『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』2025年9月30日(火) 発売決定！本日より予約開始

株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:桐生 隆司)は、6月5日に、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの配信する「State of Play」において、タクティカルRPG『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』を、2025年9月30日(火)に発売することを発表し、本日より予約を開始しました。

本タイトルは、Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Steam(R)のマルチプラットフォームにて展開されます。

公式サイトでは、ゲーム詳細のほか、キャラクターや声優情報に加え、主要開発者からのコメントを公開しました。

本作は、オリジナル版を制作した主要メンバーが再集結。ディレクターを前廣和豊が務め、アートディレクターは皆川裕史が担当。そして、オリジナル版のディレクション/脚本を担当した松野泰己氏が、脚本への加筆修正および監修を担い、オリジナル版の再現にこだわった「クラシック」と、現代版として生まれ変わった「エンハンスド」の2作を同時収録した決定版です。



※Steam(R)の予約開始は6月6日(金)1:00頃を予定しています。

※Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)のダウンロード版の予約は、後日開始予定です。

『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』

アナウンストレーラー

https://sqex.to/E57En

公式サイト

https://www.jp.square-enix.com/fft_tic/

『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』とは

心震える物語が、いま鮮やかに蘇る――

1997年に誕生したタクティカルRPGの金字塔『ファイナルファンタジータクティクス』。

人々の葛藤や生き様を鋭く描いた物語に加え、位置取りと先読みが勝利につながる緊張感あるバトル、多数のジョブとアビリティを組み合わせ、多彩な戦術を実現できる自由度の高いシステムを備えた本作が、新たな時代のプレイヤーたちに向けて、鮮やかに蘇る。

「エンハンスド」と「クラシック」ふたつの体験が、この一本に。

グラフィックスを進化させ、ユーザーインターフェースを全面一新、数々の追加機能、そして現代版として大きく加筆・調整の施されたストーリーをフルボイス対応にてお届けする「エンハンスド」。

オリジナル版をできるだけ忠実に再現し、かつての思い出のままに楽しめる「クラシック」。

好みに合わせてプレイできる2バージョンを同時収録した本作は、『ファイナルファンタジータクティクス』の決定版となる!

「エンハンスド」バージョン「クラシック」バージョン

STORY

太陽と聖印に護られた 双頭の獅子が治める国――イヴァリース。

隣国オルダリーアとの“五十年戦争”の敗北より1年、前王の病死により即位することになった王子は、わずか2歳。

その後見人の立場と実権を巡り、“五十年戦争“で武勲を挙げた二人の将軍、ゴルターナ公とラーグ公の間での緊張感が高まりつつあった――。

黒獅子を紋章とするゴルターナ公と、白獅子を紋章とするラーグ公。

両者の激突はのちに“獅子戦争”と呼ばれることとなる。

この”獅子戦争”を終結に導いた英雄王と称されることになる青年ディリータ、そしてその幼馴染にして、歴史上けっしてその名を語られることのない青年ラムザ。彼らもまた、激動の時代のなかで様々な選択を迫られてゆく――。

人々は何を選び、何を勝ち取ったのか。

さあ、語られてこなかった歴史の”真実”を、今こそ解き明かそう――。

CHARACTER

公式サイトではキャラクターおよび声優情報を公開しています。CVには『ファイナルファンタジータクティクス』のプレイヤーとしても知られる立花慎之介氏をはじめ、豪華声優陣を起用。本作にはこの他にも、多彩なキャラクターが登場します。

ラムザ(CV:立花 慎之介)

古くから続く武門の棟梁として名高く、畏国(イヴァリース)の四大騎士団のひとつ・北天騎士団の将軍を代々輩出してきたベオルブ伯爵家の三男。ラーグ公の側近として支える長兄ダイスダーグと、北天騎士団の騎士団長を務める次兄ザルバッグとは腹違いである。ベオルブ家の一員でありながら、兄たちのように振る舞えない自分に劣等感を抱いている。

アルマ(CV:早見 沙織)

ベオルブ四兄妹の末っ子。

長兄ダイスダーグ、次兄ザルバッグとは腹違い。

生まれてからほとんどの期間をオーボンヌ修道院で過ごしており、ベオルブ伯爵家に戻ってきたのは最近のこと。そのせいか、長兄・次兄より歳の近いラムザの方と仲が良い。明朗快活な性格で皆に慕われている。ディリータの妹ティータとも仲が良い。

ディリータ(CV:内山 昂輝)

ベオルブ伯爵家の領地に暮らす農家の息子。両親を黒死病で失ってから妹ティータと共に伯爵家に引き取られていた。ラムザの幼なじみとして育てられた。

ラムザの父バルバネスの計らいにより、共に王立士官アカデミーで騎士見習いとして過ごす。

アグリアス・オークス(CV:佐藤 利奈)

アトカーシャ王家直属の近衛騎士団に所属する騎士。

オムドリアIII世の死後、ラーグ公とゴルターナ公の間の緊張が高まるにつれて王女の身も危険になってきたため、元老院が護衛としてアグリアスを修道院に派遣した。

王家に対する忠誠心はとても高く、また正義感が強い。辺境の地で暮らさねばならないオヴェリアに深く同情している。

シドルファス・オルランドゥ(CV:大塚 明夫)

南天騎士団団長。

五十年戦争では北天騎士団の天騎士バルバネスと共に戦い、“雷神シド”の通称で鴎国(オルダリーア)軍に恐れられた無敗の将軍。

さらなるキャラクター情報は公式サイトをご覧ください。

https://sqex.to/YjLgc

商品ラインナップ

2025年9月30日(火) 発売予定

ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ 商品構成

1. デラックスエディション(パッケージ・ダウンロード):6,800 円(税込)

2. 通常版 (ダウンロード):5,800 円(税込)

3. 特別装丁コレクターズBOX:22,000円(税込)

1.『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション』

パッケージ・ダウンロード 希望小売価格:6,800 円(税込)

【内容物】

■『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』ゲーム本編

■インゲームアイテム

・ 武器:アカデミーブレイド(装備中、Speedをわずかに上昇させる)

・ 頭防具:アカデミーベレー(装備中、状態異常「チャーム」を防ぐ)

・ 体防具:アカデミーコート(装備中、状態強化「シェル」を付与)

・ アクセサリ:ジョブリング(装備中、JP獲得量アップ)

・ 消耗品:フェニックスの尾 × 10

・ ラムザの装備カラー(黒)

・ ラムザの装備カラー(赤)



※インゲームアイテムを入手するには、インターネット接続環境が必要です。

※インゲームアイテムは、ゲーム開始後にメインメニューが開放されたあと、システムメニューより受け取れます。

※「ラムザの装備カラー」は、メインメニューの「編成」で、ラムザのステータスを表示中に変更できます。

※一部のインゲームアイテムは、ゲームを進めることでも入手が可能になります。

※インゲームアイテムは、後日販売または頒布する可能性がございます。

2.『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』

ダウンロード 希望小売価格:5,800 円(税込)

【内容物】

■『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』ゲーム本編

パッケージ版早期購入特典 ダウンロード版予約特典

各ストアでデラックスエディションや通常版を予約または早期購入すると、以下インゲームアイテムが手に入ります。

■インゲームアイテム

・ ラムザの装備カラー(白)

・ 武器:ミスリルナイフ

・ アクセサリ:スパイクシューズ(装備中、「跳躍」を上昇させる)

・ 消耗品:ハイポーション × 10

・ 消耗品:エーテル × 10

※早期購入特典入りパッケージには、専用シールが貼付されています。なくなり次第終了となります。

※パッケージ版早期購入特典は、2028年12月31日(日) 23:59までとなります。期日までのご利用をお願いいたします。

※ダウンロード版予約特典は、予約購入した場合に入手可能です。発売日以降の購入には付属しません。

※インゲームアイテムは、ゲーム開始後にメインメニューが開放されたあと、システムメニューより受け取れます。

※「ラムザの装備カラー」は、メインメニューの「編成」で、ラムザのステータスを表示中に変更できます。

※一部のインゲームアイテムは、ゲームを進めることでも入手が可能になります。

※インゲームアイテムは、後日販売または頒布する可能性がございます。

※インゲームアイテムを入手するには、インターネット接続環境が必要です。

3.『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』 特別装丁コレクターズBOX

希望小売価格:22,000 円(税込)

[内容物]

■特別装丁コレクターズBOX

■コレクターズグッズ

・ 特別装丁版限定フィギュア ラムザ・ベオルブ<王立士官アカデミーモデル>

・ ミニぬいぐるみセット チョコボ/黒チョコボ/赤チョコボ

・ ゾディアックストーン アクリルマグネットコレクション

・ ポップアップアート 町外れの教会

・ 特製アートシートセット

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※ゲームソフトは含まれません

法人別特典

詳しくは公式サイトをご覧ください。

https://sqex.to/pjvLq

製品ページ

各プラットフォームのストアページで予約を開始しました。

※各ストアページは、準備が整い次第順次オープンします。

※Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)版 ダウンロード版の予約は後日開始予定です。

※Steam(R)版のみ、2025年10月1日(水)発売です。

https://sqex.to/pjvLq

開発者コメント

ディレクター

前廣 和豊

皆さん、こんにちは!

長年、皆さんに愛されてきた「ファイナルファンタジータクティクス」を現在のプラットフォームに蘇らせ、さらに新たな世代のプレイヤーの方にも楽しんでもらいたい、という意気込みから開発がスタートした『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』

ようやく、正式発表することができました!

本作には、ふたつのバージョンが収録されています。

ひとつは「エンハンスド」。

こちらには、加筆修正されたストーリーとフルボイス化に加え、イベントシーンの追加やユーザーインターフェースの刷新などなど、多くの新要素が組み込まれています。

オリジナル版を遊んだ方に加え、本作で初めて遊ぶ方にも最適なバージョンです。

もうひとつは「クラシック」。

こちらは、オートセーブ機能など利便性を高めつつも、オリジナル版をほぼ忠実に再現しました。

当時の感覚そのままに遊べるため、オリジナル版を遊んだ方も安心してプレイできるバージョンです。

これら、ふたつのバージョンによって、「イヴァリース」の世界を存分に楽しめる内容となっていますので、オリジナル版を遊んだ方も、本作で初めて遊ぶ方も、ぜひプレイしてみてください!

――実は私はオリジナル版のスタッフのひとりで、当時はまだ駆け出しの新人でした。

あれから30年近く経った今、今度はディレクターとして、改めて「ファイナルファンタジータクティクス」を開発していたところ、脚本を担当したゲームデザイナーの松野泰己さん、アートディレクターの皆川を始めとするオリジナル版のスタッフも参加して、まさに「ファイナルファンタジータクティクス」の決定版ともいうべきタイトルに仕上げることができたと思います!

それでは、2025年9月30日の発売を、どうかお楽しみに!

アートディレクター

皆川 裕史

本作を再びこのように世に送り出せる機会を得られたことを、大変嬉しく思います。

当時は、ゲームビジュアルがドット絵からポリゴン表現へと移り変わる過渡期にあり、私たちはその2つの表現の融合を目指してビジュアルを作り上げました。

今回は、その当時の雰囲気を大切にしながら、現代的な解釈を加えて再構成してお届けします。

ビジュアル面の進化はもちろんのこと、素晴らしいボイスの追加により、ドットで描かれるキャラクターたちの悩みや怒り、息遣いまでより深く感じ取っていただけるはずです。

かつてのクリエイターたちが築いた世界観を、今回新たなメンバーとともにパワーアップさせて蘇らせました。

当時遊んでくださった方も、まだこの物語を知らない方も、どちらの方にもぜひ楽しんでいただきたいと思います!

脚本、加筆修正及び監修

松野 泰己

今から約30年前、バブル経済の崩壊は日本の金融機関に巨額の不良債権をもたらし、企業の連鎖倒産、急激な失業率の上昇、そして社会全体の沈滞を引き起こしました。希望が奪われ、夢を値札で測る時代でした。

この時代背景を土台に、私はひとつの物語を紡ぎました。社会の階級構造に抗い続ける若者ラムザ。その混乱と絶望を利用し立身出世を目指すディリータ。ふたりの友情と裏切りが交錯する数奇な運命の物語です。

そして2025年──、格差と分断は、なおも私たちの社会に深く根を下ろしています。

今、再び、この物語をお届けします。

抗う意志を、あなたの手に。

今後とも、『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』をよろしくお願いいたします。

製品概要

