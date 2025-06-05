【JAF徳島】マイカーで参加するモータースポーツ「オートテスト」の開催に協力します

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一般社団法人　日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）徳島支部（支部長 北島　義貴）は、6月29日（日）に四国霊場第23番霊場薬王寺第3駐車場で開催される「オートテスト2025in別格本山薬王寺with P²」（主催：プレジャープロジェクトP²）に協力します。



オートテストとは「運転の正確さ」を競うイギリス発祥の伝統的なモータースポーツ競技です。競技ライセンスは不要で、ヘルメットやグローブの他、車両の特殊装備も必要ありません。また、マイカーでもそのまま出場可能です。パイロンを置いて設定したコースを１台ずつ走行し、タイムと正確さを競います。


開催概要


【開催日時】　6月29日（日）ゲートオープン8：30


【開催場所】　四国霊場第23番霊場薬王寺　第３駐車場（徳島県海部郡美波町奥河内字寺前285-1）


【主　　催】　プレジャー プロジェクト（P²）


【参加費用】　JAF会員4,000円　一般5,000円


【募集台数】　50人（同一車両で2人以上の参加が可能です）


【申込締切】　6月15日（日）



オートテストのトイメージ

申込方法は下記専用ウェブページのURLまたは二次元コードでご確認ください。


https://jaf.link/autotest-yakuouzi6-29