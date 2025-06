ワイハウグループのサンライズジャパン、「ホメオバウ」スターターセットをリニューアル ― エステティックサロンの技術を活かした3ステップケア ―

THE W HY HOW DO COMPANY株式会社https://beautedio.online/

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、以下ワイハウ)のグループ企業である当社連結子会社である株式会社サンライズジャパン(本社:東京都渋谷区南平台町12番11号、代表取締役:亀田信吾、以下「サンライズジャパン」)は、スキンケアブランド「ホメオバウ(Homeo Beau)」の「スターターセット」(約7日間分/税込1,100円・送料無料)をリニューアルいたしました。

1. リニューアル

サンライズジャパンは、より多くのお客様に製品をお試しいただけるよう、スターターセットをリニューアルいたしました。

2. 製品概要:「ホメオバウ スターターセット」

- セット内容:- - ホメオバウ ローション(化粧水) 20mL- - ホメオバウ エッセンス( 美容 液) 0.7mL×14包- - ホメオバウ クリーム 8g- 使用目安:約7日間分- 価格:1,100円(税込)- 送料:無料- 販売条件:初回限定、おひとり様同一住所1点限り- 販売方法:- - ホメオバウ公式オンラインストア (https://beautedio.online/)- - お支払い方法:クレジットカード、後払い、Amazon Pay、 LINE ログイン連携- 主な配合成分:- - フラーレン(整肌成分)- - プロテオグリカン(保湿成分)- - ヒト型セラミド(保湿成分)- - アミノ酸(保湿成分)- - A PPS (整肌成分)※1- - ヒアルロン酸 (保湿成分)- - 加水分解コラーゲン(保湿成分)

※1 角質層まで

3. ホメオバウの3ステップケア

エステティックサロンでの施術経験を活かし、ご自宅でも心地よいお手入れをしていただけるよう設計しました。

- STEP 1:ローション とろみのあるテクスチャーで、 洗顔 後の肌になじませやすい化粧水です。- STEP 2:エッセンス リポソーム技術※2を採用。さらりとした使用感の 美容 液です。- STEP 3:クリーム しっとりとした使い心地で、お手入れの仕上げにお使いいただけます。

※2 角質層への浸透技術

4. サンライズジャパンの品質へのこだわり

- 30年以上の実績:1992年創業以来、エステティックサロン運営で培った知見を製品開発に活用- 国内製造:すべての製品を国内工場で製造- 使用感の追求:多くのお客様の声を反映し、心地よい使用感を実現

5. 今後の展開

- ワイハウグループのネットワークを活用した製品紹介- 公式SNS( Instagram LINE )での使い方のご提案- お客様の声を活かした製品改良の継続

6. 代表者コメント 株式会社サンライズジャパン 代表取締役 亀田 信吾

「長年のエステティックサロン運営で培った経験を活かし、毎日のお手入れを心地よく続けていただける製品をお届けしたいという想いで開発いたしました。まずはスターターセットで、ホメオバウの使用感をお試しいただければ幸いです。」

7. ご購入時の注意事項

- 本製品は化粧品です- 使用感には個人差があります- 肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください- 肌に合わない場合はご使用をおやめください

8. 各社概要

株式会社サンライズジャパン

所在地:東京都渋谷区南平台町12番11号

代表者:代表取締役 亀田信吾

事業内容:タンニングスタジオの運営及びFC展開、フィットムネスジムや温浴施設へのタンニングマシン・コラーゲンマシンの販売及びレンタル、また全国を網羅した点検修理メンテナンス、その他化粧品開発及び卸売・小売販売

備考 : THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 (東証スタンダード:3823)の連結子会社

URL:https://sunrisejapan.com/



THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

当社は「価値創造の力で、もう一度豊かになる」というスローガンの下、持続的・安定的な成長を目指して、M&A業界における総合不動産ディベロッパーのような存在=企業再成(再生&再成長)プラットフォーム企業として長期保有型のM&Aを積極的におこなっております。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

名称:THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL:https://twhdc.co.jp