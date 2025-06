もうひとりの鬼武者！？　小次郎の名でも著名な「佐々木巌流」が強敵として登場！　カプコンの剣戟アクションゲームシリーズ最新作『鬼武者 Way of the Sword』の新トレーラーが解禁。

株式会社カプコン

2026年発売予定である鬼武者シリーズ完全新作『鬼武者 Way of the Sword』の最新トレーラー「2nd トレーラー:強敵登場」を公開。

本報では「鬼の篭手」を持つ「佐々木巌流」をはじめとした登場キャラクターやアクションなど、徐々に明かされる新情報を紹介する。

『鬼武者 Way of the Sword』2nd トレーラー:強敵登場

https://www.youtube.com/watch?v=Ai0lx1HXznU

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ai0lx1HXznU ]

新たな登場キャラクターが判明

強敵:佐々木巌流(声:岡本信彦)

佐々木小次郎の名でも知られる武芸者。武蔵とは浅からぬ因縁を感じさせる。

その腕には、武蔵と同じ「鬼の篭手」が…。

主人公「宮本武蔵」と激しく刃を交える「佐々木巌流」。

「鬼の篭手」を持つ2人が交錯するストーリーへの期待も高まる。

また映像の最後には謎の女性の姿も。

武蔵の「鬼の篭手」が放つ輝きから現れた、このキャラクターは一体…!?

至高の剣戟アクション、その一端が明らかに

相手の攻撃を受ける直前に繰り出す強力な一太刀「一閃」をはじめ、爽快感を追求した至高の剣戟アクションが垣間見える。

一対の槌のような両手武器による必殺の一撃。空間をも叩き割る豪快な強打を見舞う。

まだ見ぬステージや幻魔も続々判明

倒壊した建物や巨大な岩石などが浮遊するステージの存在も明らかに。

以前に公開された京都の名所「清水寺」などとは趣が異なる幻想的なこの地で、武蔵を待ち受けるものとは…。

先に進めない行き止まりで、足場を出現させる気になるシーンも。

このステージならではの攻略手段があるようだ。

強敵:大唾拉(だいだら)(声:三宅健太)

極太の武器を軽々と振り回し、縦横無尽に暴れ回る巨体の幻魔。

常に飢えている様子で、食べることに異常な執着を見せる。

首灯(くびあかり)

青白く浮かぶ不気味な幻魔。

武蔵が鬼の篭手で吸収すべき魂を奪う、膨らんで光る弾を放つなど、小型だが侮れない行動を見せる。

『鬼武者 Way of the Sword』は今年夏、Gamescom及び PAX Westでプレイアブル出展されます。

※画像は開発中のものです。

※一部、敵の死亡時の表現を「切断表現なし」設定で撮影しています。

『鬼武者 Way of the Sword』公式サイト

https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/

「鬼武者」シリーズ公式X(旧Twitter)アカウント

https://x.com/onimusha_capcom

商品概要

鬼武者 Way of the Sword

■対応プラットフォーム:PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

■発売日:2026年予定

■希望小売価格:未定

■ジャンル:剣戟アクション

■プレイ人数:1人

■CEROレーティング:審査予定

■コピーライト:(C)CAPCOM