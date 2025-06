「インターナショナル ワイン&スピリッツ コンペティション（IWSC）2025」でゆずチェッロが「最高金賞」を、LEMOLEMO（レモレモ）が銀賞を受賞

有限会社森瓦店

飛騨クラフト(本社:有限会社森瓦店(岐阜県高山市)、代表取締役:森孝徳)は、イギリス・ロンドンで開催された「インターナショナル ワイン&スピリッツ コンペティション(IWSC)2025」において、ゆずチェッロが金賞を、LEMOLEMO(レモレモ)が銀賞を受賞いたしました。

今回コンペティション全体で最高金賞を受賞したのはエントリー品数のわずか3%という狭き門です。リキュールカテゴリーで最高金賞を受賞したのは日本国内では飛騨クラフト含め2社のみ。中でも98点というスコアはカテゴリー内で最高得点です。

ゆずチェッロはIWSC公式発表サイトでも「驚愕の味」として紹介されています。

<受賞銘柄及び、審査員テイスティングコメントの紹介>

ゆずチェッロ:最高金賞ゴールドアウトスタンディング(98点)

The aroma bursts with pure, vibrant yuzu, sharp and invigorating, rich and unctuous. The palate reveals a bright, juicy intensity; a perfect balance of sweetness and acidity, with a clean, lingering finish that dances on the tongue. Astounding.

【日本語訳】

香りは、純粋で鮮烈な柚子のアロマが弾けるように立ち上がり、鋭くも爽快。力強さの中に、濃厚でなめらかな質感が広がります。

口に含むと、みずみずしく明るい果実味が一気に広がり、甘みと酸の絶妙なバランスが見事。フィニッシュは清らかで余韻が長く、舌の上で繊細に踊るようです。

まさに驚嘆すべき味わいです。

原材料名:ゆず(国産)、醸造アルコール、糖類

アルコール分:23~28%(製造ロットにより異なる)

内容量/希望小売価格:500ml/4,980円、180ml/1,980円(税込)

LEMOLEMO(レモレモ):銀賞シルバー(90点)

Vibrant lemon sweets and lemon Fanta aromas. The palate reveals a bright, tart burst of flavour reminiscent of lemon boiled travel sweets, with a touch of sweetness towards the finish.

【日本語訳】鮮やかなレモンの甘みとレモンの素晴らしい香り。口に含むと、レモンの煮詰菓子を思わせる鮮やかな酸味の効いたフレーバーが弾け、フィニッシュにはほのかな甘さが感じられます。

原材料名:レモン(国産)、醸造アルコール、糖類/炭酸 アルコール分:5%、

内容量/価格:250ml/530円(税込)

<インターナショナル ワイン&スピリッツ コンペティションについて>

1969年にイギリスで設立されたIWSC(International Wine & Spirit Competition)は、世界で最も歴史のあるアルコール飲料専門の品質・味覚競技会で、今年56回目を迎えました。IWSCは欧州最大、ワイン、スピリッツ、リキュールの世界で最も権威のあるコンペティションの一つとして知られています。世界中から集まった著名な審査員によるブラインド・テイスティングと化学的な分析で選考され、製品は「産地」「種類」「スタイル」「ヴィンテージ」などカテゴリー分類ごとに、金・銀・銅賞が授与されます。

IWSC公式ウェブサイト: https://www.iwsc.net/

<飛騨クラフトについて>

飛騨クラフトは、岐阜県高山市で70年以上、3代にわたり屋根工事業を営む有限会社森瓦店が2022年に始めたリキュール製造事業。

飛騨クラフトは、「つくり手がワクワクしなくちゃ、おいしくならない。」を信念に、唯一無二の味わいを生み出すことを目指してリキュールづくりをしています。「どうしたら売れるか」ではなく、「どうしたら本当においしくなるか」を追求し、常識にとらわれない発想で、これまでにない味を創造しています。

大胆な発想のもと、ひとつひとつの工程を丁寧に積み重ね、旬の果実の持つ力を最大限に活かしたものづくりを大切に単なる商品ではなく、「新しい体験」を届けています。

日本全国で取扱店を随時募集しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

【飛騨クラフトの製造の様子】

果皮漬け込み、時間をかけて果実の香りを閉じ込めます手作業で丁寧に果汁を絞り、苦味を最小限に抑えます

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

有限会社森瓦店 飛騨クラフト事業部

電話:0577-33-0018 メールアドレス:hida.liqueur@gmail.com FAX:0577-35-1171