【国内HRTech初※1】『Recruit Marker』が「シーケンス機能」を正式リリース

国内初※2インテント(個人の実現したいキャリア)に基づいた採用成功率向上のための新戦略「インテントリクルーティング」を実現する『Recruit Marker(リクルートマーカー)』。同サービスを開発・提供する株式会社Sales Marker(本社:東京都渋谷区、代表取締役 CEO:小笠原 羽恭)は、本日、国内HRTech領域において初の「シーケンス機能」を正式リリースいたしました。

この新機能は、採用活動におけるアプローチ業務の自動化とパーソナライズを同時に実現し、AIエージェントによる新たな採用体験を可能にします。

※1:2025年5月1日~2025年5月31日 自社における「シーケンス機能」でのリサーチ結果より

※2:2025年5月1日~2025年5月31日 自社における「インテントリクルーティング」でのリサーチ結果より

■新機能リリースの背景

近年、海外では採用活動をAIエージェントが担うプロダクトが急速に台頭し、企業評価額が数千億円規模に達する事例も登場するなど、グローバル市場で大きな注目を集めています。こうした動きを背景に、世界的に「AIによる採用支援」が次世代のスタンダードとして定着しつつあります。(※3)

一方、日本のHR市場では、いまだ人手によるアプローチが中心であり、自動化やパーソナライズといった技術導入は限定的です。こうしたギャップに対応すべく、『Recruit Marker』は、国内HRTech領域で初めて「シーケンス機能」を実装しました。

この新機能は、AIが候補者の関心の“兆し”を捉え、最適なタイミングと文脈でアプローチを行うことで、従来型のスカウトでは実現できなかった“次世代の採用体験”を可能にします。

なお、『Recruit Marker』開発の背景には、営業領域でインテント起点のアプローチを実現する『Sales Marker』の急成長があります。リリースからわずか3年でARR35億円を突破し、多くの成長企業・大手企業に導入が進む中、「優秀な人材の採用」は多くの企業にとって共通かつ深刻な経営課題となっており、「営業と同様に、採用もインテントに基づいたタイミングと手段でアプローチすべきだ」というニーズが高まっていました。

今回の「シーケンス機能」リリースを皮切りに、『Recruit Marker』は、日本の採用アプローチにおける常識を刷新し、「AIエージェントによる採用」が新たなスタンダードとなる未来を切り拓いていきます。

※3:TechCrunch参照:「Mercor, an AI recruiting startup founded by 21-year-olds, raises $100M at $2B valuation(https://techcrunch.com/2025/02/20/mercor-an-ai-recruiting-startup-founded-by-21-year-olds-raises-100m-at-2b-valuation/)」

■「シーケンス機能」とは

採用活動の成果を大きく左右する「誰に、いつ、どのように接触するか」という判断を、AIが自動で最適化する機能です。タイミングを意識した連続的なアプローチを自動で実行することで、従来の顕在層向けスカウトでは届かなかった候補者にも、メッセージを効果的に届け、その後の関係構築へとつなげます。

新規アプローチはもちろん、過去に選考を辞退した候補者など、「未来の優秀人材」への継続的なフォローアップも可能です。

- リストベースシーケンス:

あらかじめ設定したターゲット・訴求内容・タイミングに沿って、初回メッセージからフォロー アップまでを自動で配信。反応がない場合も、再アプローチを含めた一連の接触を自動化します。

- インテントベースシーケンス:

特定のインテント(例:自社求人や資料の閲覧など)を検知したタイミングで、シーケンスが発動。候補者の関心が高まった“今”を逃さず、最適なチャネルとメッセージで接点を創出します。

▼詳細はこちら

https://sales-marker.jp/recruit-marker/sequence(https://sales-marker.jp/recruit-marker/sequence?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=recruitmarker_sequence)

「インテントリクルーティング」とは

インテントリクルーティングとは、応募を待つ「待ちの採用」ではなく、候補者の関心の“兆し”やキャリア志向の変化にいち早く気づくことから始まります。一人ひとりに合ったメッセージを最適なタイミングとチャネルで届けることで、先手を打って動ける「攻めの採用」を実現する、AIエージェントを活用した新時代の採用戦略です。



「次はこんなキャリアを積みたい」「動くなら、このタイミングかもしれない」といった、“まだ誰も気づいていない”候補者のインテントを起点に、採用プロセスの設計を行います。

インテントリクルーティングを実現する『Recruit Marker』とは

- AIエージェントを活用して、インテント(個人の実現したいキャリア)に基づいた採用成功を実現します。- インテントに対して、最適なタイミングとパーソナライズされた企業からのメッセージで候補者の心を動かすことにより、誰よりも早く、隠れた優秀層(転職準顕在層)を発掘することが可能です。- 隠れた優秀層(転職準顕在層)からの応募数や採用成功率の向上を自動化します。- 事業会社や人材エージェントなど、業界を問わず活用できます。- Sales Markerと同様、個人のサードパーティインテントデータを扱わない、セキュアな仕組みです。

候補者のインテント(実現したいキャリア)に基づき、最適なタイミングとチャネルで自動アプローチを行うリクルーティングのAIエージェントです。候補者一人ひとりの関心や志向に応じて、パーソナライズされた精緻な採用アプローチを実現します。

『Recruit Marker』は、「インテントリクルーティング4つのポイント」を通じて、誰よりも早く“隠れた優秀層”を見極め、最適なアプローチで出会いにつなげることを支援します。

- キーパーソンの要件定義→ 組織の成長を担うポジションや役割を定義し、採用すべき人物像を設計する- インテントデータによる優先度の可視化→“動き始めた兆し”を捉え、準顕在層の中から優先してアプローチすべき人材を見極める- インテントを反映した訴求内容の生成→ 候補者の興味関心に基づき、パーソナライズされたアトラクトメッセージを作成する- マルチチャネルで継続的に接点を創出→ メールやSNSなどを活用し、最適な手段で候補者に届ける

▶︎『Recruit Marker』サービスページ:https://sales-marker.jp/recruit-marker(https://sales-marker.jp/recruit-marker?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=recruitmarker_sequence)

株式会社Sales Markerについて

社名:株式会社Sales Marker

設立:2021年7月29日

代表者:代表取締役 CEO 小笠原 羽恭

所在地:東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー32階

URL:https://sales-marker.jp/corporate/(https://sales-marker.jp/corporate/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=recruitmarker_sequence)

株式会社Sales Markerは「全ての人と企業が、既存の枠を越えて挑戦できる世界を創る」をパーパスに掲げ、最新のテクノロジーやデータを活用することでビジネスにおける最適で素早い意思決定を可能にするスタートアップ企業です。顧客の「興味関心(インテント)」を捉え、インテントAIが自動で適切なアプローチを行うプロダクトを複数提供しており、営業やマーケティング・新規事業開発、採用領域における課題解決を実現します。