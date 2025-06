【京都大作戦2025】【KiU】「はんなり弾けろ！」願いを込めた京都和柄大作戦!!『KiU(キウ)×京都大作戦2025』発売

株式会社ワールドパーティー

KiU×京都大作戦2025 特設ページ :https://kiu-online.jp/collections/kiuxmik2025

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開するアウトドアアクティビティブランド『KiU(キウ)』は、10-FEET主催の夏の音楽野外フェス 『京都大作戦2025~暑さも雨もお茶のこ祭祭~』とコラボレーション。京都大作戦の今後の繁栄を願い、京都伝統の和柄をデザインソースに描き下ろした特別なアイテムを、2025年6月6日(金)午前10時より、KiU公式オンラインショップ、一部取扱店舗にて販売を開始いたします。

■ 京都大作戦 2025~暑さも雨もお茶のこ祭祭~

10-FEET主催の大型野外フェス。地元京都をもっと盛り上げたいという思いで企画され、アーティスト・オーディエンス・出店など関わる人々の一体感が魅力の野外フェスティバル。

開催日程: 2025年7月5日(土)、6日(日)

場所:京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

出演アーティスト:

【DAY1】7/5(土)

Age Factory / Ken Yokoyama / 四星球 / SUPER BEAVER / dustbox / 10-FEET / MAN WITH A MISSION / ROTTENGRAFFTY

INKYMAP / おとぼけビ~バ~ / カライドスコープ / KUZIRA / the奥歯's / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / RAINCOVER

【DAY2】7/6(日)

ELLEGARDEN / SiM / SHANK / 10-FEET / Dragon Ash / バックドロップシンデレラ / BRAHMAN / WANIMA

KOTORI / THE BAWDIES / SHADOWS / SKA FREAKS / STOMPIN' BIRD / NUBO / Brown Basket

【京都大作戦杯2025】

EGOLA / 大阪籠球会 / SOMECITY OSAKA / TEAM ISHIKAWA / TEAM-S / TEAM TOHOKU / TEAM NICK / TEAM FUKUOKA

【エキシビションマッチ】

7/5(土) 東山高校 7/6(日) 京都ハンナリーズ

■KiUと京都大作戦

京都大作戦2025 HP :https://kyoto-daisakusen.kyoto/25/

スタッフ一同が10-FEETのファンだったことをきっかけに、KiUは2016年から京都大作戦に出店し、9年の時を共に過ごしていました。京都大作戦の灼熱と雨を、リアルに経験してきたKiUは、天候に左右されずに存分に京都大作戦を楽しめるようアイテムをセレクト。

遠方からの来場者に向けてのトラベルバッグを含む、晴雨兼用のアイテムラインナップで、京都伝統の和柄をモチーフにしたオリジナルデザインのコラボレーションアイテムを展開します。

■商品ラインアップ

【KiU×京都大作戦2025~暑さも雨もお茶のこ祭祭~】

京都伝統の和柄をベースに夕暮れをイメージしたカラーリングに落とし込んだ「はんなりシエラ」。

和柄そのものの意味から厳選したモチーフをミックス。

大らかな山に流れる渓流、咲き乱れる桜が、京都大作戦のさらなる繁栄を願います。

KiU×京都大作戦2025コラボ ポンチョ

『雨は上等!雨をも楽しむフェス強者へ』

価格:\8,800(税込)

耐水圧:10,000mmH2O

サイズ:FREE

寸法:前丈 94cm, 着丈 105cm, 幅125.5cm

KiU×京都大作戦2025コラボ ハット

『暑さに負けず、雨にも負けず』

価格:\3,300(税込)

サイズ:FREE

寸法:頭回り61cm, 高さ 8.5cm, つば 8cm

KiU×京都大作戦 2025コラボ ボディバッグ

『自由度MAX、収納MAX』

価格:\3,960(税込)

寸法:幅27cm, 高さ18cm, 奥行き7cm

KiU×京都大作戦 2025コラボウォレット

『使う分だけ持って行きましょう』

価格:\1,980(税込)

寸法:幅 11cm, 高さ 9.5cm

KiU×京都大作戦 2025コラボ メッシュショルダーバッグ

『ドリンクお供に、挑め音祭り』

価格:\4,400(税込)

寸法:幅15cm, 高さ20.5cm, マチ6cm

KiU×京都大作戦 2025コラボ キャリーオントートバッグ

『遠方から!足軽に大作戦参戦!』

価格:\4,950(税込)

寸法:

収納時 幅20cm, 高さ23cm, マチ4.5cm

展開時 幅58cm, 高さ42cm, マチ21.5cm

販売チャネル:

【KiU公式オンラインショップ】

https://kiu-online.jp/collections/kiuxmik2025

販売開始:2025年6月6日(金) 10:00~

【KiU POP UP SHOP in スポーツミツハシ京都フラッグシップストア】

京都フラッグシップストア 〒604-0825 京都市中京区御所八幡町240 TEL. 075-221-3284

販売開始:2025年6月11日(水)~

※なくなり次第終了となります。

『一歩踏み出して、ワクワクする新世界へ』

KiUは、「家の外に出れば全てがアウトドア」というコンセプトのもと、『一歩踏み出して、ワクワクする新世界へ』をシーズンテーマに、雨の日も、晴れの日も、暑い日も、寒い日もアウトドアアクティビティを楽しんでもらいたいと、デザインも機能も、よりパワーアップした品揃えで新しい体験をお届けします。

【KiUについて】

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする、アウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。 『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるひとときにします。

KiU Official Instagram @kiu.worldparty(https://www.instagram.com/kiu.worldparty/)

KiU Official X (ex.Twitter) @kiu_official(https://x.com/kiu_official)

【株式会社ワールドパーティーについて】

本社所在地:〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL:06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立:1985年9月

事業内容:レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド:Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU