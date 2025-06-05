「きらぼし★アート選抜展」開催中＠宗家 源 吉兆庵 銀座本店

株式会社 源 吉兆庵ホールディングス株式会社 宗家 源 吉兆庵（本社所在地︓東京都中央区銀座6 丁目9-8、代表取締役社長︓右手 一

株式会社 宗家 源 吉兆庵（本社所在地︓東京都中央区銀座6 丁目9-8、代表取締役社長︓右手 一

彦）は、一般社団法人岡山障害者文化芸術協会様の「きらぼし★アート選抜展*」を銀座本店にて開催中。岡山県内の障がいのある人、一人ひとりが内包する個性と表現力を発揮し、星のように輝いてほしいとの願いを込めたアート展。

*過去にきらぼし★アート展の受賞歴がある方や、若手の意欲的な作品をパートナー様で選抜して展示しています。

ｰ 桃・源・峡 ｰ 峡2尾崎 祥子

愛媛大学法文学部人文学科に入学。2023 年、きらぼし★アート展に応募し、造形賞『真珠症に関する研究資料及び標本』と絵画賞『脈-太陽・山・海-』を受賞。現在はデジタルアートに取り組んでいる。

モナリザの夢カグラタニ

大阪のデザイン専門学校で学ぶ。30 代からアートの創作活動に没頭。2019 年きらぼし★アート展絵画賞「Brain Control」を受賞、翌年 2020年絵画賞「未知なる海」、2022 年大賞「私の内に有る吐き出したい物』を受賞した。油絵、パステル画、ペン画、デザイン画、造形と多彩に創作している。

■展示期間

2025年6月3日（火）～ 7月13日（日）

平日：10時～20時 / 土日祝：10時～19時 ※月曜定休日

入場無料・予約不要

■場所

宗家 源 吉兆庵 銀座本店 1～3F

東京都中央区銀座6丁目9-8

■展示作品数

24点

■作者名

尾崎祥子、カグラタニ、長原佳菜子、Yu Sen、福間祐未

【パートナー様】

一般社団法人岡山障害者文化芸術協会

「一人の人間が内に秘めた、自由な発想、大胆な色遣い、緻密な描写などの表現力を発揮しアーティストとして輝いてほしい」を理念に、アート支援、就労支援を行う。