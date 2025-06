Confluent、世界最大級の調査レポート「Data Streaming Report 2025」を公開

Confluent Japan合同会社- データストリーミングが AI 製品革新を可能に、と 90% の IT リーダーが回答- AI 採用を容易にするデータストリーミングプラットフォーム(DSP)について 89% の IT リーダーが肯定- 90% の IT リーダーが 2025 年に DSP への投資を増やす予定と回答

データストリーミングのパイオニアである Confluent, Inc.(https://www.confluent.io/ja-jp/?session_ref=direct)(本社:カリフォルニア州マウンテンビュー、NASDAQ:CFLT、以下 Confluent) は、第 4 回目となる「データストリーミングレポート」の調査結果を発表しました。このレポートは、12 か国から 4,175 人の IT リーダーを対象に調査を行ったもので、DSP が AI を用いた成果およびビジネス変革にどれほど重要であるかを示しています。

IT リーダーの 89% が、DSP を活用してデータのアクセス、品質、ガバナンスの課題に正面から取り組むことで、AI の導入が容易になると回答。90% が 2025 年には DSP への投資を増やす予定と回答しています。日本からの回答者 275 人のうち、IT リーダーの 77% が DSP が AI の導入を促進すると見ており、84% が 2025 年に DSP への投資を増やす予定だと答えています。

Confluent Japan 合同会社 カントリーマネージャー 石井 晃一は、「今回の調査結果から、日本の IT リーダーはデータ活用において、コスト効率と汎用性を重要視していることがわかりました。データストリーミングのパイオニアとして、私たちは今後も引き続き企業が抱えるさまざまなデータの課題を解決する包括的なデータストリーミングプラットフォームを提供し、AI や ML の実装をサポートし、日本企業全体のイノベーションを向上させるための啓蒙とサポートを行っていきます」と述べます。

AI における重要性

リアルタイムデータは AI アプリケーションに欠かせません。AI エージェント、チャットボット、アシスタントがその価値を提供するためには、企業、顧客、周囲の環境に関する信頼できるデータへの即時アクセスが必要です。これを可能にするのが、組織内のどこでも利用可能な高品質で継続的、かつ検出可能なデータストリームを作成する完全なデータストリーミングプラットフォームです。この新しい

AI の波にとって DSP は不可欠であるだけでなく、リアルタイムでビジネスを運営するためのコアでもあります。

「データストリーミングプラットフォームがなければ、おそらくビジネスを失っていたでしょう」と

Citizens Bank の EVP & CIO、Sudhakar Gopal 氏は述べています。「DSP は、すべてのポイントツーポイントアプリケーション間でのデータ交換を容易にし、リアルタイムで画期的な意思決定を可能にしています」

2025 年データストリーミングレポートのハイライト

- AI 突破口の推進力 - 87% が DSP を活用してリアルタイムでコンテキスト豊富かつ信頼性の高いデータを AI システムに提供する予定と回答。日本では 82% がこの意見に同意している- ビジネス戦略における不可欠性 - 86% がデータストリーミングを重要な戦略的優先事項としてランク付け。日本の結果では、83% が「データストリーミング」を重要な戦略的優先事項としており、「セキュリティとセキュリティ管理」の 93% に次いで 2 番目となっている- 日本が悩まされるデータの課題 - データの管理と活用に関して、日本は「データソースの不整合」および「タイムリーさや質の不確かさ」を重要な課題として挙げており、いずれもグローバルでの回答率を 15 ポイント以上上回っている- スキル格差が AI 導入を阻む - AI/ML を導入する上での「大きな課題」として、日本は「AI プロジェクトやワークフローを管理するスキルや専門知識が不十分」という回答がトップだった。グローバル平均(42% 対 22%)を大きく上回る結果で、日本はより顕著な技術スキル格差に直面していることがわかる- 「シフトレフト」アプローチが勢いを増す - 日本の 79% の IT リーダーがデータの処理とガバナンスにおけるシフトレフトアプローチを採用し、開発と運用のコストおよびリスクを削減している

本レポートについて

2025 年データストリーミングレポート(英語)はこちら(https://report.confluent.io/)からダウンロードいただけます。このレポートは Freeform Dynamics が設計し、Radma Research が実施した調査に基づいています。回答者は、オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、シンガポール、スペイン、アラブ首長国連邦、英国、米国の IT リーダー 4,175 人です。回答対象者は、データストリーミングになじみがあり、従業員 500 人以上の企業に勤務している人たちです。

Confluent について

Confluent のデータストリーミングプラットフォームは、あらゆる場所から絶え間なく生成され、常に進化する躍動的なデータ(Data in Motion)に対する連続的なストリーム処理を行う新たなデータインフラストラクチャの分野を開拓しています。Confluent のクラウドネイティブなプラットフォーム製品はストリーム処理基盤として、復数のソースからのリアルタイムデータを有機的かつインテリジェントな接続を実現することで、組織全体としての瞬時な対応を可能にします。Confluent のプラットフォームは、組織がリッチでデジタルなフロントエンドのカスタマーエクスペリエンスを提供するだけではなく、洗練されたリアルタイムのソフトウェア主導のバックエンドオペレーションへの移行も支援しています。 https://www.confluent.io/ja-jp/

