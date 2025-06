サイバーパンク2077 ファン必見！「Vの弾丸ネックレス」が新登場

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を展開するインフォレンズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:安川 洋)は「サイバーパンク2077」の公式ライセンス新商品(メーカー:Fanattik)「Vの弾丸ネックレス」を2025年6月5日(木)よりINFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)で予約販売を開始することを発表いたします。

■販売について

<INFOLENS GEEK SHOP オンライン販売>

予約開始:2025年6月5日(木)15:00~

販売ページ:https://bit.ly/3Zg87Nx

<INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店販売>

販売開始:2025年9月下旬予定

店舗所在地:東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

※INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店での店頭販売は発売日以降を予定しております。

■商品情報

サイバーパンク2077 Vの弾丸ネックレス(シリアルナンバー入り)

ナイトシティで生き抜く主人公V(ヴィー)を象徴する、印象的なネックレスが公式コレクターズアイテムとして登場。

ゲーム本編で重要な意味を持つこのネックレスは、細部までデザインを忠実に再現。世界で2,077個のみ製造され、ひとつひとつに固有のシリアルナンバーが刻まれた限定品です。

Vの物語やナイトシティでの生き様を象徴する、ファン必携の逸品です。

発売日:2025年9月下旬 発売予定

価格:\9,900(税込)

商品サイズ:直径55mm

材質:亜鉛合金

※画像はイメージの為変更がある場合がございます。

※モニターの表示の違いにより、製品の色は表示される画像と異なる場合があります。

■INFOLENS GEEK SHOPについて

インフォレンズ株式会社が運営するINFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。2023年3月に池袋パルコ店をオープン。ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲーム・エンターテインメントグッズ専門店となっています。

【店舗情報】

<INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL>

https://geekshop.infolens.com/

<INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店>

所在地:〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL :03-5985-4011

http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

<公式X>

INFOLENS GEEK SHOP

https://x.com/INFOLENSGEEK

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店

https://x.com/igs_ikebukuro

■インフォレンズ株式会社について

インフォレンズ株式会社は、公式ライセンス商品を製造する各国ライセンシーの正規輸入販売代理店、およびオリジナル商品の製造販売を行う正規ライセンシーです。全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

【会社概要】

商号 : インフォレンズ株式会社

代表者 : 代表取締役CEO 安川 洋

本社 : 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 : 2018年10月

事業内容: ゲーム関連商品の輸入卸売・製造販売

URL : http://www.infolens.com(http://www.infolens.com)

(C) 2025 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. CD PROJEKT, the CD PROJEKT logo, Cyberpunk, Cyberpunk 2077 and the Cyberpunk 2077 logo are trademarks and/or registered trademarks of CD PROJEKT S.A. in the US and/or other countries.