「EGGRYPTO（エグリプト）」、6月13日（金）より「サンリオキャラクターズ」とのコラボイベント開催決定！

株式会社GameWith(本社:東京都港区、代表取締役社長:今泉卓也、以下「当社」)の子会社である株式会社GameWith NFT(本社:東京都港区、代表取締役社長:奥田大介)が、事業パートナーである株式会社Kyuzan(本社:東京都渋谷区、代表取締役:高橋卓巳)と共同で提供しているアプリゲーム「EGGRYPTO(エグリプト)」において、株式会社サンリオの「サンリオキャラクターズ」とのコラボイベントを6月13日(金)より開催いたします。

また、期間中ログインしていただいたユーザーの皆様に、限定キャラクター ★4「スライム×ぐでたま」をプレゼントいたします。この機会にぜひEGGRYPTOをお楽しみください。

※本イベントにおけるコラボキャラクターにレアモン(NFT)は含まれません。

▽ダウンロードはこちら

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KyuzanInc.Eggrypt

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id1450911855

■期間中のログインで限定キャラクター ★4「スライム×ぐでたま」がもらえる!

期間中にログインしたユーザー全員に、限定キャラクター ★4「スライム×ぐでたま」をプレゼントいたします。詳しくはゲーム内のお知らせをご確認ください。

※本キャラクターはレアモン(NFT)ではございません。

※下記期間中にログインしたユーザーが対象となります。

2025年6月13日(金)12:00~2025年6月27日(金)12:00

■EGGRYPTO(エグリプト)とは

「EGGRYPTO」は株式会社GameWith NFTと株式会社 Kyuzan が共同開発[茂健2] したスマホで遊べるカジュアルな NFT ゲームです。累計ダウンロード数は 150 万を突破し、2025 年 4月には 5周年を迎えました。

本ゲームでは、育成したモンスターを編成し、オートバトルでクエストや PvP を遊びながら、希少なモンスター「レアモン」と呼ばれる NFT モンスターのドロップを狙います。ゲームで登場する「レアモン」は、発行上限数が有限でブロックチェーンによって発行・管理されたデジタル資産(NFT)となっており、NFT としてマーケットプレイスに出品し、売買することが可能です。

【EGGRYPTO概要】

ジャンル:モンスター育成RPG

リリース: 2020年04月20日

対応OS:iOS/Android

価格:基本無料(一部アプリ内および公式Webストア課金有り)

公式サイト: https://eggrypto.com/

公式Webストア:https://app-pay.jp/app/eggrypto/

公式Twitter: https://twitter.com/eggrypto

攻略ページ(GameWith NFT): https://gamewith-nft.jp/eggrypto(https://gamewith-nft.jp/eggrypto)

著作権表記:

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G660005

■株式会社GameWith NFTについて

株式会社GameWith NFTは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツチームの運営や専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツエンタメ事業、ゲームに関する様々な新規事業を幅広く展開する株式会社GameWithの子会社として2021年9月に設立されました。ブロックチェーンゲーム(EGGRYPTO)のプロダクト開発やNFTゲーム(ブロックチェーンゲーム、GameFi、Web3.0ゲーム)に関する情報をお届けする総合情報メディアの運営などのNFT関連事業を展開しています。

■株式会社GameWith NFT会社概要

社名:株式会社GameWith NFT

代表者:代表取締役社長 奥田 大介

所在地:東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立:2021年9月1日

事業内容:NFT関連事業

資本金:30百万円(2024年5月末時点)

URL:https://gamewith-nft.jp/

※ GameWithの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社GameWithの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。