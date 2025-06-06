スポーツブランド／ユニフォームメーカー／OEM企業 必見！スポーツファッション EXPO 出展説明会を開催
RX Japan 株式会社
リード獲得数・商談数について
- スポーツやアスレジャー系のアパレル・雑貨ブランドで、ファッション業界・セレクトショップとの取引を広げたい方
- アウトドアやフィットネス向けの製品を、BtoB展示会で新たな販路に売り込みたい方
- 百貨店・スポーツ量販店・セレクトショップなど、小売バイヤーに直接アプローチしたい方
- サスティナブル・素材開発・機能性ウェアなど、技術やこだわりをもつメーカーの方
- アパレルメーカーからユニフォームやスポーツウェアのコラボ案件・OEM受注を獲得したい方
【本件に関するお問い合わせ】
2025年3月に初開催された「スポーツファッションEXPO 春（FaW TOKYO ファッションワールド東京 内）」は、スポーツ・アスレジャー・アウトドアといったカテゴリで機能性×ファッション性を融合させた製品・素材が集まり、アパレル・スポーツ業界双方のバイヤーから大きな関心を集めました。
そしてこのたび、2025年秋・2026年春開催に向けた《開催報告＆次回出展説明会》を6月17日（火）に開催いたします！
★詳細・申込はこちら(https://www.fashion-tokyo.jp/autumn/ja-jp/gbs/sales/exsemi.html?utm_campaign=pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)から（無料）
【開催概要】
日時：2025年6月17日（火）
一部：11:00～（セミナー＋個別相談形式）※前回出展社 登壇
二部：13:00～（セミナー＋個別相談形式）※前回出展社 登壇
三部：15:00～（個別相談のみ）
会場：東京ミッドタウン八重洲 11F
参加費：無料（要事前申込）
【説明会の内容】
１．3月開催の出展成果報告（出展社成果、来場企業紹介など）
２．2025年秋の出展予定企業紹介
３．ゲストスピーチ：前回出展社による 出展成果・体験談・実際に会えた来場者の業種/職種、
リード獲得数・商談数について
※三部（15時）の回にはゲスト登壇はございません
４．出展に関する個別相談（お見積もり・ブース位置選定など）
【下記の企業様におすすめ】
- スポーツやアスレジャー系のアパレル・雑貨ブランドで、ファッション業界・セレクトショップとの取引を広げたい方
- アウトドアやフィットネス向けの製品を、BtoB展示会で新たな販路に売り込みたい方
- 百貨店・スポーツ量販店・セレクトショップなど、小売バイヤーに直接アプローチしたい方
- サスティナブル・素材開発・機能性ウェアなど、技術やこだわりをもつメーカーの方
- アパレルメーカーからユニフォームやスポーツウェアのコラボ案件・OEM受注を獲得したい方
★説明会の詳細・申込はこちら(https://www.fashion-tokyo.jp/autumn/ja-jp/gbs/sales/exsemi.html?utm_campaign=pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)から（無料）
★出展に関する資料請求はこちら(https://www.fashion-tokyo.jp/autumn/ja-jp/gbs/sales/ex.html?utm_campaign=pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)から（無料）
【本件に関するお問い合わせ】
RX Japan株式会社 スポーツファッションEXPO 事務局
TEL：03-6739-4108
E-mail：fw-sp.jp@rxglobal.com