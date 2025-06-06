人気クリエイターと『IdentityV 第五人格』のコラボ企画第3弾「第五人格OSAKANEO」開催決定！
株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝）は、『Identity V 第五人格』と国内外で活躍する著名クリエイター（現代アーティスト・イラストレーター）陣がコラボレーションした企画「第五人格OSAKANEO」のグッズを2025年6月25日よりハンズ対象店舗にて先行販売します。
特設サイト：https://shop.wonder-story.jp/pages/osakaneo
【「第五人格OSAKANEO」とは】
大人気ゲーム『Identity V 第五人格』と国内外で活躍する著名クリエイターがコラボレーションした企画の第3弾となります。第3弾のテーマは「OSAKANEO」。
参加クリエイターたちがそれぞれの視点から「OSAKANEO」を解釈し、描きおろしのイラスト作品として表現しています。『Identity V 第五人格』とアートが交差する本企画ならではの世界観をぜひお届けいたします。
【キャラクター別 クリエイター紹介】
◼️フールズ・ゴールド
クリエイター：村カルキ
千葉県在住のイラストレーター＆キャラクターデザイナー
３年間ソーシャルゲームのイラスト制作会社に勤務した後、フリーランスに転身。
商業画集『我』
「学園アイドルマスター」花海咲季『Fighting My Way』ＭＶイラスト
プロジェクトセカイ カラフルステージ『25時、ナイトコードで。』7th シングル『ザムザ/キティ』ジャケットイラスト
著書技法書、ゲーム、書籍、MVなど幅広く活躍中
【X】https://x.com/murakaruki
◼️リッパー
クリエイター：秋赤音
X（旧Twitter）のフォロワーは約24万人。
ビビッドな色彩と妖艶なモチーフ、計算された構図が見る者の心を鷲掴みにする。
和や神話などの要素を散りばめた豪華絢爛な世界観を生み出すアーティスト。
CDジャケットやMV、ゲームなど様々な領域で活動中。
過去に東京、パリ、台湾、韓国など世界各地で個展を開催。
【X】https://x.com/_akiakane
【Official Site】http://akiakane.net/
◼️機械技師
クリエイター：ユウマ
ゲーム会社出身のイラストレーター
少年漫画のようなワクワク感を大事にしています
「ApexLegends札幌世界大会KV」や「猫麦とろろコラボカフェビジュアル」など
【X】https://x.com/UMA_0126
◼️漁師
がわこ
フリーランスイラストレーターとして活動中。
ゲーム関連、ジャケット、MVイラストをはじめ、衣装デザイン、
ゲームやVtuberのキャラクターデザインなどを担当
他、初個展「emergence」 pixiv-waengallery
商業画集発売「emergence」玄光社 など
【X】https://x.com/gigzagu123
◼️墓守
クリエイター：灸場メロ
TCGイラストや書籍、ソーシャルゲーム、MVイラストなど様々なジャンルを手掛ける。
主な実績
プロセカ「烈火 / Vivid BAD SQUAD × 巡音ルカ」MVイラスト
にじさんじ所属「葛葉 / Sweet Bite」「不破湊 / Persona」ジャケットイラスト
SINSEKAI RECORD所属「詩道」キャラクターデザイン
ガガガ文庫(小学館)「夏に溺れる(著・青葉寄)」装画
【X】https://x.com/9baMelo
【会社情報】
代表：小木曽 一輝
所在：渋谷区桜丘町16－13桜丘フロントIIビル
資本：36,500,000円 (資本準備金含む）
社員：40名 （業務委託含む）
電話：050-3159-6205
会社HP：https://shop.wonder-story.jp/pages/hp
【採用情報】
・グッズ企画ディレクター
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・エンタメコラボ事業推／マーケター
https://www.wantedly.com/projects/2045365
・学生・社会人インターン
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