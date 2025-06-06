【美容業界向け事例あり】企業のSNSマーケティング戦略術-インフルエンサーマーケティング事例TikTok編
株式会社Utakata
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SNSアカウント運用、インフルエンサーマーケティングなどを支援するデジタルマーケティングエージェンシー、株式会社Utakata(読み:ウタカタ)(東京都千代田区、代表取締役 甲藤 碧)は「【美容業界向け事例あり】企業のSNSマーケティング戦略術-インフルエンサーマーケティング事例TikTok編」2025年6月版を無料公開いたしました。
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資料の目次
本資料では、美容業界向けに、TikTokでのインフルエンサープロモーション事例(2025年6月版)を媒体情報と共に紹介しています。
美容業界では毎月季節の雰囲気に応じたコスメ用品やスキンケア関連用品が発売され、韓流コスメブームをきっかけに日本国内だけでなく海外からの輸入品も流通しています。
SNSに自社製品のPR動画や画像を投稿することで、ユーザーは通勤・通学の合間などの隙間時間でも製品情報を確認できるため購買意欲の向上や売上増加に繋がります。またインフルエンサーと企業のコラボレーションが主流となったことで、インフルエンサーのファン層にも自社商品をリーチできるようになりました。
こちらの資料では美容業界において、どのようにしてTikTokでインフルエンサーによるプロモーションを行い、ユーザーへアプローチしているのかを事例を通して紹介しています。
本資料を通じてTikTokを用いたSNSマーケティング戦略についての理解を深め、認知拡大や売上を最大化する戦略を策定する際に是非ご活用ください。
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