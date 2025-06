【学校法人藍野大学】副理事長 山本嘉人氏が大学マネジメント研究会「地域交流会 in 京都」において基調講演～少子化時代の私立大学におけるM&A戦略と財政再建の実践を紹介～

2025年5月31日(土)、大学マネジメント研究会(英文名:Association for Innovative University Management)が主催する「地域交流会 in 京都」(会場:学校法人YIC学院 YIC京都2号館/Zoom併用)において、学校法人藍野大学 副理事長・代表業務執行理事の山本嘉人氏が、基調講演を行いました。 本交流会は、「危機の時代における私立大学の戦略と戦術」を総合テーマとし、私立大学経営に携わる学校法人理事長等役員、学長、管理運営部門の役職者等、約50名が全国から対面及びオンラインにより参加。山本氏は、基調講演第2部に登壇し、「少子化の下での生き残りをかけたM&A戦略」と題して、学校法人藍野大学が実践してきた連携・統合・再建・分離の取り組みとその効果について得られた経営知見をもとに講演しました。 山本氏はまず、同法人が「藍野グループの協創」としてアライアンスを形成する学校法人・医療法人・社会福祉法人を架橋する経営基盤を確立してきた経緯を紹介。その上で、学校法人の財務健全化を目的とした経営手法として、バランスト・スコアカード、国内大学統合報告書(IIRC 国際統合報告フレームワーク)、定量的な経営判断指標(日本私立学校振興・共済事業団)の3つの手法の複合的な活用とセグメント情報の共有などを通じた管理会計的アプローチの重要性を説明しました。 さらに、学校法人執行部と大学等執行部が連携する合同運営体制(教学経営戦略会議)の整備、セグメント会計による月次区分別資金収支の予実管理、厳格な予算執行統制といった具体的な実践についても報告。 講演後のディスカッションでは、同法人が設置者変更(吸収分離)により経営再建を行った明浄学院高等学校(大阪市阿倍野区)を事例に、M&A戦略の実務的有効性と課題について、参加者と活発な議論を交わしました。 【開催概要】 〇日時 :2025年5月31日(土)14:00~17:30 〇実施方法 :対面(学校法人YIC学院 YIC京都2号館)、オンライン(Zoomウェビナー形式) 〇テーマ :危機の時代における私立大学の戦略と戦術 〇プログラム: ・開催挨拶 本間政雄氏(大学マネジメント研究会 会長) ・基調講演①「小規模単科大学の成長戦略」 高久正史氏(学校法人瓜生山学園 財務担当理事(法人事務局次長)) ・基調講演②「少子化の下での生き残りをかけたM&A戦略」 山本嘉人氏(学校法人藍野大学 副理事長・代表業務執行理事) ・質疑応答及びディスカッション 山本氏はこれまでにも、NPO法人 学校経理研究会発行、月刊『学校法人』誌にて「経営困難大学の財政再建~その時、学校史が動いた~」(全5回連載)や、大学マネジメント研究会発行『大学マネジメント University & College Management』誌、公益社団法人 私学経営研究会発行『私学経営』など多数の専門誌で論考を発表。講演、セミナー講師等の依頼も多く、株式会社リクルートリクナビNEXT2015『私立大学教職員業界セミナー基調講演』、株式会社船井総合研究所『次世代専門学校研究会セミナー講演』、公益社団法人私学経営研究会『財務政策講座』、Slack Japan株式会社『Slack FrontiersJapan Degital HQ セッション』2-3、Slack Japan株式会社・株式会社マイナビ共催『マイナビTECH』、一般社団法人情報技術協会『国際DX、データサイエンス、AI教育を考えるシンポジウム』、一般社団法人情報技術協会『SDGs分野におけるESGデータサイエンス、AIカンファレンス』、一般社団法人大学行政管理学会 第33回財務問題研究会『学校法人のDX推進とSlack』、一般社団法人大学行政管理学会 第28回総会・研究集会『私立学校法改正による学校法人経営の永続性評価と管理会計的アプローチ』、大学行政管理学会財務問題研究会(大阪)・財務研究グループ(東京)合同研究会『私立大学の財務基盤強化を目指す経営効率化と戦略的アプローチ~令和5年私立学校法改正とその影響~』、一般社団法人 教育人財開発機構『~経営改善・経営見直しに向けて~ 少子化のなか、私立大学に求められる経営戦略』における基調講演他、登壇等多数。私立大学の持続的経営、財政収支改善に資する財務戦略と戦術を提言されています。 【関連リンク】 ■大学マネジメント研究会(英文名:Association for Innovative University Management) https://www.anum.biz/cont5/31.html ■学校法人藍野大学ホームページ https://aino.ac.jp/■AINO VISION 2030 REPORT Vol.1 https://my.ebook5.net/education-aino/fPWnWc/■AINO VISION 2030 REPORT Vol.2 https://my.ebook5.net/education-aino/wgMBrx/■学校法人藍野大学 統合報告書二〇二〇 協創レポート https://my.ebook5.net/education-aino/Badixw/■学校法人藍野大学 統合報告書二〇二三 協創レポート https://my.ebook5.net/education-aino/I6B4km/▼本件に関する問い合わせ先学校法人藍野大学 法人事務局 総務センター 総務グループ金光 康晴・稲葉 由華・新家 百合絵住所:大阪府茨木市高田町1番22号TEL:072-621-3764FAX:072-621-3756メール:admin@aino.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/