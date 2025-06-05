【シリーズ累計14万部突破】夏休み前に読んでおきたい、ジュニア向けサバイバル本の第２弾！『大人も知らない？　サバイバル防災事典２』2025年07月11日発売!!

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、大人気シリーズ『大人も知らない？ サバイバル防災事典2』を2025年7月11日に発売いたします。

書籍情報

大人も知らない？ サバイバル防災事典２

発売日：2025年7月11日

定価：1,100円（本体1,000円＋税10%）

編：サバイバル防災研究会

イラスト：森のくじら

監修：国崎信江（危機管理アドバイザー）

サイズ：四六判

ISBN：9784867167922

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=1910

子どもが自力で助かるための技術をオールカラーの図解入りで指南する！

発売以来、様々なメディアで取り上げられてきた

『大人も知らない？ サバイバル防災事典』の続編が登場！



今回も子どもたちが自分でピンチを乗り越えられるようなサバイバル術を伝授！

たとえば、

「緊急地震速報が出たら？」

「南海トラフ臨時情報が発表されたら？」

「富士山が噴火したら？」

「Ｊアラートが出たら？」

「AEDって小学生でも使えるの？」

など、大人だって知りたい情報が満載！

ぜひ各ご家庭に一冊、ご準備ください!!

アクシデントに直面したとき、サバイバル術を知っているのと知らないのとでは

生存率が大きく変わってくるのです！

＜大人も知らない？＞シリーズ作品 好評発売中！

大人も知らない？ ふしぎ現象事典

大人でも知らないかもしれない「ふしぎ現象」の名前をたくさん覚えて、みんなに教えてあげよう！

定価：1,100円（本体1,000円＋税10％）

編：「ふしぎ現象」研究会

イラスト：ヨシタケシンスケ

サイズ：四六判

ISBN：9784867161593

https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/book/005/(https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/book/005/)

大人も知らない？ サバイバル防災事典

もしも子どもが一人のときに災害が起こったら!? ジュニア向けのサバイバル本

定価：1,100円（本体1,000円＋税10％）

編：サバイバル防災研究会

イラスト：森のくじら

監修：国崎信江（危機管理アドバイザー）

サイズ：四六判

ISBN：9784867163993

https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/book/007/(https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/book/007/)

大人も知らない？ 続ふしぎ現象事典

身の回りでよく起こるけど意外と名前を知らない「現象」を解説する、人気シリーズ第２巻！

定価：1,100円（本体1,000円＋税10％）

編：「ふしぎ現象」研究会

イラスト：大田垣晴子

サイズ：四六判

ISBN：9784867164785

https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/book/009/(https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/book/009/)

大人も知らない？ 日本文化のなぞ事典

昔ながらの日本文化だと思われているアレコレの真実を探ります！

定価：1,100円（本体1,000円＋税10%）

編：日本文化のなぞ研究会

イラスト：いぢちひろゆき

監修：藤井青銅

サイズ：四六判

ISBN：9784867166796

https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/book/016/

大人も知らない？ 続々ふしぎ現象事典

子どもから大人まで大人気の看板企画『ふしぎ現象事典』の第３弾！

定価：1,100円（本体1,000円＋税10%）

編：「ふしぎ現象」研究会

イラスト：大田垣晴子

サイズ：四六判

ISBN：9784867167267

https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/book/017/

マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

ライトノベル、コミックス、文芸、絵本、地域本やビジネス書など、

様々なジャンルの書籍を発刊しております。

第一編集部では、シリーズ累計13万部を突破する「大人も知らない？」シリーズをはじめ、

まんが地域学習シリーズ『守ろう！みんなの東北』や『説明できない？カガクのふしぎ』

『グローバルな視点を身につけよう パンダといっしょに学ぶ世界のことわざ』などの

「こども学習本」や、地域批評シリーズ、数々のサブカル書籍などを発行しております。

こども学習本 編集部ホームページ：https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/(https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/)

こども学習本 編集部X（旧Twitter）：https://twitter.com/kodomogakusyuu(https://twitter.com/kodomogakusyuu)

マイクロマガジン社 第一編集部X（旧Twitter）：https://twitter.com/MMdai1hennsyubu(https://twitter.com/MMdai1hennsyubu)

大人も知らない？チャンネル（YouTube）：https://www.youtube.com/@micromagazine01ch(https://www.youtube.com/@micromagazine01ch)

地域批評シリーズ ホームページ：https://chiiki-series.jp/(https://chiiki-series.jp/)

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

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