AppTalentHub、企業のDXを2ヶ月で“自走”させる「ノーコード×AI人材育成プログラム」提供開始

株式会社ApptalentHubAppTalentHub DX Boost Program

株式会社AppTalentHub（本社：東京都稲城市平尾3-7-5、代表取締役：宮崎翼）は、この度、企業内のDX推進を強力に後押しする新プログラム「AppTalentHub DX Boost Program」の提供を開始します。本プログラムは、DXの内製化を目指す企業に対し、実践的な人材育成から戦略立案、実行まで一貫してサポートします。

そしてこの度、プログラムの本格展開に先立ち、共にDX成功事例を創出し、「社員一人ひとりが”実績を創り出す主役”となる」というAppTalentHubのビジョンを体現してくださる限定5社のモニター企業を募集します。本プログラムの第一弾として、ノーコード開発ツール「FlutterFlow」に特化したアプリ開発講座を公開。IT・プログラミング未経験者でも2ヶ月で実務レベルのアプリ開発スキルを習得し、受講者が必ず自社課題を解決するアプリケーションを完成させることで、企業内のDX推進を強力にサポートします。

（FlutterFlowアプリ開発講座 詳細：https://www.apptalenthubdx.com/course/flutterflow）

1. DX人材育成の課題とAppTalentHubの解決策

多くの企業がDX推進を掲げる一方で、専門人材の不足、外部ベンダーへの過度な依存、そして社内でのDXの内製化が進まないといった共通の課題に直面しています。従来の研修では知識付与で終わってしまい、実際のビジネス課題解決に繋がらないケースも少なくありません。

「AppTalentHub DX Boost Program」は、これらの課題に対し、「社員一人ひとりが”実績を創り出す主役”となる」というアプローチで抜本的な解決を目指します。単なる知識付与に留まらず、実践的なプロジェクトを通じて、企業のDX推進を”自走”できる人材を育成します。

2. AppTalentHub DX Boost Programの3つの特徴

本プログラムは、IT・プログラミング未経験者でも、実務に直結するDXスキルを習得し、自社でDXを推進できる人材を育成します。

１．ノーコード×AIスキルを短期集中で習得

本プログラム第一弾として、ノーコード開発ツール「FlutterFlow」を活用したアプリ開発スキルを2ヶ月で実務レベルまで指導します。AI活用技術と組み合わせることで、ビジネスパーソンが実務で使えるレベルまで指導。「コードが書けない」という障壁をなくし、開発の民主化を促進します。

２．研修内で“自社課題を解決するアプリ”を完成

インプットだけでなく、受講者自身の部署や事業の課題をテーマに、実用的なアプリケーションを開発します。研修終了時には「成果＝実績」として具体的な完成品を持ち帰り、その場で企業のDXに貢献します。（ITスキル標準（ITSS）レベル3を目標としたカリキュラム）

３．受講後も社内で継続的にDXを牽引できる“自走力”を養成

単発の知識習得に留まらず、課題発見から解決策の立案、実装、運用までを一貫して行える「自走」できる人材を育成します。「できる人」だけに頼らない、民主化された開発文化を企業に根付かせます。

3.【限定3社】「AppTalentHub DX Boost Program」モニター企業募集！

本プログラムの本格展開に先立ち、効果の最大化とさらなる改善のため、共に価値を創造する限定３社のモニター企業様を募集いたします。

モニター企業として得られる価値

《実務に直結》

FlutterFlowでコード開発者との「同時開発」を実践体験

《施策スピードUP》

ノーコードでもエンジニア並みのUI/UXを最短構築

《内製化の土台》

テンプレート＆ドリル学習で「明日から自走」できるチームへ

《特別サポート》

プログラム料金を大幅割引、または無料での提供（※選考あり）

《成功事例の共有》

貴社のDX推進事例を共に創出し、メディア露出の機会も検討

貴社のDX推進に貢献しながら、共に未来を創りませんか？

【モニター募集概要】

対象： 企業内のDX推進を検討している法人様（IT・プログラミング未経験者含む）

募集社数： 限定3社

申込み方法： 下記お問い合わせフォームのメッセージ欄に「モニター希望」とご記入の上、お申し込みください。

【モニター募集のお申込みはこちら】

お問い合わせフォームURL： https://share.hsforms.com/2T1pQ6j2sQzajdd3AIDeWqgcy93d?utm_source=prtimes

4. AppTalentHub DX Boost Program 第1弾：FlutterFlowアプリ開発講座 概要- プログラム名： AppTalentHub DX Boost Program 第1弾：FlutterFlowアプリ開発講座- 対象： IT・プログラミング未経験者を含む企業のDX推進を担う人材、ノーコード・AIスキルを内製化したい企業- 期間： 2ヶ月間（8週間のカリキュラム）- 提供形式： ライブ授業、実践演習、個別フィードバック、チャットサポートなど- 学習内容：・DXリテラシー、ノーコード・AIの基礎・FlutterFlowを用いたアプリ開発の基礎から応用・UI/UXデザイン、要件定義、テスト・実課題解決型アプリ開発演習- 提供物： 完成アプリ、開発ドキュメント、修了証、デジタルバッジ- 価格： 350,000円（税抜）/人 （補助金の活用により費用を7万円～8万円程度/人に抑えることが可能です）- 詳細ページURL： https://www.apptalenthubdx.com/course/flutterflow5. 本講座の講師紹介：三代澤 哲（みよさわ さとる）三代澤 哲氏（みよさわ さとる）

本講座の講師は、IT関連の分野における豊富な経験と実績を持つ三代澤 哲氏が務めます。

三代澤氏は、外資系ベンダーで約10年間サーバー・ストレージ関連のソフトウェアやハードウェアのトラブルシューティングに従事。その後、ソニー生命でのライフプランナーや、介護建築での現場管理、施工、社内ITなどを経験。独立前は7年間にわたり外資系企業でメールサービスなどの法人向けトラブルシューティングを手がけてきました。

現在は、動画編集、ノーコードアプリ開発、VRサービス構築、HP制作、一般的なITコンサルティングを専門分野としています。COVID-19パンデミックを機に、経営者や個人事業主からのITに関するご相談をきっかけに、現在の会社設立に至りました。

三代澤氏の長年の実務経験と、ノーコードアプリ開発の専門知識が融合した本講座は、受講者の実践力を確実に高めます。

6. AppTalentHubが目指す「誰もがアイデアを“かたち”にできる社会」

AppTalentHubは、本プログラムを通じて、コードレス開発とAI活用が「当たり前のビジネススキル」となる未来を創り出すことを目指しています。「”できる人”だけに頼らない民主化された開発文化」を企業に根付かせ、「実績の可視化」を通じて、個人と組織のポテンシャルを最大化し、国内産業の競争力向上に貢献します。

AppTalentHubが目指す「実績と価値を生み出せる社会」を実現するための原動力として、本プログラムが重要であると考えています。

7. 株式会社AppTalentHubについて

会社名：株式会社AppTalentHub

所在地：東京都稲城市平尾3-7-5

代表者：代表取締役 宮崎翼

事業内容：人材紹介事業、DX人材育成事業 他

コーポレートサイトURL：https://www.apptalenthub.co.jp/

8. 本件に関するお問い合わせ先

株式会社AppTalentHub DX Boost Program

担当 Email：sales@apptalenthub.co.jp

お問い合わせフォームURL：https://share.hsforms.com/2T1pQ6j2sQzajdd3AIDeWqgcy93d?utm_source=prtimes