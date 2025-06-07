埼玉県春日部市に新店舗オープン！「ワッツウィズ 一ノ割駅南ビッグ・エー店」でお得な生活を。
100円ショップや雑貨店など全国1,700店舗以上を運営する株式会社ワッツ(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：平岡史生)は、2025年6月7日(土)に「ワッツウィズ 一ノ割駅南ビッグ・エー店」を埼玉県春日部市一ノ割1丁目7-23 ビッグ・エー一ノ割駅南店内にオープンいたしました。
ワッツでは台所用品、掃除用品、洗濯用品などの日用品の他、文房具、インテリア雑貨、モバイル関連商品など幅広い品揃えをし、お客様をお迎えいたします
店舗情報
◆ワッツウィズ 一ノ割駅南ビッグ・エー店
住所：埼玉県春日部市一ノ割1丁目7-23 ビッグ・エー一ノ割駅南店内
営業時間：3:15-26:00
https://maps.app.goo.gl/y7T1yvE34C4GSqw6A
株式会社ワッツについて
株式会社ワッツは、大阪府大阪市中央区に本社を置き、100円ショップ「ワッツ」「meets.」「シルク」「フレッツ」や ディスカウントショップを全国展開する企業です。コーポレート・スローガンは「いつもに笑顔を、ワッツ」。
YouTube
・Youtube（ワッツ公式チャンネル）
https://www.youtube.com/channel/UCLPy51PkxF1xqhKiRjp1xpQ
会社概要
会社名：株式会社ワッツ
代表者取締役：平岡 史生
所在地：〒540-0001 大阪市中央区城見1丁目4番70号 住友生命OBPプラザビル5階
設立：1995年2月22日
資本金：4億4,029万円
URL：https://www.watts-jp.com/
事業内容：日用品・雑貨の卸小売業（主に100円ショップの運営）
問い合わせ：https://www.watts-jp.com/media-contact/
関連リンク
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