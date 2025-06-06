【ＦリーグTV × ニコニコ生放送】 6月7日（土）「北九州vs名古屋」を無料ライブ配信！【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1】
一般社団法人日本フットサルトップリーグ（所在地：東京都文京区 代表者：理事長 松井 大輔）は、2025-26シーズンのパートナーである株式会社ドワンゴ（所在地：東京都中央区 代表者：代表取締役社長 夏野 剛）が運営する日本最大級のライブ配信サービス『ニコニコ生配信』にて、メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1の各節1試合を無料ライブ配信いたします（※1）。
第2回は「ボルクバレット北九州 vs 名古屋オーシャンズ」を配信いたします。
※1 Ｆリーグ公式動画配信サービス『ＦリーグTV』の映像を供給します
■第2回 無料ライブ配信は「北九州vs名古屋」
日付：6月7日（土）
対象試合：第2節「ボルクバレット北九州 vs 名古屋オーシャンズ」
キックオフ時間：14:00～
会場：北九州メディアドーム
チケット情報：https://sports.banklives.com/events/borkbullet_kitakyushu/72
『ニコニコ生放送』：https://live.nicovideo.jp/watch/lv347855794
『ＦリーグTV』でも無料配信！(https://fleague.stores.play.jp/lives/b329b0ba-3bca-462b-852c-89519a43cca1)
■日本最大級のライブ配信サービス『ニコニコ生放送』
運営者：株式会社ドワンゴ
設立 ：1997年8月
代表取締役社長：夏野 剛
URL：https://live.nicovideo.jp/
■男女Ｆリーグを全試合配信！
公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
──全試合ライブ配信＆ストリーミング配信──
価格：月額2,200円（税込）
登録はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/(https://fleague.stores.play.jp/)
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/news/?p=63052(https://www.fleague.jp/news/?p=63052)