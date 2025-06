クロップが築いた“黄金時代の礎”--リバプールFC公式書籍、日本語版が登場

株式会社講談社

リバプールFCの公式パートナーである講談社は、ユルゲン・クロップがリバプールFCを率いた9年間の軌跡をたどる公式記念書籍『KLOPP: THE LIVERPOOL FC CELEBRATION』の日本語版『クロップ リバプールFCセレブレーション』を刊行しました。

2024-25シーズン、リバプールFCはアーネ・スロット新監督のもとでプレミアリーグを制覇し、通算20度目となる優勝を達成。その快挙の背景には、2015年から2024年までの9年間にわたり、クラブに変革をもたらしたユルゲン・クロップ監督の存在があります。

スロット監督は、優勝決定後のインタビューでクロップから祝福のメッセージを受け取ったことを明かし、ファンとともにクロップの名前をスタジアムで歌う姿も見られるなど、その功績はいまもなおクラブに深く根付いています。

“From Doubters to Believers”--私たちは信じ、歩んできた。

クロップとともに歩んだ9年--その証言と記録

本書『クロップ リバプールFCセレブレーション』は、クロップの監督就任から退任までの全9年間を、クラブの視点で綴ったリバプールFC公式の記念書籍です。

フェンウェイ・スポーツ・グループ代表のマイク・ゴードン、リバプールのレジェンドであるスティーブン・ジェラードやサー・ケニー・ダルグリッシュをはじめ、モハメド・サラーやヴァージル・ヴァン・ダイクなど現役選手の証言も多数収録。さらに、クロップ体制下で飛躍した若手選手や、激闘を繰り広げたライバルクラブの監督たちの言葉も収められています。

2019年のチャンピオンズリーグ準決勝バルセロナ戦での“奇跡の逆転”、30年ぶりのリーグ優勝、そして別れの瞬間まで--記憶に残る数々の名場面とともに、クロップのリーダーシップ、哲学、そしてクラブに刻まれた「文化」が詰まった一冊です。

クロップ自身の序文と、ファンの記憶に残る“言葉”たち

本書の序文は、ユルゲン・クロップ本人によって書かれています。自らの言葉で、リバプールFCで過ごした9年間への想いとファンへの感謝を綴った、心に残るメッセージです。

さらに本書では、「NORMAL ONE」(ノーマルワン)「FROM DOUBTERS TO BELIEVERS」(フロム

・ダウターズ・トゥ・ビリーバーズ)「AND NOW YOU'RE GONNA BELIEVE US」(アンド・ナウ・ユア・ゴナ・ビリーブ・アス)「CORNER TAKEN QUICKLY」(コーナー・テイクン・クィックリー)など、クロップ時代を象徴する数々の言葉が取り上げられています。それぞれの言葉には、当時の出来事や背景、ファンとのつながりが息づいており、ページをめくるごとに、あの時の歓喜と情熱が鮮やかによみがえります。

【目次】

イントロダクション

ノーマル・ワン(2015-2016)

ダウターズ・トゥ・ビリーバーズ(2016-2018)

ネバー・ギブアップ(2018-2019)

BOOM! 長かった30年のおわり(2019-2020)

メンタリティ・モンスターズ(2020-2022)

ラスト・ダンス(2022-2024)

【書誌情報】

書名:クロップ リバプールFCセレブレーション

著者:Liverpool FC 編

訳者:小林玲子

仕様:四六版/上製(ハードカバー)/ページ数:256ページ(8ページカラー➕モノクロ)

定価:1,980円(本体1800円)

発売日:2024年6月6日

発行:講談社(リバプールFC公式パートナー)

【特設ページ】

▶ https://www.kodansha.com/liverpoolfc/ja/special/klopp/





■株式会社 講談社について

株式会社講談社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:野間省伸)は、1909年の創業以来「おもしろくて、ためになる」を社の方針として、雑誌、コミック、書籍シリーズなどあらゆるジャンルの出版物を展開してきました。さらに世界中の人々に向けて”Inspire Impossible Stories”をパーパスとして掲げ、作り手と読者・ユーザーの両者に新たな発見や創造性を提供し(=Inspire)、あり得ない、みたこともないような(=Impossible)物語(=Stories)を生み出し続けることで、さまざまなコンテンツを発信しています。



■Liverpool Football Clubとは

1892年に設立されたリバプールFCは、世界で最も歴史的で有名なサッカークラブの一つで、プレミアリーグを含む19回のリーグタイトル、8回のFAカップ、10回のリーグカップ、6回の欧州カップ、3回のUEFAカップ、4回の欧州スーパーカップ、16回のチャリティーシールド、2回の女子スーパーリーグタイトル、1回の女子チャンピオンシップを獲得しています。 社会的責任を重視するクラブとして、リバプールFCは、自身のスタッフ、地球環境、そしてコミュニティのより良い未来を創造するための活動、「レッド・ウェイ」に熱心に取り組んでいます。この活動は受賞歴を持ち、クラブ全体の持続可能性を高め、あらゆる分野での平等性、多様性、そして包括性を強化することを目指しています。また、公式の慈善団体であるLFC財団を通じて、マージーサイドとその周辺地域の子供たちや若者たちに人生を変える機会を提供するという取り組みも含まれています。



■inspiRED(インスパイアード)

「inspiRED」は「Inspire」+「Reds」の造語。講談社が創業以来掲げる理念「おもしろくて、ためになる」を世界に広げるために昨年制定したブランドパーパス「Inspire Impossible Stories」とリバプールFCの愛称「the Reds」を組み合わせています。両者のコアバリューを世界的に実現していこうというプロジェクトで、さまざまなメッセージやコンテンツを発信中です。

・公式サイト https://www.kodansha.com/liverpoolfc/

・インスタグラム https://www.instagram.com/inspired_by_kodansha/

企業名:株式会社 講談社

出版社