BABY MONSTERや KISSOFLIFE着用で話題の韓国アパレルブランド「EASY NO EASY（イージーノーイージー）」が60%に入店

株式会社シックスティーパーセント

アジアから2000以上のブランドが入店するオンラインセレクトストア「60%」(シックスティーパーセント)に「EASY NO EASY(イージーノーイージー)」が60%に入店。

EASY NO EASY(イージーノーイージー)は、ベーシックな日常着に、ブランド独自のエッジとトレンド感を巧みに融合させ、新しい“イージーカジュアル”のスタイルを展開している韓国アパレルブランド。

ブランドの人気アイテムは8分丈のバミューダパンツ。絶妙な丈感とミニマルな中にも洗練されたディテールが光る1着で、スタイリングの主役にも引き立て役にもなる万能アイテム。スニーカーやサンダルとの相性も抜群で、ストリートからデイリーシーンまで幅広く活躍。

▶販売URLはこちら:https://www.sixty-percent.com/shops/easy-no-easy

▶ ︎Instagram :https://www.instagram.com/easynoeasy_official/

EASY NO EASY | イージーノーイージーは2025年に韓国で設立されたユニセックスストリートブランドです。「Simple is not easy」というスローガンのもと、日常的に着用できるベーシックなアイテムにブランド独自のトレンディーなデザインをプラスし、新しいイージーカジュアル文化を提案。



■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60%」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2000以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う(2024年10月時点)。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2024年10月時点

会社名 :株式会社シックスティーパーセント

代表者 :代表取締役 真部大河

所在地 :東京都渋谷区恵比寿西1-33-15

設立 :2018年7月

HP :https://corp.sixtypercent.com/

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先:株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail :press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%(シックスティーパーセント)」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2000以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う(2024年10月時点)。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト:https://www.sixty-percent.com/

アプリDL:https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram:https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter):https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok:

https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP