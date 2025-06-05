CUTIE STREET、2ndシングルCD『キューにストップできません！ / ちきゅーめいくあっぷ計画』のアートワークを公開

アソビシステム株式会社

2024年8月にデビューし、1stシングル「かわいいだけじゃだめですか？」がTikTok総再生回数60億回を突破、国内最大の音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」に4部門ノミネートされるなど注目を集めているCUTIE STREETが、7月23日（水）に発売する2ndシングルCD『キューにストップできません！ / ちきゅーめいくあっぷ計画』のアートワークを公開した。

初回限定盤ジャケットCUTIE STREET盤ジャケット通常盤ジャケット

表題曲「キューにストップできません！」のアクセル全開で突き進むCUTIE STREETの勢いと、 「ちきゅーめいくあっぷ計画」の“KAWAII”でちきゅーを彩る世界観がアートワークに反映された。

デビュー当時から“KAWAII MAKER”というキャッチコピーを掲げ、8人8様の「かわいい」を表現してきたメンバーが、セーラーカラー風の衣装を纏い、今作でもそれぞれの「かわいい」表情や仕草で個性を魅せていく。アートディレクションは永瀬由衣が担当、新しいアーティスト写真も公開された。

＜シングルCD概要＞

CUTIE STREET 2ndシングルCD

『キューにストップできません！ / ちきゅーめいくあっぷ計画』

発売日：2025年7月23日（水）

初回限定盤 KLC_90004

価格：3,000円（税込）

CUTIE STREET盤 KLC_90005

価格：1,800円（税込）

通常盤 KLC_90006

価格：1,200円（税込）

予約はこちら：https://lnk.to/CS_2ndsingle_CD

＜リリースイベント情報＞

6月8日（日）【石川】イオンモール白山

6月16日（月）【東京】 Premium event タワーレコード渋谷店B1F CUT UP

6月28日（土）【北海道】 エスコンフィールドHOKKAIDO

6月29日（日）【北海道】大特典会 サッポロファクトリーホール

7月12日（土）【福岡】 三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1F オーバルパーク（屋外）

7月13日（日）【福岡】 大特典会

7月23日（水）【千葉】 千葉県豊砂公園(イオンモール幕張新都心横)

7月24日（木）【千葉】 セブンパークアリオ柏 屋外スマイルパーク

7月26日（土）【東京】 大特典会

7月27日（日）【東京】 大特典会

7月31日（木）【東京】 都内某所 Premium event

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※今後も日程は追加予定です。

詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

https://cutiestreet.asobisystem.com/news/detail/43896

＜ライブ情報＞

『CUTIE STREET単独LIVE -2.5 STREET-』

日時：2025年6月27日（金） 開場17:00 / 開演18:30

開場：北海道 Zepp Sapporo

詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/news/detail/48056

『CUTIE STREET単独LIVE -03 STREET-』

日時：2025年7月5日（土） 開場16:00 / 開演17:30

会場：東京都 豊洲PIT

詳細：https://kawaiilab.asobisystem.com/news/detail/46782

＜全国ツアー情報＞

『CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」』

8月27日（水）埼玉 和光市民文化センター サンアゼリア大ホール

8月30日（土）宮城 仙台サンプラザホール

8月31日（日）宮城 仙台サンプラザホール

9月5日（金）愛知 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール

9月9日（火）東京 東京ガーデンシアター

9月11日（木）大阪 オリックス劇場

9月13日（土）京都 ロームシアター京都 メインホール

9月14日（日）兵庫 神戸国際会館こくさいホール

9月18日（木）北海道 千歳市民文化センター北ガス文化ホール

9月19日（金）北海道 千歳市民文化センター北ガス文化ホール

9月22日（月）広島 広島文化学園HBGホール

9月26日（金）福岡 福岡サンパレス ホテル&ホール

9月29日（月）熊本 熊本城ホール

『CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」 -TOUR FINAL-』

10月12日（日）神奈川 ぴあアリーナMM

10月13日（月祝）神奈川 ぴあアリーナMM

【チケット】

プレイガイド最速先行受付

受付期間：6/1(日)12:00～6/10(火)23:59

詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/cantstopcutie_tour2025_1stanniversary

＜CUTIE STREET Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューした、古澤里紗・佐野愛花・板倉可奈・増田彩乃・川本笑瑠・梅田みゆ・真鍋凪咲・桜庭遥花の8人組アイドルグループ。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。

Official site：https://cutiestreet.asobisystem.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET

Instagram：https://www.instagram.com/cutie_street

TikTok：https://www.tiktok.com/@cutie_street

X（Twitter）：https://x.com/CUTIE_STREET