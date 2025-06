【オリックス自動車】AWAJI HELLO KITTY APPLE LANDの入場券付きプラン「レンタでAWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」6月6日より販売開始

本プランは、オリックスレンタカーのご利用料金と、淡路島にあるハローキティの施設「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」内のメディアアート&レストラン「HELLO KITTY SMILE」およびりんご型展望シアター「HELLO KITTY APPLE HOUSE」の共通入場券がセットになったオンライン予約限定の特別プランです。ぜひこの機会に、お得な特別プランで「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」へお越しください。■「レンタでAWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」概要日 程:2025年6月6日(金)~2026年3月31日(火)内 容:オリックスレンタカーのご利用料金と、「HELLO KITTY SMILE」および「HELLO KITTY APPLE HOUSE」の共通入場券がセットになった特別プラン対象店舗:近畿、中四国エリアのオリックスレンタカー98店舗※一部対象外の店舗もございます。詳細は予約サイトにてご確認ください。予約方法:下記URLよりご予約ください。利用方法:ご予約されたレンタカー店舗にて、入場券と引き換え可能なバウチャー券をお渡しします。ご利用になりたい施設の受付にバウチャー券をご提示ください。住 所:HELLO KITTY SMILE(兵庫県淡路市野島蟇浦985-1)HELLO KITTY APPLE HOUSE(兵庫県淡路市野島平林177-5)問い合わせ先:HELLO KITTY SMILE(株式会社パソナふるさとインキュベーション運営)TEL:0799-70-9037(受付時間:10時~18時、定休日:火曜日)