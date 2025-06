ソラジマが新感覚のマンガWebメディア『よすみ』をローンチ。オリジナルマンガを無料で公開！

株式会社ソラジマ

株式会社ソラジマ(代表取締役:萩原鼓十郎・前田儒郎、以下「ソラジマ」)は、2025年5月16日(金)より新たなマンガWebメディア『よすみ』をローンチしました。新感覚のマンガWebメディアとして、皆様に素晴らしい時間と体験をお届けいたします。

『よすみ』Webサイト:https://yosumi.jp(https://yosumi.jp)

■『よすみ』について

ホームパーティーのような賑やかさと、深夜ラジオ番組のような心地よさを体現する場所。それが、『よすみ』です。

現在、『よすみ』ではオリジナルマンガ8作品を公開。作品はすべて無料で閲覧できます。

また、誰でも投稿できる漫画一首コーナーでは、クリエイターと読者による『よすみ』マンガへの想いを詠んだ短歌を公開中です。

今後はマンガだけでなく、批評家やエッセイストによるマンガコラム、カルチャー情報の広告などを順次掲載していきます。

■マンガの持ち込み大歓迎!おたよりや短歌も募集中。

『よすみ』では、マンガの持ち込みを随時募集しています。プロ・アマチュア問わず、マンガを描くすべての方が対象です。

『よすみ』のキャッチコピーである「うまれる、はみでる。」に見合う、「はみでたおもしろさ」を持つマンガをお待ちしております。

また、読者の皆様からは作品や作家さんへの『おたより』と『短歌』を大募集。『おたより』は各作品の詳細ページ下部に、『短歌』はトップページに掲載中です。

さらに、『おたより』または『短歌』がサイトに掲載された方には、『よすみ』編集部特製オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

▶︎▶︎▶︎ マンガの持ち込みは こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM1X8Ksf3vPGg_BlR1IyQPos1JMBxcHRJn03A2HstptP5I2Q/viewform) ◀︎◀︎◀︎

▶︎▶︎▶︎ 『おたより』・『短歌』の投稿はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKAJsvuX-_wrQDUm3sR1q0v0pr58x7A4k2DYEHrWdZ_5Vbrg/viewform) ◀︎◀︎◀︎

■作品一覧

『FOG SWEET』 (C) MISSISSIPPI / SORAJIMA『ネガティブスペース』 (C) 145 / SORAJIMA『ひらまつ服を着る』 (C) 145 / SORAJIMA『へびにがす』 (C) 久宿純 / SORAJIMA『近鉄さんぽ』 (C) ナッツ / SORAJIMA『私の大きな友人』 (C) ナッツ / SORAJIMA『追い風に旗なびく』 (C) 河野大樹 / SORAJIMA『面接中はお静かに!』 (C) 横山陸渡 / SORAJIMA

■『よすみ』編集長のインタビュー動画公開中

編集長・藁谷周太郎のインタビュー動画を公開しています。大手出版社から転職した藁谷が、新たなフィールドで目指す大きな夢とは?

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1P6rOEz-k1o ]

■『よすみ』の“パートナー”になりませんか。

これから一緒に『よすみ』の未来を創ってくださる、“パートナー”を募集しています。オリジナルマンガの制作や展開に協力してくださる企業および書店関係者の皆様からのご連絡をお待ちしております。

▶︎▶︎▶︎ 問い合わせは こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFq7G5mRZ2zeZjISc1oz2_5Nx3ddSDTnGTZooLXobKxRz04g/viewform) または yosumi@sorajima.jp へ ◀︎◀︎◀︎

■ソラジマについて

株式会社ソラジマ

2019年に設立した株式会社ソラジマは、

ログライン「誰もがバカにする、大きな夢を叶えてみせるー。」

ミッション「今世紀を代表するコンテンツを創るー。」

を掲げ、オリジナルのタテ読み漫画(Webtoon)の制作を行っています。



現在、100以上の作品を配信しており、Webtoon発祥の韓国をはじめとして北米や中国などの世界11カ国・地域の漫画アプリにも配信しています。



2021年公開の『シンデレラ・コンプレックス』は地上波で実写ドラマ化、『傷だらけ聖女より報復を込めて』は2025年にアニメ放送が開始し、タテ読み漫画の垣根を超えた実績も順調に積み上がってきています。



社名:株式会社ソラジマ

所在地:〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目12-3 Daiwa芝浦ビル 2階

代表者:代表取締役 Co-CEO 萩原鼓十郎 / 代表取締役 Co-CEO 前田儒郎

設立年月:2019年2月

事業内容:コンテンツIPの制作・配信

URL:https://sorajima.jp



本リリースに関するお問い合わせ・取材等のお申し込みは、以下のコンタクトフォームまでお願い致します。

https://sorajima.jp/contact