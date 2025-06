サンリオキャラクターズのミニ香水&練り香水が登場！ハローキティ、シナモロール、クロミ、マイメロディとミニモアパフュームがコラボレーション

株式会社フィッツコーポレーション

株式会社フィッツコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:富樫康博)は、手のひらサイズのミニ香水「ミニモアパフューム」と株式会社サンリオの人気キャラクターたちとコラボレーションした限定デザインのミニ香水・練り香水(パフュームスティック)を2025年6月7日(土)以降、数量限定で販売を順次開始いたします。

今回「ミニモアパフューム」とコラボレーションしたのは、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」「マイメロディ」です。ミニ香水と練り香水には、それぞれのキャラクターがキュートにデザインされています。ミニ香水は、“持ち運びやすさ”が大きな魅力。そこで、今回のサンリオキャラクターズとのコラボレーションでは、『一緒におでかけ』をコンセプトに、ミニ香水のパッケージをドアに見立て、そこからキャラクターたちが今にも楽しげに出かけていくような、遊び心あるデザインを採用しました。練り香水にも、各キャラクターが愛らしく描かれており、思わずポーチに忍ばせていつでも一緒に持ち運びたくなるようなデザインです。

香りもキャラクターごとに異なる香りとコラボレーション。「ハローキティ」「シナモロール」デザインは、フレグランスブランド「ラブ パスポート」のシュガリーな香りを纏うことができます。「クロミ」「マイメロディ」デザインは、フレグランスブランド「ヴァシリーサ」の香りを。「クロミ」デザインは甘く爽やかなグルマンの香り、「マイメロディ」デザインは洗練されたフローラルソープの香りをお楽しみいただけます。

サンリオキャラクターズと一緒にお気に入りの香りを持ち運ぶ楽しさを、ぜひご体感ください!

(C)’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L654891

■香りの特徴

ラブ パスポート イット フラワリー オードパルファム MINI ハローキティデザイン

幸せな気持ちになる、ちょっぴり大人なシュガリーブーケ

ラブ パスポート イット オードパルファム MINI シナモロールデザイン

自然と愛しい気持ちにさせてくれる、可愛いがつまったシュガリーアップル

ヴァシリーサ ヌード ワン オードパルファム MINI クロミデザイン

リッチで甘美なアップルプラリネの香り。甘いのに爽やかなグルマン香水

ヴァシリーサ リ フレクト オードパルファム MINI マイメロディデザイン

清楚で女性らしいやさしさと温もりを演出するピンクフローラルソープの香り

ミニ香水の商品概要

■商品名

1.ラブ パスポート イット フラワリー オードパルファム MINI ハローキティデザイン

2.ラブ パスポート イット オードパルファム MINI シナモロールデザイン

3.ヴァシリーサ ヌード ワン オードパルファム MINI クロミデザイン

4.ヴァシリーサ リ フレクト オードパルファム MINI マイメロディデザイン

■容量:各8mL

■価格 :各1,650円(税込)

■発売日 :2025年6月7日(土)

■販売先 :

全国のバラエティショップ、ディスカウントストア、ドラッグストア(※一部店舗を除く)など

オンラインストア「FITS you. STORE」 https://store.fits-japan.com/shop

今回、ギフトにもピッタリな2本セットのコフレも同時発売!

「ラブ パスポート」とコラボレーションした「ハローキティ」「シナモロール」デザインのコフレは、大人ガーリーなパステルカラーを基調としたパッケージ。「ヴァシリーサ」とコラボレーションした「クロミ」「マイメロディ」デザインのコフレは、アースカラーを基調とし、エレガントな印象のデザインとなっています。

■商品名

ラブ パスポート 25SSシナモロール/ハローキティ MINIコフレ

ヴァシリーサ 25SSマイメロディ/クロミ MINIコフレ

■容量:8mL×2本

■価格:各3,080円(税込)

■発売日:2025年6月7日(土)

■販売先:全国のディスカウントストア(※一部店舗を除く)など

パフュームスティック(練り香水)の商品概要

■商品名

1.ラブ パスポート イット フラワリー パフュームスティック ハローキティデザイン

2.ラブ パスポート イット パフュームスティック シナモロールデザイン

3.ヴァシリーサ ヌード ワン パフュームスティック クロミデザイン

4.ヴァシリーサ リ フレクト パフュームスティック マイメロディデザイン

■容量:各5g

■価格:各1,650円(税込)

■発売日:2025年7月5日(土)

■販売先:全国のバラエティショップ、ディスカウントストア、ドラッグストア(※一部店舗を除く)など

「ミニモアパフューム」とは?

「手のひらサイズのエレガンス、ミニモアパフューム」は、8mLのミニサイズ香水。気負わずまとえるエレガントな香りが、新しい自分や、知らなかった気分に出会わせてくれます。これまで踏み出せなかった人へのファーストフレグランスとして、洋服のように日ごと着替えられるミニフレグランスとして、多種多様なラインナップから思いのままに選ぶことができ、自分だけの愛すべき一瓶が見つかるプロダクトです。

■「ミニモアパフューム」ラインナップページ

https://store.fits-japan.com/shop/product_categories/minimoreperfume

会社概要

■社名:株式会社フィッツコーポレーション

■代表者氏名:代表取締役 富樫 康博

■所在地:〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F

■創業:1990年

■主な事業内容

・海外ブランド(香水 / コスメ / 雑貨等)の輸入卸・販売

・オリジナルの香水 / コスメ / 雑貨、ライセンス製品等の企画開発・製造・販売

■ホームページ

https://fits-japan.com/

■FITS you. STORE

https://store.fits-japan.com/shop

■Instagram

https://www.instagram.com/fits_fragrance/

■X

https://x.com/FITS_fragrance