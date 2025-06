JSAUXのEveryDay Caseで、Nintendo Switch 2をもっと自由に持ち運ぼう

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limited

ゲームアクセサリーメーカーのJSAUX(https://jsaux.com)は、本日世界同時発売となったNintendo Switch 2専用の新アクセサリー「EveryDay Case with Travel Cover(https://jsaux.com/products/everyday-case-with-travel-cover-for-switch-2)」を発表しました。本製品は、日常使いと携帯性に優れたデザインで、スタイリッシュな外観と実用的な保護性能を兼ね備えたスリムでフィット感のあるケースです。価格は$29.99で販売中です。

Nintendo Switch 2用EveryDay Caseは、取り外し可能なマグネット式のトラベルカバーを備えており、柔らかい繊維素材で画面とJoy-Conをしっかり保護します。さらに、人間工学に基づいたグリップが付属しており、ドック使用時や収納時には簡単に取り外せます。Switch 2の内蔵スタンドにも完全対応し、公式ドックにも装着したまま収まるスリム設計。通勤や自宅でのプレイ、旅行など、あらゆるシーンに適した設計です。軽量な荷物で出かける時も、長時間プレイを楽しむ時も、このケースはスムーズな保護を提供します。

JSAUXはここ数週間、Nintendo Switch 2向けの注目アクセサリーを次々と発表してきました。6月5日の新型ハイブリッドコンソール発売に合わせ、ゲーム体験をさらに充実させるために準備されたラインアップの一部をご紹介します:

- JoyVerse Series Dual Joy-Con Grip(https://jsaux.com/products/joyverse-series-dual-joy-con-grip-for-switch-2):人間工学に基づいたグリップで快適性を向上。USB-Cポート搭載で充電しながらのプレイも可能です。- Joy-Con All Arounder - GripCase with Travel Cover(https://jsaux.com/products/joy-con-all-arounder-gripcase-with-travel-cover-for-switch-2):ゲームカード3枚を収納できるコンパクトでスタイリッシュなトラベルケース。内蔵バッテリーにより、Joy-Conをフルサイズコントローラーのように使用できます。- ModCase for Switch 2(https://jsaux.com/products/modcase-for-switch-2):保護性と機能性を兼ね備えた多機能ケースで、カスタマイズの幅も広がります。- EnergyFlow Joy-Con Charging Dock(https://jsaux.com/products/energyflow-joy-con-charging-dock-for-switch-2):RGBライト付きのスタイリッシュなデザインで、最大4台のJoy-Con 2を同時に充電可能。- Foldable 4-Channel Joy-Con Charging Dock(https://jsaux.com/products/joy-con-portable-charging-station-for-switch-2):フラットで軽量、毎日の持ち運びやデスク周りに最適な充電ドック。- SnapPort USB Splitter(https://jsaux.com/products/usb-c-to-usb-a-with-pd-adapter-for-switch-2):コントローラー、マウス、キーボード、電源の接続を拡張。2種類(USB-C×2 / USB-C+USB-A)を展開。- Pro Controller Case(https://jsaux.com/products/pro-controller-carrying-case-for-switch-2):耐久性に優れた持ち運び可能なケース。充電対応で、3色展開。保護と収納性を両立。

Nintendo Switch 2の発売を記念して、JSAUXは6月5日~6月30日までの期間限定で公式サイトにて(https://jsaux.com/collections/nintendo-switch-2-accessories)キャンペーンを実施します。2点購入で10%オフ、3点購入で15%オフ、4点以上購入で20%オフとなります。

また、6月5日~6月17日の期間中、父の日スペシャルプロモーションも開催。以下の2つの特別バンドルが20%オフになります(自動割引適用/コード不要):

保護バンドル:反射防止スクリーンプロテクター+透明分離型エルゴノミック保護ケース

収納バンドル:HD強化ガラススクリーンプロテクター+キャリングケース

JSAUXのSwitch 2アクセサリーは、Amazon US(https://www.amazon.com/stores/page/832B1743-E051-4166-BC5E-7ED09ED9EA02?ingress=2&visitId=c105bdaa-2055-4ff7-93ad-14f3a0fc557f&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln)およびAmazon Japan(https://www.amazon.co.jp/stores/page/E61BDFD4-C874-4F2B-B001-2994214CBCD8?ingress=0&visitId=3c5dcfbb-b54d-498c-9ba0-6be07290b4cb)でも取り扱い開始しています。

アセット情報

すべてのビジュアル素材はこちらのリンク(https://drive.google.com/drive/folders/1uI8IfrJmVIYU0_jTVvYKmY0kEs_qq6ew)からご覧いただけます。

お問い合わせ

詳細情報をご希望の場合は、以下のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。

marketing@jsaux.com

ブランド担当者へのお問い合わせや、新製品情報は各種SNSでもご確認いただけます:

- Twitter(https://x.com/jsauxofficial)- Facebook(https://www.facebook.com/JSAUXofficial)- Instagram(https://www.instagram.com/jsaux_official/)

JSAUXについて

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limitedが所有・運営するブランド、JSAUXは、革新と品質を追求する先進ブランドとして、世界100以上の国と地域で2,000万人を超えるユーザーに支持されています。2016年以降、Amazonで展開する複数の製品ラインが「#1 Best Seller」に認定され、各カテゴリで上位を獲得。電子アクセサリ市場での地位を確立し、Amazonにおける中国ブランドトップ100にも名を連ねています。

2022年にはゲーミングアクセサリブランドとしても急成長を遂げ、2023年・2024年にはSteam Deckアクセサリカテゴリで2年連続No.1を獲得。JSAUXは、優れた製品開発力、高品質、堅実なサプライチェーン、ユーザー中心の戦略を武器に、ROG Ally、ROG Ally X、Legion Go、そして期待の新型Switchなど、さまざまなゲーミングデバイス向けに多彩なアクセサリーを展開しています。

最近では、革新的なプロダクトラインにも進出。二重構造のポータブルモニター「FlipGo」はiFデザイン賞とRed Dotデザイン賞を受賞し、Kickstarterで100万ドル以上の資金を調達。また、Bitmo Labとのコラボにより、iPhone 15/16 Pro用ケースも発売し、ゲーミング領域のノウハウを他市場にも応用しています。