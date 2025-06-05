申込者数1,000人突破！SEOの最前線を学ぶ注目イベント「Japan SEO Conference 2025」開催迫る

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：稲次 正樹、古澤 暢央）は、2025年7月17日（木）に開催予定のSEOカンファレンス「Japan SEO Conference 2025（JSC25）」において、イベントページ公開から1週間で参加申込者数が1,000人を突破したことをお知らせいたします。

前回リリース（ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000258.000031263.html ）での告知以降、SEOやコンテンツマーケティングに課題を感じている企業のマーケティング担当者を中心に大きな反響を呼び、今回の申込数に至りました。生成AI時代の検索体験の変化、SEO・GEOのこれからなど、事業会社のマーケティング担当者が直面するテーマを網羅したプログラム構成が、多くの関心を集めています。

＞＞イベント詳細および参加申込はこちら

https://mieru-ca.com/blog/seminar/seoconference-2025/(https://mieru-ca.com/blog/seminar/seoconference-2025/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=250605)

【Japan SEO Conference 2025（JSC25）の注目ポイント】

● SEO業界を牽引する有識者たちがこれからのSEOを語りつくす

● JSC25でしか体験できないコンテンツや特別な体験を用意

● リアル参加者限定の特典あり

【開催概要】

● イベント名：Japan SEO Conference 2025（#JSC25）

● 日程：2025年7月17日（木）13:00~20:00

● 形式：オンライン＋リアル（都内某所／抽選制）

● 参加費 ※すべて税込価格：

- オンライン：1,000円（先着：無料）

- リアル：9,800円（早割：4,900円）

● 主催：株式会社Faber Company

● 問い合わせ：jsc@fabercompany.co.jp

【登壇者（一部）】

・渡辺 隆広 氏（DMM.com）

・木村 賢 氏（サイバーエージェント）

・長山 一石 氏（JADE）

・平 大志朗 氏（SEO研究チャンネル）

・コガン・ポリーナ氏(アユダンテ)

・辻 正浩 氏、鈴木 謙一 氏（Faber Company）

他、第一線で活躍する豪華スピーカーが集結！

＞＞参加申込はこちら

https://mieru-ca.com/blog/seminar/seoconference-2025 (https://mieru-ca.com/blog/seminar/seoconference-2025/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=250605)

企業のマーケティングに関わる皆さまに、このカンファレンスだけの特別な体験をお届けいたします｡ぜひお早めにお申込みください。

ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)とは

Faber Companyが15年以上にわたる検索エンジンマーケティングの知見をもとに、AIを活用して開発したSEOプラットフォーム。(1)コンテンツ企画・制作・評価・改善に加え、競合サイトを含むSEOパフォーマンス計測ができるツール、(2)セミナーや動画など自律的に学べる学習コンテンツ、(3)個別コンサルティング の三位一体で、インハウス（導入企業内）でのSEO・コンテンツ施策を支援する。2015年3月リリース。

株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学理工学部情報科学科・高木友博教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ： 株式会社Faber Company

所在地 ： 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役： 稲次正樹、古澤暢央

資本金 ： 1億円

設立 ： 2005年10月24日

事業内容 ： ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業、デキルカ（オーダーメイドDX研修事業）事業

【情報発信サイト】

・SEOやWebマーケティングのノウハウなら「ミエルカマーケティングジャーナル(https://mieru-ca.com/blog/)」

（SEOを学ぶなら：『SEO対策の最新情報(https://mieru-ca.com/blog/seo-measures/)』）

・ デジタルマーケティング最新ノウハウなら「ミエルカチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCH5BvLPax_uthxOIjf3uNtg)」（YouTube）

【関連サービス】

「ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)」：SEO・コンテンツマーケティング内製化ツール

「ミエルカヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmap/)」：ユーザー行動分析・CVR改善ツール

「ミエルカコネクト(https://mieruca-connect.com/business/)」：即戦力マーケターの業務委託サービス

「ローカルミエルカ(https://local-mieruca.com/)」：Web上の店舗情報とGBPの一元管理ツール

「ミエルカSEOコンサルティング(https://mieru-ca.com/seo-consulting/)」：サイト設計と改善を導くSEO支援サービス

「コンバージョンミエルカ(https://mieru-ca.com/conversion/)」：コンバージョン率アップを実現するWeb接客ツール

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Faber Company

広報担当：月岡 清水

電話番号：03-5545-5230

メールアドレス：pr@fabercompany.co.jp