『モンギル:STAR DIVE』 公式X

https://x.com/Mongil_JP(https://x.com/Mongil_JP)

・『モンギル:STAR DIVE』 公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/channel/UCTDprmSGHWWqR5YprA-Zxzg

・『モンギル:STAR DIVE』公式Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/p/mongil-star-dive-e6f95e

◆『モンギル:STAR DIVE』とは◆

『モンギル:STAR DIVE』は、2013年に登場したネットマーブルのモバイルRPG『タッチモンスター』を受け継ぐ新たなアクションRPGです。Unreal Engine 5による最高級のグラフィックで構築された、特別な運命を持つ物語の主人公「ベルナ」と「クラウド」と一緒に、モンスターをテイミングしながら魅力的なキャラクターたちとの冒険を楽しむことができます。テイミングしたモンスターを戦闘で活用できるアイテムに製作できるシステムが特徴で、シンプルな操作で爽快かつ派手なアクションを楽しむことができます。

◆『モンギル:STAR DIVE』について◆

[ タイトル ] モンギル:STAR DIVE

[ ジャンル ] アクションRPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble Monster Inc.

[ 対応OS ]iOS / Android / PC

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2025年内下期

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) Netmarble Corp. & Netmarble Monster Inc. All Rights Reserved.