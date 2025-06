『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』ダウンロード版予約開始！6月9日（月）に最新映像公開決定！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラスは、9月5日発売のNintendo Switch(TM) 2 /PlayStation(R)5/Xbox Series X|S /Steam(R)向けメカアクションゲーム『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION(デモンエクスマキナタイタニックサイオン)』にて、本日よりダウンロード版の予約受付を開始しました。あわせて、公式サイトにて各種特典や各エディションの内容を公開しました。

さらに、6月9日(月)に最新映像の公開が決定。最新映像に加えて、未公開情報も公開予定です。お見逃しなく!

ダウンロード版予約開始。各種特典やエディションごとの内容を解禁!

公式サイトはコチラ :https://jp.daemonxmachina.com/titanicscion/公式Xはコチラ :https://x.com/dxm_info

Nintendo Switch(TM) 2 /PlayStation(R)5/Xbox Series X|S ダウンロード版が予約受付中です。価格は、通常版8,800円(税込)/デジタルデラックスエディション 12,000円 (税込)/プレミアムデジタルデラックスエディション 14,000円 (税込) です。

なお、Steam版の予約販売は、6/7(土)AM1:00からを予定しております。

▶予約購入で限定アイテムが手に入る!

各種ダウンロード版を予約購入いただくとノヴァ専用アーセナル(外装変更)「バハムート」、「ゼロスーツ(アウタースーツ)」、特別装備ジークグランツ<レーザーブレード>」が手に入ります。

【特典内容】

- ノヴァ専用アーセナル(外装変更)「バハムート」- ゼロスーツ(アウタースーツ)- 特別装備ジークグランツ<レーザーブレード>

※画像はイメージです。

※2025年9月4日までに予約購入した方を対象に入手できます。

※デザイン、内容、仕様は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※後日有料もしくは無料配信する場合があります。

※本特典は、ゲームを進行すると利用可能になります。

▶限定武器とアイテムセットが手に入る!ダウンロード版購入特典

各種ダウンロード版を購入いただくと特別装備「バリアブルブレス<弓>」と序盤に役立つアイテムが手に入ります。

【特典内容】

- 特別装備バリアブルブレス<弓>- 特典アタッチメントセット1- 特典アイテムセット

※画像はイメージです。

※デザイン、内容、仕様は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※後日有料もしくは無料配信する場合があります。

※本特典は、ゲームを進行すると利用可能になります。

▶ゲーム本編と複数の追加コンテンツがセットに!デジタルデラックスエディション

ゲーム本編と複数の追加コンテンツがセットになったデラックスエディションです。

各追加コンテンツを単体購入いただくよりもお得な価格でお求めいただけます。

[同梱内容]

- 『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』ゲーム本編- 特殊効果音武器セット- アーセナル外見変更セット

<後日配信予定>※2025年内の配信を予定しています。

- ・エキスパンションパック「深淵の脅威」(新規マップ&新規オーダーほか※詳細は後日発表予定)- ・解放旅団外見変更セット- ・統制局外見変更セット

※画像はイメージです。

※各コンテンツの名称、内容、配信予定日等は予告なく変更になる場合があります。

※「特殊効果音武器セット」「アーセナル外見変更セット」は発売日にお受け取りできます。その他「エキスパンションパック」「解放旅団外見変更セット」「統制局外見変更セット」は2025年配信予定となります。

※「特殊効果音武器セット」「アーセナル外見変更セット」「エキスパンションパック」「解放旅団外見変更セット」「統制局外見変更セット」は、単体でもご購入いただけます。重複購入にご注意ください。

※「特殊効果音武器セット」「アーセナル外見変更セット」「解放旅団外見変更セット」「エキスパンションパック」「統制局外見変更セット」は、ゲームを進行すると利用可能になります。

▶デラックスエディションのアイテムとアートブック&サウンドトラックがセットになった豪華版!プレミアムデジタルデラックスエディション

デラックスエディションの内容とデジタルアートブック&サウンドトラックがセットになったプレミアムデラックスエディションです。

各追加コンテンツを単体購入いただくよりもお得な価格でお求めいただけるほか、デジタルアートブック&サウンドトラックで本作の世界を彩る楽曲と設定画をお楽しみいただけます。

[同梱内容]

- 『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』ゲーム本編- 特殊効果音武器セット- アーセナル外見変更セット- 『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』デジタルアートブック&サウンドトラック

<後日配信予定>※2025年内の配信を予定しています。

- エキスパンションパック「深淵の脅威」(新規マップ&新規オーダーほか※詳細は後日発表予定)- 解放旅団外見変更セット- 統制局外見変更セット

※画像はイメージです。

※各コンテンツの名称、内容、配信予定日等は予告なく変更になる場合があります。

※「特殊効果音武器セット」「アーセナル外見変更セット」「『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』デジタルアートブック&サウンドトラック」は発売日にお受け取りできます。その他「エキスパンションパック」「解放旅団外見変更セット」「統制局外見変更セット」は2025年配信予定となります。

※ 「特殊効果音武器セット」「アーセナル外見変更セット」「エキスパンションパック」「解放旅団外見変更セット」「統制局外見変更セット」は、単体でもご購入いただけます。重複購入にご注意ください。

※「特殊効果音武器セット」「アーセナル外見変更セット」「解放旅団外見変更セット」「エキスパンションパック」「統制局外見変更セット」は、ゲームを進行すると利用可能になります。

※デジタルアートブック&サウンドトラックは本編とは別のアプリを通じて視聴閲覧いただけます。

『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』とは

多様な装備を組み替えて作るアーセナルを身に纏い銃声と咆哮が響き渡る戦場に身を投じるメカアクションゲームです。

自分好みにカスタマイズした機体で、地上、空中に広がるフィールドをシームレスに駆け巡る解放感。そして、多彩な兵装を駆使して敵を撃破していく爽快感が楽しめます。

他プレイヤーと共に、ストーリーやボスバトルなど多彩な協力プレイが楽しめるオンラインモードにも対応。前作を遊んだプレイヤーも、今作から始めるプレイヤーも、自分のスタイルで戦える「DAEMON X MACHINA」シリーズ最新作です。

<製品スペック>

タイトル:DAEMON X MACHINA TITANIC SCION

(デモンエクスマキナタイタニックサイオン)

ジャンル:メカアクション

対応機種:Nintendo Switch 2 /PlayStation(R)5/Xbox Series X|S /Steam(R)

※Xbox Series X|S /Steam(R)はダウンロード専売です。

プレイ人数:1人(通信プレイ時2~3人)

発売日:2025年9月5日

※Steam版はMarvelous USAより発売。

価格:

通常版8,800円(税込)(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション 12,000円 (税込)(ダウンロード)

プレミアムデジタルデラックスエディション 14,000円 (税込) (ダウンロード)

レーティング:CERO C

権利表記: (C)2025 Marvelous Inc.

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※"PlayStation", "PS5"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

※(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※画面写真は全て開発中のものです。