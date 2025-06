英国アート映画の先駆者として世界中でカルト的人気を誇る知性と美の魔術師ザ・シネマメンバーズセレクション 【ピーター・グリーナウェイ特集】

AXN株式会社

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、【ザ・シネマメンバーズ セレクション】として、英国アート映画の先駆者として世界中でカルト的人気を誇るピーター・グリーナウェイ作品の中から、美しくも下品な英国貴族の表と裏を、独特のシンメトリー構図や鮮やかな色調によって映し出す『英国式庭園殺人事件 4Kリマスター』、“腐敗”に魅入られた双子の動物学者を主人公にグロテスクを美へと昇華する衝撃作『ZOO』など3作品を6月10日(火)~12日(木)に全作品日本TV初放送いたします。

ザ・シネマメンバーズセレクション 【ピーター・グリーナウェイ】

ザ・シネマ メンバーズがセレクトした上質な映画を特集する【ザ・シネマ メンバーズセレクション】。6月は、英国アート映画の先駆者として、世界中でカルト的人気を誇るピーター・グリーナウェイ監督を特集。

その偏執狂的な映像美から“視覚の魔術師”と称されたピーター・グリーナウェイ監督の長編劇映画第1作で、美しくも下品な英国貴族の表と裏を、独特のシンメトリー構図や鮮やかな色調によって絵画のように映し出す『英国式庭園殺人事件 4Kリマスター』、“腐敗”に魅入られた双子の動物学者──グロテスクを美へと昇華する衝撃作『ZOO』、同じ名前を持つ祖母・母・娘が繰り広げる凶行の数々を、全編に数字を散りばめながらゲームのように描き出す『数に溺れて 4Kリマスター』の3作品を6月10日(火)~12日(木)、リピート放送6月23日(月)~25日(水)に日本TV初放送。



《放送作品情報》

●『英国式庭園殺人事件 4Kリマスター』★日本TV初放送

放送日:6月10日(火)6:00~、6月23日(月)深夜4:00~

[PG12相当]絵の中に隠された完全犯罪の謎とは?

“視覚の魔術師”グリーナウェイの原点がここに!

<監督・脚本>ピーター・グリーナウェイ

<出演>アンソニー・ヒギンズ、ジャネット・サズマン、アン・ルイーズ・ランバート、ニール・カニンガムほか

<解説>その偏執狂的な映像美から“視覚の魔術師”と称されたピーター・グリーナウェイ監督の長編劇映画第1作。美しくも下品な英国貴族の表と裏を、独特のシンメトリー構図や鮮やかな色調によって絵画のように映し出す。

●『ZOO』 ★日本TV初放送

放送日:6月11日(水)6:00~、6月24日(火)深夜3:45~

[PG12相当]“腐敗”に魅入られた双子の動物学者──

グロテスクを美へ昇華するグリーナウェイの衝撃作

<監督・脚本>ピーター・グリーナウェイ

<出演>アンドレア・フェレオル、ブライアン・ディーコン、エリック・ディーコン、フランシス・バーバーほか

<解説>ある悲劇をきっかけに動物・食物の腐敗に魅せられた双子の動物学者。彼らが記録するコマ撮りの腐敗映像を、ピーター・グリーナウェイ監督が美と醜のせめぎ合いのように映し出す。徹底した左右対称の構図も印象的。

●『数に溺れて 4Kリマスター』 ★日本TV初放送

放送日:6月12日(木)6:00~、6月25日(水)深夜3:45~

[R15+相当]同じ名前を持つ女性3人が“死のゲーム”の快楽に溺れる…

グリーナウェイの美的サスペンス

<監督・脚本>ピーター・グリーナウェイ

<出演>ジョーン・プロウライト、ジュリエット・スティーヴンソン、ジョエリー・リチャードソン、バーナード・ヒルほか

<解説>同じ名前を持つ祖母・母・娘が繰り広げる凶行の数々を、ピーター・グリーナウェイ監督が全編に数字を散りばめながらゲームのように描き出す。絵画的な映像美も印象的。カンヌ国際映画祭で芸術貢献賞を受賞。

『英国式庭園殺人事件 4Kリマスター』(C) 1982 Peter Greenaway and British Film Institute. 『ZOO』(C) 1985 Allarts Enterprises BV and British Film Institute. 『数に溺れて 4Kリマスター』(C) 1988 Allarts / Drowning by Numbers BV

