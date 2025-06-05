【締切まで２ヶ月！まだ間に合う！】「ものづくり補助金20次」5社限定で申請サポートの無料相談を追加受付中！【補助金オフィス】
株式会社Essencimo
認定経営革新等支援機関である株式会社Essencimoは、申請前のヒアリングから事業計画の策定支援・採択後の必要書類など、複雑で理解しにくい作業を最初から最後まで二人三脚でサポートする「一気通貫型伴走支援」でお客様の補助金申請をサポートします。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49385/table/7_1_40b4253b0c801d072c6ca1b73a2bf881.jpg?v=202506061154 ]
製品・サービス高付加価値化枠では「革新的な新製品・新サービス開発」、グローバル枠では「海外需要開拓を行う事業」の取り組みが対象となります。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49385/table/7_2_a558c53eb268c31d1d33c5c7261ed853.jpg?v=202506061154 ]
- 機械・システム投資を考えているが補助金が使えるのか分からない
- 過去に不採択だったので採択される自信がない
- 自社では申請準備の時間が取れず、締切に間に合いそうにない
株式会社Essencimo(本社：東京都千代田区)が運営する「補助金オフィス」(https://hojokin-office.essencimo.co.jp/support/)では、ものづくり補助金20次公募に関する無料相談を5社限定で追加受付中です！
認定経営革新等支援機関である株式会社Essencimoは、申請前のヒアリングから事業計画の策定支援・採択後の必要書類など、複雑で理解しにくい作業を最初から最後まで二人三脚でサポートする「一気通貫型伴走支援」でお客様の補助金申請をサポートします。
ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
20次公募では19次公募と同等、２つの枠で支援が行われます。
製品・サービス高付加価値化枠では「革新的な新製品・新サービス開発」、グローバル枠では「海外需要開拓を行う事業」の取り組みが対象となります。
申請開始：2025年7月1日(火) 17時
申請締切：2025年7月25日(金) 17時
採択発表：2025年10月下旬頃
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49385/table/7_2_a558c53eb268c31d1d33c5c7261ed853.jpg?v=202506061154 ]
補助金オフィスでは、締切まで2ヶ月を切った20次公募に向けた無料相談を5社限定で追加受付中です！
- 機械・システム投資を考えているが補助金が使えるのか分からない
- 過去に不採択だったので採択される自信がない
- 自社では申請準備の時間が取れず、締切に間に合いそうにない
上記のような方々を私たちは補助金受け取りまで徹底サポートいたします。
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