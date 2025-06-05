「NOIN beauty蔦屋書店 龍ケ崎店」にて、2025年6月8日（日）よりアテニア製品の販売を開始

株式会社アテニア

株式会社アテニアは、6月8日（日）より、「NOIN beauty蔦屋書店 龍ケ崎店」（茨城県）にて、人気のクレンジングオイルやスキンケア製品の販売を開始いたします。また今回の出店にあたり、同店舗限定のオープン限定セットを数量限定で販売いたします。

「NOIN beauty」への出店は今回で6店舗目です。当社では、お客様の利便性向上とブランド育成を目的に、化粧品専門店を中心に今後も卸売り店舗を拡大してまいります。

店舗情報

■販売開始

2025年6月8日（日）～

■展開製品

クレンジング 『スキンクリア クレンズ オイル』

（アロマタイプ リフレッシングシトラスの香り、アロマタイプ ピースフルオレンジの香り、アロマタイプ ローズリュクスの香り、無香タイプ）

薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』【医薬部外品】

※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く

薬用エイジングケアライン『ドレスリフト』【医薬部外品】

※医薬部外品（シワ改善）は、洗顔料を除く

薬用シワ改善 目もと用美容液『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】

クリーム状日やけ止め『陽断（ひだん）UV50 ブライト&プロテクトクリーム』

製品詳細

※『スキンクリア クレンズ オイル』：https://www.attenir.co.jp/item/1662-21

※『ドレススノー』： https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html

※『ドレスリフト』：https://www.attenir.co.jp/time/product/dresslift.html

※『アイ リンクルセラム』：https://www.attenir.co.jp/item/1616-04

※『陽断（ひだん）UV50 ブライト&プロテクトクリーム』:https://www.attenir.co.jp/item/1652-06

オープン限定セット ※数量限定

【クレンジング・ドレススノー ローションミニサイズセット】 価格：1,980円（税込）

大人気のオイル状クレンジング『スキンクリア クレンズ オイル』現品に、ナイアシンアミド配合で「美白」と「シワ改善」を同時に叶える基礎化粧品、薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』【医薬部外品】の化粧水ミニサイズの限定セット。

※「美白」とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。

※医薬部外品（美白・シワ改善）は、洗顔料を除く。