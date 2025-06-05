【イベント情報】6/16(月)-22(日)限定開催最新トレンドドレスが試着できる！『新作ドレス試着フェア』 in ＫＩＴＴＥ名古屋

『新作ドレス試着フェア』 in ＫＩＴＴＥ名古屋開催決定

株式会社プラコレ

KITTE名古屋3FのDRESSY CAFEにて、SNSで話題のPLACOLE & DRESSYのオリジナルブランド【WANDS】の最新作トレンドドレスが着れるイベントの開催が決定！結婚式や特別な1日にお使いいただけるコラボアクセサリーや小物の展示や、その場でドレスのご予約・ご購入の方には限定クーポンやプレゼントなど豪華特典のご用意も。

気になるドレスラインナップはこちら

SNSで話題のPLACOLE & DRESSYのオリジナルブランド【WANDS】のドレスは、まるで魔法の杖“wand”のように着る人や空間に魔法をかけるウェディングドレス。誰かの特別な1着になることを願ってデザインしています。PLACOLE & DRESSYがユーザーの声をデザインに取り入れ、デザイン性と価格のバランスに優れた、高品質なドレスをお届けします。※ご試着に関しましては 1着1000円、2着2000円、3着3000円とさせていただいております。 試着頂いた中からご購入を頂きましたら 試着費用は頂いておりません。 ご試着はお一人3着までのご案内とさせて頂いております。

記事で詳細を確認！ :https://dressy.pla-cole.wedding/newdress-fittingfair-nagya/

新作ドレス試着フェア限定の豪華特典！

今回のイベントに参加すると嬉しい特典も。ドレスご注文でPICmii撮影プレゼントやブライダルインナーの割引、コラボアクセサリー50％OFFやご成約で試着料無料など嬉しい成約特典が満載です。

店舗情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/907_1_e72d17e2ffeb39bcadccb26d9fd10750.jpg?v=202506060626 ]

「DRESSY CAFE NAGOYA」-きらめく魔法にかかる空間-

〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番１号ＪＰタワー「ＫＩＴＴＥ名古屋」3F

※JR名古屋駅から徒歩1分

名古屋駅は東海道新幹線をはじめJR・名鉄・近鉄・市営地下鉄・バスが乗り入れる総合ターミナルです。

ＫＩＴＴＥ名古屋へのアクセスは2F歩行者通路・地下通路で直結しています。

電話番号：0467-81-4587

営業時間：8:30～21:00

※テーブル席コンセント・Wi-Fi完備



［店舗HP］

https://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

［SNS］

Instagram：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya/

TikTok：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

ご予約は食べログから

https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23084838/

今月のカバーモデル

6月号表紙

カバーモデル：俳優 永瀬莉子

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202506-placoledressy/

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト“DRESSYONLINE”も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年1月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE/DRESSY ROOM &Tea』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業



冒険社プラコレは、オフィスでも、自宅でも、北海道でも、ハワイでも、パリでも、世界中の仲間達と同じ空間、時間で働くことができる『ViKet Town(ビケットタウン)』(メタバース空間)を本社としています。通勤時間や居住場所の制限をなくす事で、人生の選択肢が増える『自由な未来』を目指す会社です。

オフラインの環境や事業にも力を入れており、2022年1月に、JR横浜タワーにベースオフィスを開設。2022年3月に、DRESSY ROOM(女性に魔法をかける空間店舗)を横浜、鎌倉に2店舗目となるお花とドレスと紅茶のお店DRESSY ROOM &Teaを開業いたしました。全国、全世界に展開し、横浜から世界へ、世界中で愛されるサービスを展開してまいります。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMA

https://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSY ROOM & Tea KAMAKURA

https://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analytics

https://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA（SNS+LP） PLAN

https://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

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美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser

オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress

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鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressyroom_tea

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▪DRESSY ROOM & Tea

https://www.youtube.com/@dressyroomtea6236

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