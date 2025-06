【本日発売】株式会社ホリ から 高硬度ブルーライトカットフィルムが本日発売【Nintendo Switch(TM)2 任天堂正式ライセンス商品】

株式会社ホリ

・任天堂製品との適合性が確認された、正式ライセンス商品です。



● 位置合わせがしやすい構造で、タブを引っ張るだけで貼れる"ピタ貼り"方式

「簡単」「確実」「綺麗」に貼り付け可能。



・簡単位置合わせ

固定用シールで、正確な位置合わせが繰り返しできる!



・ホコリ吸着防止

貼る直前まで粘着面が露出せず、剝離帯電によるホコリ吸着を防止!



・スムーズ剥がし

タブを引っ張るだけで簡単に剝離シートが剥がれる構造!



● 高硬度9H

高い表面硬度でキズに強く、柔軟性があるので割れにくいフィルムです。



● 色変化が少なく高い透明度 ブルーライトカット率約30%

※ フィルムの特性上、本品を貼った画面はゲーム機本来の発色よりも黄色味を帯びて表示されます。あらかじめご了承ください。



・ブルーライトって何?

可視光線の中で、380nm~495nm(ナノメートル)の青色光のことです。可視光線の中で、最もエネルギーが高く、眼の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達します。

製品名 : 貼りやすい 高硬度ブルーライトカットフィルム“ピタ貼り” for Nintendo Switch(TM) 2

販売価格 : \1,980(税込)

発売日 : 2025年6月5日(木)

品番 : NSX-059

JANコード : 4961818041028

製品ページ : https://hori.jp/products/nsx/nsx-059/

amazon : https://www.amazon.co.jp/dp/B0F5X11KCM

楽天 : https://item.rakuten.co.jp/horistore-r/nsx-059/

ホリストア : https://horistore.com/shop/g/gNSX-059/

【対応機種】

Nintendo Switch(TM) 2

【内容品】

・ 保護フィルム ×1

・クリーニングクロス ×1

・へら ×1

・ 取扱説明書 × 1

【材質】

・保護フィルム:PET、シリコン樹脂

・クリーニングクロス:PET、PA

・へら:紙

【ご注意・その他】

保護フィルムの特性上、虹色の波紋が出る場合がありますが、故障ではありません。

小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

写真と本品は多少異なる場合があります。

本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

内容品に記載されているもの以外は含まれておりません。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。



(C) Nintendo

(C) HORI CO., LTD.