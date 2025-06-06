大阪・関西万博で、骨ヤセ予防・骨太づくりのための食と健康の学び・体験！ 「大阪ヘルスケアパビリオン」1F 学びのデモキッチンにて「BeeeY Femtech Park2025」プロジェクトを始動します

女性と子どもの「骨と健康」にワクワクを♪

慶應義塾大学SFC研究所 健康情報コンソーシアム

「慶應義塾大学SFC研究所 健康情報コンソーシアム(https://drive.google.com/file/d/1Vmmom9XzgboOAWvV1Z7pUEZ878dezcgl/view?usp=sharing)（代表：中澤 仁）」と「日本抗加齢医学会(https://www.anti-aging.gr.jp)（理事長：山田 秀和）」/「日本抗加齢協会(http://www.ko-karei.com)（理事長：堀江 重郎）」は共同で、6月12日（木）、14日（土）2025年 大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン(https://www.expo2025.or.jp/domestic-pv/osaka-pv/)内 の「ミライの食と文化ゾーン(https://2025osaka-pavilion.jp/culture-and-foods/)」学びのデモキッチンにて期間限定イベント「BeeeY Femtech Park2025 in 大阪・関西 万博 ～骨さん、おおきに！～」を開催します。

本企画は、慶應義塾大学SFC研究所 健康情報コンソーシアム発、日本抗加齢医学会/日本抗加齢協会共催 によって執り行われ2025年6月12日（木）、6月14日（土）の2日間の期間限定で開催となります。

この2日間はスペシャルゲストとして、タレントIMALU氏率いるポッドキャストユニット「ハダカベヤ(https://www.h7house.com/hadakabeya)」やNHKテレビ・ラジオ体操指導者の岡本 美佳氏、サイエンスコミュニケーターの佐伯 恵太氏、元 シルク・ドゥ・ソレイユ アーティストの藤巻 立樹氏らも、スペシャルゲストとして出演が決定しています。

本イベントでは、体を支える「骨」の重要性をテーマに掲げ、慶應義塾大学SFC研究所 健康情報コンソーシアム研究員が開発した「5歳からはじめる骨やせ予防・骨太づくりプログラム」など健康を楽しく学ぶというコンセプトで実施。期間中は大阪・関西万博のご入場チケットをお持ちの方は、どなたでもお立ち寄りいただけます。

■本イベント開催の背景

今回の期間限定イベントは、「BeeeY Femtech Park2025 プロジェクトツアー」の第１弾テーマとして「骨さん、おおきに！」として、骨の健康を主題に取り扱ってまいります。 大阪ヘルスケアパビリオン「大阪の豊かな文化と日本のヘルスケア×テクノロジーを融合したソサエティ5.0」のテーマを踏襲し、骨と健康をさまざまな角度から考える体験型イベントとして企画されました。企画に際しては、日本抗加齢医学学会」/「日本抗加齢協会」のご協力のもと、慶應義塾大学SFC研究所 健康情報コンソーシアムに所属の健康科学、情報科学、医学、サイエンス、アート、エンターテイメント等の専門家らを中心に企画し、ご賛同・ご協力いただける医療機関、民間企業、エンジニア、インフルエンサーなど多くの方々のご支援・ご協力を得て、実現することができました。

■開催概要

イベント 名： BeeeY Femtech Park2025 プロジェクトツアー in 大阪・関西万博 ～骨さん、おおきに！～- 日程： 2025年6月12日（木）・6月14日（土） 10:00～20:40- 場所： 大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン(https://www.expo2025.or.jp/domestic-pv/osaka-pv/) １F「 ミライ の食と文化ゾーン(https://2025osaka-pavilion.jp/culture-and-foods/)」学びのデモキッチンエリア- 主な内容： 未来型の「骨と健康」ワクワク イベント 「骨さん、おおきに！」は、学びのデモキッチン(https://2025osaka-pavilion.jp/culture-and-foods/demo-kitchen/)でのトークセッションをはじめ、5つの基本味を体験型で学ぶワークショップ、「骨と健康」について考えるセミナーやトークセッション、骨密度・筋肉・骨量・パーソナルスコア測定（人数制限有・整理券制）、ビタミンDオイルサプリメント入り「 ミャクミャク マカロン」の試食（１日限定150食予定）等、来場者に「骨の健康」を楽しみながら学ぶ機会をご提供します。※詳細スケジュールは、後日、慶應義塾大学SFC研究所 健康情報コンソーシアムNews(https://hip.sfc.keio.ac.jp/category/news/)より発表予定。「大阪ヘルスケアパビリオン」1F 学びのデモキッチン （写真提供：（公社）大阪パビリオン）

※大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン １F「ミライの食と文化ゾーン」学びのデモキッチンエリアは、予約なしで入場可能なエリアです。

※トークセッション・セミナーは予約不要です。

※ワークショップ、骨密度・筋肉・骨量等の測定セッションは、開始15分前から整理券を配布いたします（定員 8人～最大15名予定・先着順）。

■出演者情報

【スペシャルゲスト/ハダカベヤ(https://www.h7house.com/hadakabeya)】

【セミナー講師・トークショーゲスト（敬称略・順不同）】

【コラボレーター（敬称略・順不同）】

■「BeeeY Femtech Park」について

左から：なつこ／マーケティングプロデューサー、IMALU／タレント、メグ／起業家・ブランドクリエイター左上から：原 浩之（株式会社白寿生 科学 研究所 代表取締役社長 ）、岡本美佳（NHK テレビ ・ラジオ 体操 指導者）、谷本 知子（大和リース株式会社 営業本部コーポレート室 室長）、SADA（なわとび道場 なわとびパフォーマー）左下から：佐藤 雄一（産科婦人科舘出張 佐藤病院）、エイト特派員（ 宇宙 人）、篠原 絵里佳（フィーカレディースクリニック 管理栄養士）、岸本 司郎（公益財団法人明治安田こころの健康財団 理事長）、岡村 武彦（特定医療法人 大阪精神医学研究所 新阿武山病院 理事長/院長）左上から：藤巻 立樹（元 シルク・ドゥ・ソレイユ. アーティスト）、田中 雅博（社会医療法人三和会 りんくう永山病院 整形外科・リハビリテーション科 部長）、中村 橋吾（歌舞伎役者）、坂本 優子（順天堂大学医学部附属練馬病院 整形外科准教授）、阿部 健太郎（日本電子株式会社 医用機器事業部 マーケティング部）左中段から：漆畑 文哉（ 科学 コミュニケーター）、杉山 丈太郎（慶應義塾大学 環境情報学部2年）、永田 美香（アスレティックトレーナー/ATC）、大田 えりか（聖路加国際大学大学院 看護学研究科 国際看護学 教授.）、おかもん /岡本 悠（なわとび専門店OK ROPE 代表 ⁡）左下から：本田 由佳（本 イベント 総合プロデューサー/慶應義塾大学大学院 制作・ メディア 研究科 特任准教授）、片山 晋（国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所 特任助教）、米澤 拓郎（国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 大学院 工学研究科 准教授）、中澤 仁（本 イベント 代表/慶應義塾大学 環境情報学部 教授）

BeeeY Femtech Park（ビーワイ フェムテック パーク）は、慶應義塾大学SFC研究所 健康情報コンソーシアムの中の研究チームの一つ、大学発！産学官民医連携Femtech集団「TeamROSE」が立ち上げ、大学発！骨と情報の専門家集団「TeamBONE」と連携し推進しているプロジェクトです。

「健康日本21（第3次）(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21_00006.html)」の課題にも掲げられる「女性の骨粗鬆症対策」「若年女性の痩身対策」「子どもの運動・栄養教育」などに貢献する社会連携プロジェクトでもあり、大阪・関西万博を起点に、全国への展開も視野に、教育と医療、そしてフェムテックの接点を探りながら、ウェルビーイング社会の実現を目指す産学官民医連携の日本初のFemtech推進プロジェクトで、今後、東京都豊島区や狛江市との連携も決まっています。

「BeeeY Femtech Park」は、女性のカラダ（Body）に関する健康課題を、テクノロジーと正しい健康情報を活用しながら、みんなで“わいわい（YY）”と楽しんで学ぶ、ソサエティ5.0時代の新しいコミュニティを目指しています。

美しく健やかな人生を支えるために、科学と楽しさを掛け合わせて、誰もが「自分の健康を自分ごと」として考えられる場をつくることをビジョンとして掲げています。

「BeeeY Femtech Park」企画・運営は、慶應義塾大学SFC研究所 健康情報コンソーシアム発の大学発！産学官民医連携Femtech集団「TeamROSE（女性の健康）」および、大学発！骨と情報の専門家集団「TeamBONE（骨と情報）」、運営事務局としてH-7 HOUSE合同会社(https://www.h7house.com)（東京都品川区）、iCO2 Lab.株式会社が連携し、地域医療・教育機関・企業とも共創しながら企画を進行します。

■BeeeY Femtech Parkプロジェクトご参画法人様一覧（敬称略・ご登録順）

産科婦人科舘出張 佐藤病院(https://www.sato-hospital.gr.jp)（TeamROSE/幹事会員)、パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社(https://www.panasonic.com/jp/company/living-appliances.html)（TeamROSE/賛助会員)、日本電子株式会社(https://www.jeol.co.jp)（Team BONE/幹事会員)、株式会社白寿生科学研究所(https://corp.hakuju.co.jp)（TeamPLATINUM/幹事会員）

■BeeeY Femtech Parkプロジェクト in 大阪・関西万博 クリエイティブチームメンバー一覧（敬称略・ご登録順）

岡田 樹 (designer)、赤井 陽子 (designer)、早渕 仁美 (modeling artist)、小岩 宏子 (designer)

■BeeeY Femtech Parkプロジェクト in 大阪・関西万博 サポーター 一覧

打越 あい（イベント運営：上智大学 3年）

萩田 真織（イベント運営）

漆畑 文哉（ワークショップ企画・運営：科学コミュニケーター）

杉山 丈太郎（BeeeY Femtech Park2025アプリ開発：慶應義塾大学環境情報学部 3年）

■ご協賛社様一覧（敬称略・順不同）

株式会社白寿生科学研究所(https://corp.hakuju.co.jp)

大和リース株式会社(https://www.daiwalease.co.jp/)

森下仁丹株式会社(https://www.jintan.co.jp/)

日本電子株式会社(https://www.jeol.co.jp/)

株式会社アーテック(https://www.artec-kk.co.jp/)

株式会社オータカ(http://www.ohtaka.co.jp/)

■企画実施にあたりご協力いただきました法人様一覧：

■慶應義塾大学SFC研究所 健康情報コンソーシアムについて

- 大学・研究・啓発プロジェクト/組織 等：公益財団法人 明治安田こころの健康財団(https://www.my-kokoro.jp)、JST RISTEX AmPlateaプロジェクト(https://internet-of-realities.org/amplatea/)、子ども味覚力向上委員会(https://www.keiosfchic-mikaku.com)（学術指導・協力：味の素株式会社）、文部 科学 科学 研究費助成事業 基盤研究(B)ウィズ/ポストコロナ時代に働く女性のプレコンセプショナルケア IoT プログラム開発(https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-23K24663/)、順天堂大学医学部附属練馬病院 小児・AYA 世代ボーンヘルスケアセンター(https://hosp-nerima.juntendo.ac.jp/clinic/AYA_bonehealthcarecentre/)、第15回 運動 器抗加齢医学研究会(https://undouki2025.umin.ne.jp)- 民間企業 等：大和リース株式会社（AIシステム開発協力：全国公園情報ご提供）、日本電子株式会社（ビタミンDセルフチェックキットご提供）、ヘルスビット株式会社（運営協力：体力・體（カラダ）年齢測定システムご協力）、なわとび専門店 OK ROPE（運営協力：骨と遊ぼうグッズご協力）、ロート製薬株式会社（深淵なる海の神秘さを彷彿とさせる青いビールご提供）、森下仁丹株式会社（骨が喜ぶマカロン開発協力：ビタミンDオイルサプリメントご提供）、株式会社トーモク（「TeamBONE」ロゴオブジェ制作・段ボール骨格模型設計・製作協力）、タイヨー株式会社（「TeamBONE」ロゴオブジェ制作・段ボール骨格模型設計・製作協力）、LA NOBOUT IQ UE（ビタミンDオイルサプリメント入り「 ミャクミャク マカロン」開発協力）、セントラル印刷株式会社（「骨さん、おおきに！」展示物制作協力）、株式会社ティー・ピー・カンパニー（ イベント 運営サポート）、株式会社ヘルスプロモーション（骨密度測定機器搬入・運営サポート）、iCO2 Lab.株式会社（PR・ メディア 対応サポート）- 医療機関 等：社会医療法人三和会 りんくう永山病院(http://www.nagayama.or.jp/rinku/index.html)、佐藤病院グループ(http://www.sato-group.jp)

【共催者代表概要】

名称：慶應義塾大学SFC研究所 健康情報コンソーシアム(https://hip.sfc.keio.ac.jp)

代表者：中澤 仁(https://k-ris.keio.ac.jp/html/100012618_ja.html)（慶應義塾大学 環境情報学部 教授）

所在地：神奈川県藤沢市遠藤5322 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス

URL：https://hip.sfc.keio.ac.jp/consortium/

【本イベント 総合プロデュース・企画担当】

本田 由佳(https://k-ris.keio.ac.jp/html/100012287_ja.html)（慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任准教授）

女性健康科学者/PhD（Non‑MD）。医療と情報を架橋する専門家として、骨や女性の健康に関する教育・社会実装プロジェクトを多く推進。大学発！産学官民医連携Femtech集団「TeamROSE」、大学発！骨と情報の専門家集団「TeamBONE」を立ち上げと推進、学術広報担当として、教育ツール開発・健康啓発イベントの全国展開を担う。

■本件に関するお問い合わせ先

【慶應義塾大学 健康情報コンソーシアム 担当】

事務局：山口

E-mail：yama26@sfc.keio.ac.jp

【運営・広報事務局：H-7 HOUSE合同会社(https://www.h7house.com)】

代表：堀、根岸

E-mail：info@h7house.com