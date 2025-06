【6月11日(水)インドネシア開催】EC事業者・IT関連事業者向けビジネス交流会開催

かっこ株式会社

国内導入実績No.1※1の不正検知サービスを提供し、安全なネット通販のインフラづくりに貢献するかっこ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 : 岩井 裕之、証券コード:4166、以下 Cacco)は、東南アジア向けプレスリリース発信プラットフォームを運営する株式会社VRITIMES(本社:東京都新宿区 CEO:Ferry Bayu Nirwono)と共催で、EC事業者及びITリセラーなどを対象としたビジネス交流会「被害に遭う前に見抜くオンライン詐欺 - インドネシアのECデータから読み解く実態(英語タイトル:How to Catch Online Fraud Before It Hits You -Insights from Indonesia's E-Commerce Data.)」を2025年6月11日(水)インドネシアにて開催することをお知らせします。

※1:株式会社東京商工リサーチ「日本国内のECサイトにおける有償の不正検知サービス導入サイト件数調査」2025年3月末日時点

お申し込みはこちら :https://bit.ly/CaccoEvent

■開催の背景

インドネシアは世界有数のEC化率を誇り(26.4%で世界第3位)※2、今後ますますオンライン取引における不正対策の重要性が高まることが予想されます。今回実施したインドネシア国内のEC事業者に対する実態調査では、約半数が詐欺被害を経験しているという結果が明らかになりました。また、調査では不正被害状況や、どのような課題を抱えているかといった詳細も把握しており、本イベントではそれらの最新データをもとに、詐欺被害を未然に防ぐための実践的な対策について解説いたします。加えて、インドネシア小売業界の主要団体APRINDO(インドネシア小売業協会)から、EC分野に精通するJimmy Gani氏を招き、インドネシアにおける小売業界の動向やEC市場の成長に関する見解をご紹介いただく予定です。

※2: 「令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書」 世界のEC化率 2024年9月(経済産業省 商務情報政策局 情報経済課)

【こんな方におすすめ】

・インドネシア市場で新たにEC事業を展開したいと考えている方

・すでにインドネシアでECビジネスを展開しており、さらなる成長・拡大を目指す方

・海外展開におけるセキュリティ・不正対策に課題を抱えている方

■イベント概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9799/table/179_1_d5aece6625ebc81cd47018378f6849c7.jpg?v=202506060425 ]

■かっこ株式会社について

Caccoは、「未来のゲームチェンジャーの『まずやってみよう』をカタチに」という経営ビジョンを掲げ、セキュリティ・ペイメント・データサイエンス技術をもとに、アルゴリズム及びソフトウエアを開発・提供し企業の課題解決やチャレンジを支援することを目指しております。 オンライン取引における「不正検知サービス」を中核サービスとして位置づけ、不正ログインから不正注文対策まで対応可能な国内での導入実績数No.1の不正検知サービス「O-PLUX」や金融機関や会員サイトにおける情報漏洩対策の不正アクセス検知サービス「O-MOTION」、フィッシング対策サービス等を提供しております。

データサイエンスサービスでは、製造業やアパレル、建設業など様々な業種において、データ活用・分析を通じ、コスト削減・業務効率化・利益向上などに貢献しております。

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、商標または権利者の登録商標です。

※本件による、今期業績への影響は軽微です。今後開示すべき影響が見込まれる際は、速やかに開示いたします。

会社概要

かっこ株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/9799/table/179_2_09fa047260f21ec237e5325c5964a141.jpg?v=202506060425 ]