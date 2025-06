【本日発売】株式会社ホリ から 液晶保護フィルム 2枚入りが本日発売【Nintendo Switch(TM) 2 任天堂正式ライセンス商品】

株式会社ホリ

・任天堂製品との適合性が確認された、正式ライセンス商品です。

● お得な2枚セット!

● ハードコートで液晶画面をしっかりガード

1.ハードコート層(光沢防指紋コート付)

有機EL画面に適した高強度のハードコート層がキズなどから守ります。

2.PET層

3.シリコン粘着層

シリコン素材を採用しておりますので、何度でも貼り直しができます。

製品名:液晶保護フィルム 2枚入り for Nintendo Switch(TM) 2

販売価格:1,480円(税込)

発売日 : 2025年6月5日(木)

品番: NSX-063

JANコード:4961818041066

製品ページ:https://hori.jp/products/nsx/nsx-063/

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0F5X13573

楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/horistore-r/nsx-063/

ホリストア:https://horistore.com/shop/g/gNSX-063/

【対応機種】

Nintendo Switch(TM) 2

【ご注意・その他】

保護フィルムの特性上、虹色の波紋が出る場合がありますが、故障ではありません。

写真およびイラストと本品は多少異なる場合があります。

本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

内容品に記載されているもの以外は含まれておりません。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。

(C) Nintendo

(C) HORI CO., LTD.