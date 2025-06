「笑にゃん日和Catchu The Future」共に生きる社会の実現へ～企業が支える持続可能などうぶつ保護の支援モデル～

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾 俊兵、以下「ワイハウ社」という)は、100%子会社のWHDCアクロディア株式会社(以下、アクロディア)と2024年9月に子会社化した株式会社ドリームプラネットが、保護猫活動に取り組む団体の適正な運営と持続可能な支援を目的にしたプロジェクト「笑にゃん日和Catchu The Future」を開始したことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、保護猫活動に取り組む団体からオリジナルグッズを買い付けることで、各団体への直接的な経済支援を行うことを目的としています。さらに、オープンシェルター内にカプセルトイ筐体を設置し、参加団体のオリジナルグッズや猫にまつわる多様なグッズを販売することで、団体間の協力体制を促進し、支援のネットワークを広げていきます。

また、ドリームプラネットが全国に展開している既存のカプセルトイ設置店舗でも本プロジェクトのグッズを取り扱うことで、保護猫支援の取り組みをより多くの人々に届け、共感と参加の輪を拡大します。

なお、本事業の収益の一部は公益財団法人どうぶつ基金へ寄付され、「さくらねこTNR(TNR先行型地域猫活動)」の推進にも貢献してまいります。

■保護猫活動の課題と企業ができること

個人の活動に依存している現在の保護活動において、多頭飼育崩壊や寄付詐欺などの問題が表面化して、社会問題となっています。本プロジェクトでは、企業が透明性と専門性をもって関与することで、現場の健全性を維持し、社会的信頼を築きます。

■共に築くパートナーシップ

本プロジェクトでは、これまで保護猫活動を支えてこられた団体や個人の皆さまと、信頼と共感に基づいたつながりを深めながら、協力して取り組んでまいります。

- 各団体の自主性を尊重

明確なガイドラインを整備し、それぞれの団体の運営方針や独自の活動スタイルを最大限に尊重した支援を行います。

- 活動の本質を共有

継続的な対話とモニタリングを通じて、利益追求ではなく「命を救う」という本来の目的を常に共有し、同じ想いを持って歩んでまいります。

■健全な運営と継続的な見守り体制

ドリームプラネットは、商品の補充や集金のために設置施設を定期的に訪問し、その際に施設の清掃状況や猫の健康状態などを確認、施設の運営が健全に行われているかを見守ると共に、必要に応じてワイハウ社およびそのグループ各社と連携しながら、問題の解決に向けた支援体制を構築します。

■地域猫活動と保護猫活動をつなぐ

「地域猫活動(TNR)」と「保護猫活動」は、いずれも「飼い主のいない猫の命と暮らしをどう守るか」という共通の課題に向き合っています。しかし現在、多くの保護活動は地域の理解不足、制度的支援の限界、そして個人に過度な負担がかかる構造により、継続が困難となり、時に猫を不幸にしてしまう事例さえ発生しています。本プロジェクトは、こうした状況を変えるべく、企業・団体・地域の方々が連携し、保護猫活動や地域猫活動に関する課題を社会全体で共有・支援する仕組みの構築を目指します。思いを同じくする人々が、それぞれの立場で持続的に関われる体制をつくることで、「猫も人も幸せに暮らせる社会」の実現を目指します。

■社会を巻き込む支援の輪へ

本プロジェクトでは、施設運営に関する相談対応や経営面でのアドバイス提供、企業のCSR活動とのマッチング支援など、具体的なサポートを通じて、保護猫支援の新しいエコシステムを構築してまいります。

■WHDCアクロディアが保護活動に取り組む理由

WHDCアクロディアは、BtoB領域におけるITソリューション事業を主軸に、ワイハウグループの一員として「アイデアを形にする」ことを使命に、さまざまなサービスやシステム開発を手がけてまいりました。

私たちの活動の根底には、「利益のためだけではない価値創出」があります。 上場企業の子会社として、透明性のある経営を行い、社会の一員として責任ある行動を取ること。これは、単に経済的な成果を追求するだけでなく、社会にとって意味のある存在であり続けるという私たちの姿勢そのものです。

保護猫活動への取り組みも、その延長線上にあります。 「社会にとって本当に価値のあることは何か」を考え、実行する。そんな想いから、企業としてできることを探し、行動に移しています。命を守る活動を、事業とは異なるかたちでも支えていくこと。それが、アクロディアが社会と共に歩むもう一つのかたちです。

【株式会社ドリームプラネット】

所在地:埼玉県鶴ヶ島市藤金174

設立:2005年11月29日

代表者:代表取締役社長 宮村 正人

事業内容:キャラクター製品の製造・卸、外食産業等へのルート販売・卸

URL: https://www.dreamplanet.co.jp/

【WHDCアクロディア株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2023年6月30日

代表者:代表取締役社長 窪田 圭一

事業内容:スマートフォン向けのサービス・ソリューションの提供、その他

URL: https://acrodea.co.jp

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月 上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp