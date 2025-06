2025年上半期チャート発表！ミセスが史上初の3冠獲得

阪急阪神ホールディングス株式会社

Penske Media Corporation(本社所在地:米ニューヨーク)のグループである「米国ビルボード」及び「ビルボードジャパン」(日本におけるBillboardブランドのマスターライセンスを保有する株式会社阪神コンテンツリンク)は、2025年の上半期チャートの受賞楽曲・アーティストを発表いたします。(集計期間:2024年11月25日~2025年5月25日/Global Japan Songs Excl. Japanほか国/地域別チャートは2024年11月22日~2025年5月22日)

総合ソング・チャート【Billboard JAPAN Hot 100】では、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が総合首位に輝きました。2024年4月12日にリリースされた本曲はアニメ『忘却バッテリー』のオープニング・テーマ。上半期チャート集計期間中にも通算5回の首位を獲得するロングヒットを見せました。続く2位はロゼ & ブルーノ・マーズ「APT.」。世界的ヒットとなった本曲は11月20日公開チャートで洋楽としてザ・ウォンテッド「グラッド・ユー・ケイム」以来、約11年半ぶりに首位を獲得しました。そして3位はMrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」。本曲は自身3番目の速さでストリーミング累計再生回数1億回を突破しています。なお、Mrs. GREEN APPLEの楽曲がトップ5内に4曲チャートイン。上半期チャートでトップ5内に同一アーティストが4曲チャートインするのは、Mrs. GREEN APPLEが初となります。

総合アルバム・チャート【Billboard JAPAN Hot Albums】では、Mrs. GREEN APPLEの5thアルバム『ANTENNA』が首位を獲得。2023年7月5日発売の本作は、集計期間内でストリーミング1位、ダウンロード7位を記録しました。2位にはSnow Manのベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』がチャートイン。集計期間内に1,616,736枚を売り上げ、アルバム・セールス・チャートでは首位を獲得しています。3位には、5作連続で総合チャート首位を獲得したSixTONESの5thアルバム『GOLD』が続きます。

総合ソングと総合アルバムのポイントを合算したアーティスト・チャート【Billboard JAPAN Artist 100】では、Mrs. GREEN APPLEが首位に。「ケセラセラ」「ダーリン」など、計20曲が総合ソングトップ100内に入っています。現在放送中のドラマ『あなたを奪ったその日から』の主題歌「ブルーアンバー」を手がけているback numberが2位に、「怪獣の花唄」「風神」など計5曲を総合ソングトップ100内に送り込んだVaundyが3位に続きます。

日本人アーティストによる海外公演の活発化、国際音楽賞【MUSIC AWARDS JAPAN】の新設など、音楽のグローバル化の機運が高まる昨今。世界でヒットしている日本の楽曲チャート“Global Japan Songs Excl. Japan”では、Creepy Nuts「オトノケ」が上半期首位を獲得しました。Creepy Nutsにとって、「Bling-Bang-Bang-Born」に続くグローバルヒットとなっている本曲。加えて、Japan Songs(国/地域別チャート)では、6つの国と地域で首位に輝きました。

各チャートの順位、アーティスト(Mrs. GREEN APPLE / Creepy Nuts / SEVENTEEN / 柊マグネタイト / Number_i / DECO*27)からの受賞コメントは、次をご覧ください。

Mrs. GREEN APPLE

2025年上半期総合ソング&総合アルバム&アーティスト・チャート

1位獲得記念コメント

本当に嬉しいです。ちょっと恐れ多さもあるんですけれども、多くの方に聴いていただけているという事実が本当に嬉しいです。これからもしっかり音楽を作っていきたいなと思いました。

ありがとうございます。(大森元貴)

こうしてたくさんの方々に僕たちの音楽を届けられているという実感、本当に嬉しいです。

「ライラック」は去年の曲ですし、僕たち自身、長く愛され続けるような楽曲を目指して作っているので、本当に嬉しいです。ありがとうございます。(若井滉斗)

Mrs. GREEN APPLEは今年でデビュー10周年になります。バンドを組んだ当時から、僕らは大森が書く楽曲をアウトプットすることを大切にやり続けてきたことなので、このように評価していただける、たくさんの人に聴いていただけるということは、本当に嬉しいな、ありがたいなという気持ちです。ありがとうございます。(藤澤涼架)

★上半期総合ソング&総合アルバム&アーティスト・チャート1位記念インタビューはこちら

(6月6日(金)午前4時に公開いたします)

https://www.billboard-japan.com/special/detail/4857(https://www.billboard-japan.com/special/detail/4857)

Creepy Nuts

2025年上半期 Global Japan Songs Excl. Japan 1位獲得記念コメント

この度、「オトノケ」が2025年上半期のBillboard JAPAN

世界でヒットしている日本の楽曲のランキング “Global Japan Songs excl. Japan”で1位を獲得しました。ありがとうございます!

「オトノケ」は自分たちとしても自信作なので、たくさん海外の人に聴いていただいて嬉しいです。

またライブでも、曲を聴いてくださっている国にお邪魔することができたらうれしいなと思っております。今後もよろしくお願いします!

SEVENTEEN

2025年上半期シングル・セールス・チャート1位獲得記念コメント

2025年上半期Billboard JAPANシングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”で僕たちの『消費期限』が1位という光栄な結果をいただき、ありがとうございます。

この素敵な結果をいただけたのも、いつも応援してくれるCARATのおかげです。本当にありがとうございます。

タイトル曲「消費期限」は、感情の「消費期限」に悩む気持ちを歌詞に表現したバラード曲です。まだ聞いたことがない方には、これを機会に聞いていただけると嬉しいです。

これからも良い音楽を届けていきますので、期待していてください!

柊マグネタイト

2025年上半期 ニコニコ VOCALOID SONGS & Heatseekers Songs

1位獲得記念コメント

「テトリス」が両チャート1位をいただけて本当に嬉しいです!

ロシア民謡「コロブチカ」をもとに自分なりの感情を重ねて作ったこの曲が多くの方に届いたことを、とてもありがたく思います。

Number_i

2025年上半期 Hot Shot Songs 1位獲得記念コメント

「GOD_i」が、Billboard JAPAN 2025年上半期“JAPAN Hot Shot Songs”で首位を頂けたと伺い、本当に嬉しいです。

応援してくれているiLYs、聴いてくれたすべての方に感謝しています。

これからもNumber_iらしい音楽を皆さんに届けていきますので、引き続きよろしくお願いします。

DECO*27

2025年上半期UGCソングチャート 1位獲得記念コメント

こんなにも「モニタリング」を楽しんでもらえて嬉しいです、ありがとうございます!

歌・ダンス・考察など、みんなが作った動画を見て僕も楽しんでます。

引き続き「モニタリング」をよろしくお願いいたします!

Billboard JAPAN Hot 100 2025年上半期チャート結果

<総合ソング・チャート>

全国推定売上枚数、ダウンロード回数、ラジオ放送回数、ストリーミング数、YouTubeの動画再生回数、カラオケ歌唱回数を元にした独自ポイントを合算した、米国でもBillboard音楽チャートの中心となるチャート

1位楽曲:「ライラック」アーティスト:Mrs. GREEN APPLE

順位:曲名:アーティスト名

1:ライラック:Mrs. GREEN APPLE

2:APT.:ロゼ & ブルーノ・マーズ

3:ビターバカンス:Mrs. GREEN APPLE

4:ケセラセラ:Mrs. GREEN APPLE

5:ダーリン:Mrs. GREEN APPLE

6:Soranji:Mrs. GREEN APPLE

7:オトノケ:Creepy Nuts

8:かわいいだけじゃだめですか?:CUTIE STREET

9:幾億光年:Omoinotake

10:Bling-Bang-Bang-Born:Creepy Nuts

Billboard JAPAN Hot Albums 2025年上半期チャート結果

<総合アルバム・チャート>

全国推定売上枚数とダウンロード数、ストリーミング数のデータを合算した総合アルバム・チャート

1位タイトル:『ANTENNA』アーティスト:Mrs. GREEN APPLE

順位:タイトル名:アーティスト名

1:ANTENNA:Mrs. GREEN APPLE

2:THE BEST 2020 - 2025:Snow Man

3:Attitude:Mrs. GREEN APPLE

4:strobo:Vaundy

5:No.I:Number_i

6:replica:Vaundy

7:ロージー:ロゼ

8:Hello! We're timelesz:timelesz

9:LOST CORNER:米津玄師

10:BAD HOP:BAD HOP

Billboard JAPAN Artist 100 2025年上半期チャート結果

<アーティスト・チャート>

<総合ソング・チャート>と<総合アルバム・チャート>のポイントを合算したアーティスト・ランキング

1位アーティスト:Mrs. GREEN APPLE

順位:アーティスト名

1:Mrs. GREEN APPLE

2:back number

3:Vaundy

4:米津玄師

5:Official髭男dism

6:YOASOBI

7:あいみょん

8:Creepy Nuts

9:Snow Man

10:ちゃんみな

Billboard JAPAN Hot Animation 2025年上半期チャート結果

<総合アニメソング・チャート>

Billboard JAPAN Hot 100からTVアニメ/映画のタイアップ楽曲と、アニメ声優による楽曲を抽出したアニメソング・チャート

1位楽曲:「ライラック」アーティスト:Mrs. GREEN APPLE

順位:曲名:アーティスト名

1:ライラック:Mrs. GREEN APPLE

2:オトノケ:Creepy Nuts

3:Bling-Bang-Bang-Born:Creepy Nuts

4:怪獣:サカナクション

5:Plazma:米津玄師

6:BOW AND ARROW:米津玄師

7:クスシキ:Mrs. GREEN APPLE

8:UNDEAD:YOASOBI

9:アイドル:YOASOBI

10:インフェルノ:Mrs. GREEN APPLE

Billboard JAPAN Download Songs 2025年上半期チャート結果

<ダウンロード・ソング・チャート>

ダウンロード数を集計した楽曲チャート

1位楽曲:「Plazma」アーティスト:米津玄師

順位:曲名:アーティスト名

1:Plazma:米津玄師

2:ライラック:Mrs. GREEN APPLE

3:GOD_i:Number_i

4:BOW AND ARROW:米津玄師

5:怪獣:サカナクション

6:APT.:ロゼ & ブルーノ・マーズ

7:百花繚乱:幾田りら

8:オトノケ:Creepy Nuts

9:ダーリン:Mrs. GREEN APPLE

10:ビターバカンス:Mrs. GREEN APPLE

Billboard JAPAN Download Albums 2025年上半期チャート結果

<ダウンロード・アルバム・チャート>

ダウンロード数を集計したアルバム・チャート

1位タイトル:『THANK YOU SO MUCH』アーティスト:サザンオールスターズ

順位:タイトル名:アーティスト名

1:THANK YOU SO MUCH:サザンオールスターズ

2:VIIsual:Travis Japan

3:Adoのベストアドバム:Ado

4:DETOX:ONE OK ROCK

5:Hello! We're timelesz:timelesz

6:THE BEST 2020 - 2025:Snow Man

7:ANTENNA:Mrs. GREEN APPLE

8:LOST CORNER:米津玄師

9:新星目録:星街すいせい

10:Circus Funk:香取慎吾

Billboard JAPAN Streaming Songs 2025年上半期チャート結果

<ストリーミング・ソング・チャート>

ストリーミング数を集計した楽曲チャート

1位楽曲:「ライラック」アーティスト:Mrs. GREEN APPLE

順位:曲名:アーティスト名

1:ライラック:Mrs. GREEN APPLE

2:APT.:ロゼ & ブルーノ・マーズ

3:ビターバカンス:Mrs. GREEN APPLE

4:ケセラセラ:Mrs. GREEN APPLE

5:Soranji:Mrs. GREEN APPLE

6:ダーリン:Mrs. GREEN APPLE

7:オトノケ:Creepy Nuts

8:青と夏:Mrs. GREEN APPLE

9:幾億光年:Omoinotake

10:点描の唄 feat.井上苑子:Mrs. GREEN APPLE

Billboard JAPAN Heatseekers Songs 2025年上半期チャート結果

<ヒートシーカーズ・ソング・チャート>

Billboard JAPAN Hot 100を構成するデータのうち、ラジオ、ダウンロード、ストリーミング、週間動画再生数を集計し、その中から急上昇中のアーティストを抽出したチャート

1位楽曲:「テトリス」アーティスト:柊マグネタイト

順位:曲名:アーティスト名

1:テトリス:柊マグネタイト

2:Life is Romance:Kaneee

3:like JENNIE:JENNIE

4:倍倍FIGHT!:CANDY TUNE

5:Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU):Kvi Baba

6:UP:KARINA

7:モエチャッカファイア:弌誠

8:ラプソディ:BILLY BOO

9:キス・ミー・パティシエ:CANDY TUNE

10:Tiger - KINISHY ver from Audition "No No Girls":No No Girls

Billboard JAPAN Top User Generated Songs 2025年上半期チャート結果

<ユーザー・ジェネレイテッド・ソング・チャート>

YouTubeの再生数のうち、UGC(ユーザー生成コンテンツ)のみを集計したチャート

1位楽曲:「モニタリング」アーティスト:DECO*27

Billboard JAPAN Top Singles Sales 2025年上半期チャート結果

<シングル・セールス・チャート>

初回盤や限定盤、通常盤などの商品分類上別商品となる売上推定枚数をタイトルごとに合算したシングル・セールス・チャート

1位タイトル:『消費期限』アーティスト:SEVENTEEN

Billboard JAPAN Top Albums Sales 2025年上半期チャート結果

<アルバム・セールス・チャート>

初回盤や限定盤、通常盤などの商品分類上別商品となる売上推定枚数をタイトルごとに合算したアルバム・セールス・チャート

1位タイトル:『THE BEST 2020 - 2025』アーティスト:Snow Man

Hot Shot Songs 2025年上半期チャート結果

<ホット・ショット・ソングス・チャート>

Billboard JAPAN Hot 100を構成するデータのうち、ダウンロード、ストリーミング、動画の3指標の合計ポイントが、前週より増加した、急上昇ソングチャート

1位楽曲:「GOD_i」アーティスト:Number_i

ニコニコ VOCALOID SONGS 2025年上半期チャート結果

<ニコニコ VOCALOID SONGS>

動画配信サービス”ニコニコ動画”上におけるVOCALOID曲(※)の人気を測るチャート

※「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

1位タイトル:「テトリス」アーティスト:柊マグネタイト

Global Japan Songs Excl. Japan 2025年上半期チャート結果

<Global Japan Songs Excl. Japan>

日本の楽曲を対象に、Luminate Data LLCが集計した、日本を除く(excluding)世界200以上の国々における主要デジタル・プラットフォームの定額課金型(サブスクリプション)と広告支援型の公式ストリーミング、ダウンロードにそれぞれ比重をつけて算出し、ランク付けしたチャート

1位楽曲:「オトノケ」アーティスト:Creepy Nuts

Japan Songs(国/地域別チャート)2025年上半期チャート結果

<Japan Songs(国/地域別チャート)>

日本の楽曲を対象に、Luminate Data LLCが集計したデータに、各国・地域独自の比重をつけて算出し、ランク付けしたチャート。現在ローンチしているのは、以下13の国と地域。

▼各国/地域別 首位

◆ビルボードジャパンチャートとは?

米Billboardのメソッドに則り、ラジオオンエア回数、CDセールス、ストリーミング回数、ダウンロード数、動画再生、カラオケなど6種類のデータを集計・合算した総合音楽チャートです。多様化する音楽マーケットの動向をリアルに反映し、“今、本当に聴かれている音楽”が分かるチャートを発信しています。

https://www.billboard-japan.com/charts/

ビルボードジャパンではチャートをより詳しく知るためのチャート・インサイトを掲載しています。毎週のチャートの1位から20位まで、気になる曲のCD売上やダウンロード、ストリーミングなどを指標ごとに分かりやすくグラフで表示し、並び替えや楽曲同士を比較して、さらに詳しく調べることができます。有料会員にご登録いただくと、1位から100位までをご覧いただけます。

https://www.billboard-japan.com/chart_insight/

