ドロッセルマイヤーズとSpiralAIが挑む、“AIと雑談するボードゲーム”とは？『マーロの休日』開発者対談を公開

大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスの開発を行うSpiralAI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:佐々木雄一、以下「SpiralAI」)は、ボードゲーム制作を手がける株式会社ドロッセルマイヤーズ商會(以下「ドロッセルマイヤーズ」)との共同制作による新作ボードゲーム『マーロの休日』の発売を記念し、両社の取締役による特別対談動画を公開したことをお知らせいたします。

■“雑談”をどうゲームにする?両社取締役が語る開発の裏側

SpiralAIは、AIとアナログゲームの融合による新たな遊びの可能性を探る取り組みの一環として、ドロッセルマイヤーズとの共同開発による新作ボードゲーム『マーロの休日』のリリースに合わせて特別対談動画を公開しました。

本作は、「キャラクターAIとの雑談を楽しむ」というユニークな体験を軸にしたボードゲームです。

一見ゲーム性が薄く思える“雑談”を、いかにして遊びとして成立させたのか――。

その工夫や設計思想については、ドロッセルマイヤーズの取締役・渡辺範明さんをお迎えし、弊社取締役との特別対談動画の中で詳しく語られています。

開発の背景やAI技術の活用方法にも踏み込んだ本対談は、エンターテインメント、AI、ゲームデザインに関心のある方にとって、非常に興味深い内容となっています。



▼動画URL

https://youtu.be/tENnNnKSSOA

■『マーロの休日』とは

『マーロの休日』は、AIキャラクターとの“雑談”を主軸に据えた、新感覚の体験型アナログゲームです。ドロッセルマイヤーズ・渡辺範明氏とSpiralAIが共同開発した、世界初(※当社調べ)のAIキャラクターと雑談できる、新感覚アナログゲーム。

AIとの会話を通じて、発想力やトーク力が自然と引き出される設計となっており、「話すこと」自体を楽しむ新しいゲーム体験を提供します。

【商品情報】

- 商品名:マーロの休日- ジャンル:AI雑談型ボードゲーム- プレイ人数:1~8人- プレイ時間:約30分- 対象年齢:8歳以上- 発売日:2025年5月29日- 販売価格:3,850円(税込)

※本ゲームのプレイにはQRコードを読み込み、専用webサイトにアクセス可能なスマートフォン、タブレット等が必要です。



【購入情報】

▼Amazonでのご購入はこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6MJJ3GY

【クレジット】

- 原作:SpiralAI『HAPPY RAT』- ゲームデザイン/ディレクション:渡辺範明(ドロッセルマイヤーズ)- グラフィックデザイン:TANSAN- イラスト:こむぎ- プロデュース/開発:佐々木雄一(SpiralAI株式会社)

【会社概要】

社名 SpiralAI株式会社 / SpiralAI Inc.

事業内容 大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスの開発

役員 代表取締役 CEO 佐々木雄一

所在地 〒101-0031東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III5階

設立 2023年3月1日

会社URL https://go-spiral.ai/

本件に対するお問い合わせ

お問い合わせフォーム、もしくは下記メールアドレスからお問い合わせください。

お問い合わせフォーム:https://go-spiral.ai/contact/

問い合わせメールアドレス:info@go-spiral.ai

