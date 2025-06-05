空質空調社が、AWS年次イベント「AWS Summit Japan 2025」に登壇

パナソニックグループ

パナソニック株式会社 空質空調社は、2025年6月25日（水）～26日（木）に幕張メッセにて開催されるAWS年次イベント「AWS Summit Japan 2025」に、New Relic株式会社と共同で登壇します。国内で多数のユーザが利用するエアコン用「エオリア アプリ」における、顧客価値の向上とサービス運用効率化の両立に向けた取り組みについて講演します。

■登壇について

【日時】2025年6月25日（水）11:50～12:20

【会場】H会場（ホール6）

【タイトル】

AP-08 「パナソニック エオリア アプリにおける、ユーザージャーニーを起点としたサービスレベルマネジメントの導入と実践」

【内容】

皆様のシステムは外部からのクレームやSNSの反応に惑わされていませんか？障害対応は属人的になっていませんか？国内で多数のユーザーが利用するエオリア アプリ。クラウドネイティブなアーキテクチャのもと、システム安定性向上と運用体制スリム化の両立を実現した鍵はオブザーバビリティの実践でした。利用者の満足度を追求したクリティカルユーザージャーニーに基づく、サービスレベルマネジメントの導入と実践に向けて、パナソニック、AWS、New Relicの三位一体で取り組んだ軌跡と今後の展望をお伝えします。

【登壇者】

パナソニック株式会社 空質空調社 ソリューション事業開発センター 主幹技師：岡田 征和

New Relic株式会社 技術総括 コンサルティング部 担当部長

プリンシパルソリューションコンサルタント：会澤 康二

【参加登録】

https://jpsummit-smp25.awsevents.com/public/application/add/241?smtcd=SPC6610662

ぜひ事前登録の上、ご来場ください。

■AWS Summit Japan 2025の概要

日時：2025年6月25日（水）～26日（木）

会場：幕張メッセ 展示ホール4～8

主催：アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

参加費：無料

URL：https://aws.amazon.com/jp/summits/japan/

＜関連情報＞

・エオリア アプリ

https://panasonic.jp/aircon/app.html