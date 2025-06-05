¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡ßÍÎ³Ú¥í¥Ã¥¯¡¡±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¥ó¥°¥¹¥á¥ó¤¬´ØÅì°ì¤ÎÏ·ÊÞ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹µÈ¾Í»û ÒØè¸Íå¤Ç¡Ø²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡Ù¤òÀ¸±éÁÕ¤ÇÆóÌë¤Î¤ß¾å±é
±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¥ó¥°¥¹¥á¥óËÜ¸ø±é¡Ø¤¢¤Î²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡Ù¤¬7·î18Æü (¶â)¡¦7·î19Æü (ÅÚ) ¤ËµÈ¾Í»ûÒØè¸Íå¡ÊÅìµþÅÔ ÉðÂ¢Ìî»Ô µÈ¾Í»ûÆîÄ®1-5-2¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
http://confetti-web.com/@/puck
¸ø±é¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://kingsmen2023.amebaownd.com/posts/56925919
º£Ç¯7·î¡¢°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¸Ø¤ë´ØÅì°ì¤ÎÏ·ÊÞ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹ µÈ¾Í»û ÒØè¸Íå¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤â»Â¿·¤ÊÉñÂæ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤¢¤Î²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢·àÃÄ ±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¥ó¥°¥¹¥á¥ó¤È¡¢¥á¥¿¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É FURUCHANS¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¸ø±é¤Ç¤¹¡£
±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¥ó¥°¥¹¥á¥ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊ¿ß·ÃÒÇ·¤È¹âÂ¼³¨Î¤¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢·àÃÄ¡£²áµî¤Ë¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù¤ä¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤É¤Î¸ÅÅµºîÉÊ¤ò¾å±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±é½ÐÊýË¡¤Ï»Â¿·¤Ç¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥Èµ¯ÍÑ¤ä¡¢ÃæÀ¤±Ñ¹ñ¤Î¾å±é·Á¼°¤ÎºÆ¸½¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤»î¤ß¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤³¤³¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥á¥¿¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢FURUCHANS¡£·ã¤·¤¤ÍÎ³Ú¥í¥Ã¥¯¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¸ÅÅµ¤ÎÀìÌç·àÃÄ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤Î´ë²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î´ë²è¤ÏÃÄÂÎÀßÎ©»þ¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£
¡Ö»äÃ£¤Ï¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î·Ý½Ñ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÍ»¹ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢±é½Ð¤Îä»¥¨¥ê(Ìò¼ÔÌ¾µÁ/¹âÂ¼³¨Î¤)¡£¡Ö¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ïº¬¸»Åª¤Ê¿Í´Ö¤ÎÀ¸¡¢¤Ä¤Þ¤ê°¦¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤È»à¤ÈÀ¡¢»þÂå¤ä¼Ò²ñ¤Ë¹³¤¦¿Í´Ö¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥í¥Ã¥¯²»³Ú¤Î·ÏÉè¤Ç¤¹¡£½ñ¤«¤ì¤¿¸À¸ì¤Ï¸ÅÅµ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢º¬Äì¤ËÎ®¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¿·¤·¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¤¡£¤½¤ì¤ò¿ÈÂÎ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ø²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡Ù¤Ï¡¢ÍÅÀº¤¬½»¤à¿¹¤Ç¡¢¡È¹û¤ìÌô¡É¤Î¤»¤¤¤ÇÎø¿Í¤ò¤È¤ê¤Á¤¬¤¨¤¿¥«¥Ã¥×¥ëÃ£¤¬¥É¥¿¥Ð¥¿¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥³¥á¥Ç¥£·à¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸½ÂåÅª¤ÊÌäÂê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤âä»¥¨¥ê¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¿Æ¤ä¼Ò²ñ¤Î°µÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½÷ÀÀ¤òÍÞ°µ¤µ¤ì¡¢ºñ¼è¤µ¤ì¤ë½÷ÀÃ£¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏÄ¤ó¤À¥¸¥§¥ó¥Àー´Ñ¤Ï¡¢¸½Âå¤¢¤ë¤¤¤Ï¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¡È´î·à¤À¤«¤é¡É¡ÈËâË¡¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ø²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡Ù¤Ï´î·à¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤À¤±¤ì¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÌµ¸½¼Â¤È¤·¤ÆºÆÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢µß¤¤¤ä¼Ï¤·¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¡×
±Ô¤¤»ëÅÀ¤Ç¡Ø²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡Ù¤òºÆÉ¾²Á¤·¤¿ËÜºî¤Î¼ç±é¤Ï¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥·¥¢¥¿ー½Ð¿È¤Ç·àÃÄÂåÉ½¤ÎÊ¿ß·ÃÒÇ·¡£º£²ó¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë±óÆ£±ÉÂ¢¤ò²Ã¤¨¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê±þ½·¤âÀ¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Þ¯Íî¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¥é¥¤¥Ö±éÁÕ¤È¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢·à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¸ø±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
¥í¥Ã¥¯¡ß¸ÅÅµ¤Î¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¥ó¥°¥¹¥á¥ó¤È¤Ï
±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¥ó¥°¥¹¥á¥ó¤Ï¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸ÅÅµºîÉÊ¤ò¾å±é¤¹¤ë±é·àÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¸ÅÅµ¤ÎÌ¾ºî¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤»î¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¤Îµ¯ÍÑ¤ä¡¢°ìÉô¤Ç½é´ü¶áÂå±Ñ¸ì¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍÀ¤Î¤¢¤ë²è´üÅª¤Ê±é½Ð¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¥¤¥áー¥¸¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£´ØÅì°ì¸Å¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦µÈ¾Í»ûÒØè¸Íå¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ¸±éÁÕ¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¡Ø²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡Ù¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤ò¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë»Â¿·¤Ê¼êË¡¤ÇÀ¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤¹¡¢Ä©ÀïÅª¤Ê¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
¹âÂ¼³¨Î¤
Ê¿ß·ÃÒÇ·
²áµî¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò
¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù¤è¤ê
¡Ø¤ë¤Ä¤Ü¡Ù·Î¸Å¤è¤ê
¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤è¤ê
³«ºÅ³µÍ×
¡Ø¤¢¤Î²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡Ù
ÆüÄø¡§
7·î18Æü (¶â) 19:00 ³«±é
7·î19Æü (ÅÚ) 17:00 ³«±é
¢¨³«¾ì¤Ï30Ê¬Á°
²ñ¾ì¡§µÈ¾Í»ûÒØè¸Íå¡ÊÅìµþÅÔ ÉðÂ¢Ìî»Ô µÈ¾Í»ûÆîÄ®1-5-2¡Ë
¢£½Ð±é¼Ô
ÇÐÍ¥ / Ê¿ß·ÃÒÇ·¡¢¹âÂ¼³¨Î¤¡¢À¾Â¼Àµ»Ì¡¢±óÆ£±ÉÂ¢
¥Ð¥ó¥É±éÁÕ / FURUCHANS
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
ºî / W.¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢
±é½Ð / ä»¥¨¥ê
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ¼«Í³¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¡ÜÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¥ªー¥ÀーÀ©
¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡×
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎÎ®¤ì¡¦¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£²ñ°÷ÆÃÅµ
https://service.confetti-web.com