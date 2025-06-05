夏フェスシーズンを前にお届けする、梅雨を吹き飛ばす音楽キャンペーン！interfm「ROCK AROUND THE CLOCK！」ロックの日、6月9日（月）にスタート！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、6月9日（月）～6月15日（日）までの1週間、

音楽キャンペーン「ROCK AROUND THE CLOCK！」を実施します。6月9日はロックの日、そしてFUJI ROCK FESTIVALをはじめ夏フェスシーズンがもうすぐやってきます。interfmでは、各生ワイド番組のカラーに合わせたロックの名曲特集を展開。1週間ひっきりなしにロックして、うっとうしい日本の梅雨を吹き飛ばしましょう！このキャンペーンにあわせて、各DJの声を録音したintefmロゴ入りアラームクロックのプレゼントも実施します！

【各番組のスペシャル企画】

『THE GUY PERRYMAN MIX -Non-Stop Flight-』 (月曜-金曜6:00-6:52）

「時代の空気を吸い込んだロックミュージックの変遷を味わう1週間」

ガイ・ペリマンが厳選した各時代を代表するロックの名曲とともに、贅沢なタイムトリップ（時間旅行）をお楽しみください。

6/9(月) 60's Rock Mix

6/10(火) 70's Rock Mix

6/11(水) 80's Rock Mix

6/12(木) 90's Rock Mix

6/13(金) 00's（Noughties）Rock Mix

『THE GUY PERRYMAN SHOW』（月曜-木曜7:00-8:50）

特集「Rock Around The World」

ロックで世界を巡る1週間。クラシックから最新のロックミュージックまで、世界に溢れるさまざまなロックミュージックを、

ガイ・ペリマン独自の視点でオンエア！ロックにまつわるニュースや注目のライブツアー、音楽フェスティバルの情報などもたっぷりとお届けします。また、国内外の人気ミュージシャンからは「ロックを愛する理由」についてメッセージも。普段の人気コーナーもすべてロックヴァージョンでお送りするGPS、お楽しみに！

『レコレール』（月曜-木曜13:30-15:55）

特集「ROCK with Recorrer -Best Hits 90’s Rock-」

現代の音楽シーンに大きな影響を与えた90年代のロックミュージックを余すことなくオンエア！

「最強ロック」をキーワードに、最強ギターリフ、最強ボーカリスト・・などについて様々な角度からアプローチしていきます。もちろん、ミュージシャンゲストも登場！海外からは、アメリカのロックバンド、INTERPOLのDaniel Kesslerが出演。また、ウエノコウジ、ビッケブランカ等のゲストが続々と登場し、90年代の最強ロックについて語ります。

各曜日ゲスト

6/9 (月) インターポール Daniel Kessler

6/10(火) ウエノコウジ

6/12(木) ビッケブランカ

インターポール Daniel Kessler

(c)Atiba Jefferson

ウエノコウジ

ビッケブランカ

☆プレゼント「ワイヤレスヘッドフォン」×4名様

『Find Your Music！』（月曜-木曜16:30‐18:27）

「ROCK AROUND THE CLOCK!」 さまざまな切り口のロック特集を一挙オンエア！

6/9(月) 「Poetry of Rock」「British Rock Producer Chris Thomas」

「Sounds of Stadium Rock」「Songs of Piano Rock」

6/10(火) 「Your Own Guitar Style」「Songs from Best-Selling Rock Albums」

「Sounds of Soft Rock」「Music Recording Legend Bob Clearmountain」

6/11(水) 「Rock Ballad 80's Hits」「Cool Of 3piece Rock Band」

「Rock meets Jazz」 「Alternative Rock Singers」

6/12(木) 「Legendary Drummer -Steve Gadd」「Greatest Power Ballads」

「Female Fronted Rock Band」「American Art Rock」

『MUSIClock+』 (金曜7:00-8:50）

特集「SAKURAIロックフェス 2025」

SAKURAI氏にUSA、UKロックから70～90’s、J-Rockまで幅広く選曲してもらい曲の解説や聴きどころを短くまとめてもらいながらオンエアしていく。

6/13(金) コメントゲスト：SixTONES

『The Dave Fromm Show』 (金曜16:00-18:00）

特集「ロック都市伝説」

知られざるロックの裏側、内幕、秘話をテーマにお届け

『RADIO. RADIO. With George Williams』 (金曜19:00-20:55)

特集「Ultimate Alternative Rock」

Nirvana、Oasis、Beck、Radiohead、The Smashing Pumpkins、The Strokes…。

時代を揺るがした名曲から、いま鳴っている最前線まで。RADIO. RADIO.が送る、オルタナ“決定版”。

6/13(金) ゲスト：BECK（事前収録）

BECK (c)Pooneh Ghana

『Green Jacket』 (土曜5:00-8:55)

特集「Girls Rock Golf」

女性ロックシンガーの曲、女性のことを思って歌われた曲、女性の名前が入った曲など、ガールズロック大募集！

『RADIO DISCO』 (土曜15:00-17:40)

特集「踊る、ディスコロック特集」

Santana、Blondie、Journey、KISS、BON JOVI、ROD STEWART…。

ロックで、踊れるディスコナンバーをセレクトしてお届けします。

6/14(土) ゲスト：早見優

『Lazy Sunday』 (日曜11:00-15:00)

特集「ギターロック」

6/15(日) ゲスト：ウルフルケイスケ、佐藤タイジ

ウルフルケイスケ

佐藤タイジ

『SUNDAY FINISHING LINE』 (日曜16:00-17:55)

特集「ロックなスポーツ魂！」

昭和の頃の運動部、うさぎ跳びと水飲むな。ロックだぜぇ。通勤は徒歩三時間！ロックだぜえ。

あなたのエピソード、お待ちしています！

『Barakan Beat』 (日曜18:00-20:00)

特集「The Live Beat Goes On」

ライヴ音源ばかりを特集！

【キャンペーン共通プレゼント】

※画像はイメージです

様々な番組のDJsの声を録音した、「intefmロゴ入りアラームクロック」をプレゼント。

エントリー方法は各番組のOAでチェック！

☆プレゼント実施番組

『Beyond K-point』『THE GUY PERRYMAN SHOW』（毎日1台×4日＝計4台）

『伊織もえの電脳らじお』『TabataBAR』『side by side』『MUSIClock+』 『PLAY ON』

『The Dave Fromm Show』 『RADIO. RADIO. With George Williams』『Green Jacket』

『RADIO DISCO』 『Lazy Sunday』 『SUNDAY FINISHING LINE』 『Barakan Beat』

【その他のスペシャル企画やゲスト企画】

『interfm FUTURE ICONS supported by Fanicon』 (月曜24:00-24:30)

6/9(月) ゲスト：Vingo

『SING LIKE TALKING 佐藤竹善のアンダンテ』（火曜 20:30～21:00）

6/10(火) ゲスト：小山将平（詩人）

小山将平

『船ヶ山哲 猫のラジオ』（木曜 18:40～18:55）

6/12(木) ゲスト：鈴木奈々（タレント）

『野菜をMOTTO presents スープのじかん。』（土曜9:30～10:00）

6/14(土) ゲスト：内田春菊（漫画家）

内田春菊 (c)撮影 鈴木親

『LIFE LABEL・Dolive presents What's New FUN?』 (日曜20:00-20:30)

6/15(日) ゲスト：ドランクドラゴン鈴木拓

ドランクドラゴン鈴木拓

『矢作萌夏の週末音楽室』 (日曜 23:30～24:00)

6/15(日) ゲスト：大森靖子 弾き語りスペシャルセッションあり！

大森靖子

『Daisy Holiday！』（日曜25:00～25:30）

6/15(日) ゲスト：くくく(原田郁子&角銅真実)

【ゲスト・プレゼント情報、随時HP/SNSで更新中】

☆interfmのWEBサイト、公式Xもチェック！☆

WEB：https://www.interfm.co.jp

Special Week 特設HP：https://www.interfm.co.jp/news/single/ratc

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【 interfmは、2020年9月1日、全国ＦＭ放送協議会（JFN＝ジャパンエフエムネットワーク）の特別加盟社になりました 】