【JAF徳島】マイカーで参加するモータースポーツ「オートテスト」の開催に協力します
一般社団法人 日本自動車連盟
オートテストのトイメージ
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）徳島支部（支部長 北島 義貴）は、6月29日（日）に四国霊場第23番霊場薬王寺第3駐車場で開催される「オートテスト2025in別格本山薬王寺with P²」（主催：プレジャープロジェクトP²）に協力します。
オートテストとは「運転の正確さ」を競うイギリス発祥の伝統的なモータースポーツ競技です。競技ライセンスは不要で、ヘルメットやグローブの他、車両の特殊装備も必要ありません。また、マイカーでもそのまま出場可能です。パイロンを置いて設定したコースを１台ずつ走行し、タイムと正確さを競います。
開催概要
【開催日時】 6月29日（日）ゲートオープン8：30
【開催場所】 四国霊場第23番霊場薬王寺 第３駐車場（徳島県海部郡美波町奥河内字寺前285-1）
【主 催】 プレジャー プロジェクト（P²）
【参加費用】 JAF会員4,000円 一般5,000円
【募集台数】 50人（同一車両で2人以上の参加が可能です）
【申込締切】 6月15日（日）
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申込方法は下記専用ウェブページのURLまたは二次元コードでご確認ください。
https://jaf.link/autotest-yakuouzi6-29