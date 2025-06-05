【アミューズメント・レジャー業界向け事例あり】企業のSNSマーケティング戦略術-TikTok編
株式会社Utakata
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SNSアカウント運用、インフルエンサーマーケティングなどを支援するデジタルマーケティングエージェンシー、株式会社Utakata(読み:ウタカタ)(東京都千代田区、代表取締役 甲藤 碧)は「【アミューズメント・レジャー業界向け事例あり】企業のSNSマーケティング戦略術-TikTok編」2025年6月版を無料公開いたしました。
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本資料では、アミューズメント・レジャー業界向けに、TikTokを活用したアカウント運用・インフルエンサー事例(2025年6月版)を媒体情報と共に紹介しています。
SNSを活用することで、アトラクションの迫力や施設の美しい景観、イベントの臨場感など、言葉だけでは伝わりにくい魅力を写真や動画でリアルに表現することができます。
またSNS上でのキャンペーンなどでユーザーと双方向のコミュニケーションを行い、ユーザー間でも話題になるような施策で認知拡大や集客へ繋げることも重要になっています。
こちらの資料ではアミューズメント・レジャー業界でどのようにしてTikTokを活用してユーザーへアプローチしているのか、どのようなインフルエンサーによるPR投稿を行っているのかなどを事例を通して紹介しています。
本資料を通じてTikTokを用いたSNSマーケティング戦略についての理解を深め、売上や認知拡大を最大化する戦略を策定する際に是非ご活用ください。
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