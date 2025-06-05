Googleビジネスプロフィールでイベントを強調表示！飲食業向け新機能“What’s Happening”ほか：最新の「Googleマップ・MEO」情報レポート【2025年5月版】を口コミコムが公開

株式会社mov

店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」および業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、Googleマップ・Googleビジネスプロフィール（旧Googleマイビジネス）の更新情報や、口コミマーケティングノウハウなどの最新ニュースをまとめた「Googleマップ・MEOまとめ【2025年5月版】」を公開しました。

・レポートを詳しくみる（訪日ラボ）

https://honichi.com/news/2025/05/30/202505_meo/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202505_meo(https://honichi.com/news/2025/05/30/202505_meo/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202505_meo)

・調査資料をダウンロード（無料）

https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202505_meo/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202505_meo(https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202505_meo/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202505_meo)

※ここでの「MEO」とは、Google上の店舗・施設情報の露出回数を増やしたり、来店行動につなげたりすることで、Google経由の集客を最大化させる施策を指します。

■ 2025年5月のMEOトピック

GoogleマップやGoogleビジネスプロフィール、Google検索など、MEOに関連するサービスは常にアップデートが続けられています。

口コミコムでは、毎月これらの最新情報をまとめたレポートを無料で提供しています。

2025年5月版のレポートでは

- Googleビジネスプロフィールでイベント・特典を強調表示！飲食業向け新機能“What’s Happening”- Googleビジネスプロフィールに「ぐるなび」「食べログ」「ヒトサラ」のクーポンが表示開始

といったニュースを取り上げています。

本レポートでは他にも、

- GoogleビジネスプロフィールなどGoogle提供ツールの最新情報- オススメの記事＆レポート

など、充実した情報をご紹介しております。

Googleビジネスプロフィール運用・MEO・口コミ対策に、本レポートをぜひご活用ください！

・レポートを詳しくみる（訪日ラボ）

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口コミサイトを”もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む30サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外30サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しい口コミを定量的に様々な軸で分析し、経営判断や店舗改善に活かすことができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションを実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムはインバウンド対策において重要なGoogleマップと大衆点評を一括管理・運用できる国内唯一のツールです。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をサポートします。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202505_meo

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202505_meo

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202505_meo)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202505_meo)」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202505_meo)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202505_meo)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202505_meo)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am