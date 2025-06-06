【飲食業界向け事例あり】企業のSNSマーケティング戦略術-インフルエンサーマーケティング事例Instagram編
株式会社Utakata
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SNSアカウント運用、インフルエンサーマーケティングなどを支援するデジタルマーケティングエージェンシー、株式会社Utakata(読み:ウタカタ)(東京都千代田区、代表取締役 甲藤 碧)は「【飲食業界向け事例あり】企業のSNSマーケティング戦略術-インフルエンサーマーケティング事例TikTok編」2025年6月版を無料公開いたしました。
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本資料では、飲食業界向けに、Instagramでのインフルエンサープロモーション事例(2025年6月版)を媒体情報と共に紹介しています。
SNSが広く普及した現在では、飲食店全体の約8割以上がSNSを利用するという統計データもあります。SNSの利用で店舗や企業の認知向上だけでなく内装やメニューに関する画像・動画の拡散による企業イメージの定着が期待できます。
訴求したい世界観に合わせたインフルエンサーとのタイアップにより、興味関心の高い層にピンポイントで効率的にアプローチすることが可能です。
こちらの資料では飲食業界において、どのようにしてInstagramでインフルエンサーによるプロモーションを行い、ユーザーへアプローチしているのかを事例を通して紹介しています。
本資料を通じてインフルエンサーを活用したSNSマーケティング戦略についての理解を深め、店舗への集客を最大化する戦略を策定する際に是非ご活用ください。
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