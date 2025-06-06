人気クリエイターと『IdentityV 第五人格』のコラボ企画第3弾「第五人格OSAKANEO」開催決定！

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株式会社灯白社

株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝）は、『Identity V 第五人格』と国内外で活躍する著名クリエイター（現代アーティスト・イラストレーター）陣がコラボレーションした企画「第五人格OSAKANEO」のグッズを2025年6月25日よりハンズ対象店舗にて先行販売します。


特設サイト：https://shop.wonder-story.jp/pages/osakaneo




【「第五人格OSAKANEO」とは】

大人気ゲーム『Identity V 第五人格』と国内外で活躍する著名クリエイターがコラボレーションした企画の第3弾となります。第3弾のテーマは「OSAKANEO」。


参加クリエイターたちがそれぞれの視点から「OSAKANEO」を解釈し、描きおろしのイラスト作品として表現しています。『Identity V 第五人格』とアートが交差する本企画ならではの世界観をぜひお届けいたします。


【キャラクター別 クリエイター紹介】

◼️フールズ・ゴールド


クリエイター：村カルキ


千葉県在住のイラストレーター＆キャラクターデザイナー


３年間ソーシャルゲームのイラスト制作会社に勤務した後、フリーランスに転身。


商業画集『我』


「学園アイドルマスター」花海咲季『Fighting My Way』ＭＶイラスト


プロジェクトセカイ カラフルステージ『25時、ナイトコードで。』7th シングル『ザムザ/キティ』ジャケットイラスト


著書技法書、ゲーム、書籍、MVなど幅広く活躍中


【X】https://x.com/murakaruki



◼️リッパー


クリエイター：秋赤音


X（旧Twitter）のフォロワーは約24万人。


ビビッドな色彩と妖艶なモチーフ、計算された構図が見る者の心を鷲掴みにする。


和や神話などの要素を散りばめた豪華絢爛な世界観を生み出すアーティスト。


CDジャケットやMV、ゲームなど様々な領域で活動中。


過去に東京、パリ、台湾、韓国など世界各地で個展を開催。


【X】https://x.com/_akiakane


【Official Site】http://akiakane.net/



◼️機械技師


クリエイター：ユウマ


ゲーム会社出身のイラストレーター


少年漫画のようなワクワク感を大事にしています


「ApexLegends札幌世界大会KV」や「猫麦とろろコラボカフェビジュアル」など


【X】https://x.com/UMA_0126



◼️漁師


がわこ


フリーランスイラストレーターとして活動中。


ゲーム関連、ジャケット、MVイラストをはじめ、衣装デザイン、


ゲームやVtuberのキャラクターデザインなどを担当


他、初個展「emergence」　pixiv-waengallery


商業画集発売「emergence」玄光社　など


【X】https://x.com/gigzagu123



◼️墓守


クリエイター：灸場メロ


TCGイラストや書籍、ソーシャルゲーム、MVイラストなど様々なジャンルを手掛ける。


主な実績


プロセカ「烈火 / Vivid BAD SQUAD × 巡音ルカ」MVイラスト


にじさんじ所属「葛葉 / Sweet Bite」「不破湊 / Persona」ジャケットイラスト


SINSEKAI RECORD所属「詩道」キャラクターデザイン


ガガガ文庫(小学館)「夏に溺れる(著・青葉寄)」装画


【X】https://x.com/9baMelo


【会社情報】

代表：小木曽 一輝


所在：渋谷区桜丘町16－13桜丘フロントIIビル


資本：36,500,000円 (資本準備金含む）


社員：40名 （業務委託含む）


電話：050-3159-6205


会社HP：https://shop.wonder-story.jp/pages/hp


【採用情報】

・グッズ企画ディレクター


https://www.wantedly.com/projects/1860989


・エンタメコラボ事業推／マーケター


https://www.wantedly.com/projects/2045365


・学生・社会人インターン


https://www.wantedly.com/projects/1696997