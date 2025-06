RAW LIFE FACTORYとPeace and Afterコラボレーションが6/7（土）より再び登場。

株式会社ブラザーフッド・コーポレーションVEST

税込み 41,800円

T-SHIRT

税込み 24,200円

SHIRT

税込み 44,000円

PANTS

税込み 48,400円

LONG SLEEVE TEE

税込み 26,400円

SHORTS

税込み 48,400円

“マッチアップウェア”の提案を得意とするストリートブランド Peace and After(ピース アンド アフター)と群馬県出身の陶芸家、田島浩司・友紀子夫妻が手がけるライフスタイルブランド RAW LIFE FACTORY(ローライフファクトリー)のコラボレーションが再び登場。2025年6月7日(土)よりアパレルのカプセルコレクションを、中目黒に拠点を構えるCAPSULE by Peace and After及びPeace and After公式オンラインストアにて発売します。

また、同日よりRAW LIFE FACTORYの陶器鉢の抽選応募も開始しますので、詳細はPeace and After公式サイトよりご確認ください。

□Peace and After×RAW LIFE FACTORY カプセルコレクション

■発売日 2025年6月7日(土)12:00

■販売箇所

・CAPSULE by Peace and After 東京都目黒区上目黒1-6-12 1F(店休:不定休)

・Peace and After 公式オンラインストア https://peaceandafter.jp/(https://peaceandafter.jp/)

□RAW LIFE FACTORY 陶器鉢

■抽選応募期間 2025年6月7日(土)12:00 - 6月29日(日)23:59

■応募/購入方法はPeace and After公式サイトよりご確認ください。https://peaceandafter.jp/(https://peaceandafter.jp/)

□Peace and After(ピース アンド アフター)

ストリートカルチャーを軸に、古今東西の異なる歴史・文化をミックスし、クリエイティブに落とし込むデザインチーム、及び彼らが手掛けるブランド。“マッチアップウェア”作成を得意とし、これまでに数多くのブランド・アーティスト・クリエーターとのチームアップを実現。また、日本が世界に誇るアニメーション作品やカートゥーン作品、ゲームコンテンツとのユニゾンも果たすなどクリエーションは多岐に渡る。

Peace and After https://www.instagram.com/peaceandafter/

CAPSULE by Peace and After(直営店)https://www.instagram.com/capsule_jpn/