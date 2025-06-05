RAW LIFE FACTORYとPeace and Afterコラボレーションが6/7（土）より再び登場。
VEST
税込み 41,800円
T-SHIRT
税込み 24,200円
SHIRT
税込み 44,000円
PANTS
税込み 48,400円
LONG SLEEVE TEE
税込み 26,400円
SHORTS
税込み 48,400円
“マッチアップウェア”の提案を得意とするストリートブランド Peace and After（ピース アンド アフター）と群馬県出身の陶芸家、田島浩司・友紀子夫妻が手がけるライフスタイルブランド RAW LIFE FACTORY（ローライフファクトリー）のコラボレーションが再び登場。2025年6月7日（土）よりアパレルのカプセルコレクションを、中目黒に拠点を構えるCAPSULE by Peace and After及びPeace and After公式オンラインストアにて発売します。
また、同日よりRAW LIFE FACTORYの陶器鉢の抽選応募も開始しますので、詳細はPeace and After公式サイトよりご確認ください。
□Peace and After×RAW LIFE FACTORY カプセルコレクション
■発売日 2025年6月7日（土）12:00
■販売箇所
・CAPSULE by Peace and After 東京都目黒区上目黒1-6-12 1F（店休：不定休）
・Peace and After 公式オンラインストア https://peaceandafter.jp/(https://peaceandafter.jp/)
□RAW LIFE FACTORY 陶器鉢
■抽選応募期間 2025年6月7日（土）12:00 - 6月29日（日）23:59
■応募/購入方法はPeace and After公式サイトよりご確認ください。https://peaceandafter.jp/(https://peaceandafter.jp/)
□Peace and After（ピース アンド アフター）
ストリートカルチャーを軸に、古今東西の異なる歴史・文化をミックスし、クリエイティブに落とし込むデザインチーム、及び彼らが手掛けるブランド。“マッチアップウェア”作成を得意とし、これまでに数多くのブランド・アーティスト・クリエーターとのチームアップを実現。また、日本が世界に誇るアニメーション作品やカートゥーン作品、ゲームコンテンツとのユニゾンも果たすなどクリエーションは多岐に渡る。
Peace and After https://www.instagram.com/peaceandafter/
CAPSULE by Peace and After（直営店）https://www.instagram.com/capsule_jpn/