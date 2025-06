【本日発売】株式会社ホリ から リバーシブルまるごと収納バッグが本日発売【Nintendo Switch(TM)2 任天堂正式ライセンス商品】

株式会社ホリ

・任天堂製品との適合性が確認された、正式ライセンス商品です。



■中容量タイプ(表)

収納できるもの

・Nintendo Switch(TM) 2 本体 / Nintendo Switch(TM)本体 /

Nintendo Switch(TM)(有機ELモデル)本体 いずれか1つ

・ACアダプター

・Joy-Con(TM) 2 グリップ

・その他小物類

※ Nintendo Switch(TM) 2 ドックを収納することはできません。





■大容量タイプ(裏)収納できるもの・下記いずれか1つNintendo Switch(TM) 2 本体 / Nintendo Switch(TM)本体 /

Nintendo Switch(TM)(有機ELモデル)本体 いずれか1つ

・Nintendo Switch(TM)ドックまたはNintendo Switch(TM) 2 ドック

※ Nintendo Switch(TM) 2 ドックを収納する際は、ドックの破損を防ぐため、付属の緩衝材を挟んで収納してください。

・HDMIケーブル

・ACアダプター

・Joy-Con(TM) 2 グリップ

・その他小物類



■裏側の大容量タイプは、持ち手つきで移動がかんたん



■3色の中から、自分に合った色を選べる



■本品と併用可能な製品はこちら

http(https://hori.jp/compatibility/nsx/)s://hori.jp/compatibility/nsx/(https://hori.jp/compatibility/nsx/)

製品名 : 1.リバーシブルまるごと収納バッグ for Nintendo Switch(TM) 2 ブラック×ブラック

2.リバーシブルまるごと収納バッグ for Nintendo Switch(TM) 2 グレー×ロイヤルブルー

3.リバーシブルまるごと収納バッグ for Nintendo Switch(TM) 2 ホワイト×イエロー

販売価格 : \3,980(税込)

発売日 : 2025年6月5日(木)

品番 : 1.NSX-026(ブラック×ブラック)

2.NSX-074(グレー×ロイヤルブルー)

3.NSX-075(ホワイト×イエロー)

JANコード : 1.4961818040038(ブラック×ブラック)

2.4961818041394(グレー×ロイヤルブルー)

3.4961818041400(ホワイト×イエロー)

製品ページ : https://hori.jp/products/nsx/nsx-026/

amazon : 1.https://www.amazon.co.jp/dp/B0F5WSSSG7

2.https://www.amazon.co.jp/dp/B0F5WVSJ3C

3.https://www.amazon.co.jp/dp/B0F5WYNK37

楽天 : https://item.rakuten.co.jp/horistore-r/nsx-026/

ホリストア : 1.https://horistore.com/shop/g/gNSX-026/

2.https://horistore.com/shop/g/gNSX-074/

3.https://horistore.com/shop/g/gNSX-075/

【製品仕様】

外形寸法 中容量タイプ(表):(幅)約29.5cm × (奥行)約10cm × (高さ)約17.5cm

大容量タイプ(裏):(幅)約29.5cm × (奥行)約15.1cm × (高さ)約17.5cm

質量:約207g

材質:ナイロン、ポリエステル、PU

【対応機種】

Nintendo Switch(TM) 2

Nintendo Switch(TM)

Nintendo Switch(TM)(有機ELモデル)

【内容品】

・バッグ × 1

・緩衝材 × 1

【ご注意・その他】

本品には、Nintendo Switch(TM) 2 は付属しておりません。

内容品に記載されているもの以外は含まれておりません。

写真およびイラストと本品は多少異なる場合があります。

本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。

(C) Nintendo

(C) HORI CO., LTD.