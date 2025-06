【Razer】真のデザインが、光とともに目覚める「Razer Phantom Collection」 2025年6月6日より予約開始

Razer Japan株式会社

ゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードするRazer(TM)(本社:米国カリフォルニア州およびシンガポール、共同創業者兼CEO:Min-Liang Tan)は、ゲーミングデザインの新たなスタンダードを打ち立てる新コレクション「Razer Phantom Collection(レイザー ファントム コレクション)」を発表いたしました。

本コレクションは、すべての製品においてオールトランスルーセント(全透明)デザインを採用。精巧に設計された内部構造を可視化することで、ゲーミングデバイスの機能美を際立たせ、まるでアート作品のような存在感を放ちます。「Phantom Collection」は、Razerのエンジニアリングにおける卓越性を讃えると同時に、透明性・奥行き・ミニマルな美学を融合させた全く新しいビジュアル言語を提案するものです。

なお、「Phantom Collection」は国内正規代理店・ MSY株式会社を通じて、Amazon.co.jpで、2025年6月6日より予約開始いたします。販売開始は、2025年6月13日を予定しています。

Razer グローバルデザイン統括のチャーリー・ボルトンのコメント

「Razer Phantom Collectionでは、ゲーミングハードウェアのデザインにおける既成概念を打ち破りたいと考えました。内部構造をあえて見せることで、Razerの技術力を表現するだけでなく、製品そのものがイノベーションの象徴となるようデザインしました。このコレクションは、フォルムと機能の両面において、ゲーミングギアの限界を押し広げるというRazerの姿勢を体現しています。」

Razer独自のライティングシステム「Razer Chroma(TM) RGB」は、1,680万色以上の発光と多彩なライティングエフェクトを実現します。Phantom Collectionはその輝きを最大限に引き出すために設計されており、革新的なトランスルーセント(半透明)素材が、光の演出をより鮮明かつ立体的に表現します。

さらに、300本以上のChroma対応ゲームとのダイナミックな連携により、各デバイスがまるで一つのキャンバスのようにシームレスに同期。没入感あふれるプレイ環境と、ユーザーの個性を引き立てる鮮やかなライティングで、あなただけの世界を演出します。

Phantom Collectionは、Razerが追求する“機能美”を体現するシリーズ。パフォーマンスに妥協することなく、ビジュアルでも存在感を放つゲーミングギアが、あなたのゲーム体験をさらに進化させます。

Razer Basilisk V3 Pro 35K - Phantom Green Edition

(読み方:レイザー バシリスク ブイスリー プロ 35K ファントムグリーン エディション)

税込希望小売価格 28,980円

公式サイトURL:https://www.razer.com/jp-jp/gaming-mice/razer-basilisk-v3-pro-35k

Razer Chroma(TM) RGBに対応したRazer Basilisk V3 Pro 35K -Phantom Green Edition (ファントムグリーン エディション)は、底面全体を彩る12ゾーンのライティングにより、ゲームプレイに連動する鮮やかで没入感あふれる光の演出を実現します。新たに採用された半透明の筐体がRGBのカスタマイズ性をさらに高め、視覚表現の可能性を広げます。

世界中のゲーマーから愛され続けるアイコニックな形状をそのままに、「Razer Basilisk V3 Pro 35K」は、Razer Focus Pro 35K オプティカルセンサー、Razer 第3世代オプティカルマウススイッチ、Razer HyperScroll チルトホイール、そして13個のプログラム可能なボタンを搭載。



卓越した精度と快適な操作性、無限のカスタマイズ性を兼ね備えたこのハイパフォーマンスマウスは、最高のパフォーマンスを求めるゲーマーに最適な一台です。

Razer BlackWidow V4 75% - Phantom Green Edition

(読み方:レイザー ブラックウィドウ ブイフォー 75% ファントムグリーン エディション)

税込希望小売価格 34,080円

公式サイトURL:https://www.razer.com/jp-jp/gaming-keyboards/razer-blackwidow-v4-75

ゲームパフォーマンスとカスタマイズ性の理想的なバランスを実現する「BlackWidow V4 75% - Phantom Green Edition(ファントム グリーン エディション)」は、透明感のあるボディが、内部構造の美しさとライティングの輝きを引き立て、ゲーミング環境に洗練されたアクセントを加えます。本モデルには、ガスケットマウント構造、テープ補強を施したホットスワップ対応PCB基板、2層の音響吸音フォーム、工場出荷時に潤滑処理が施されたプレートマウント式スタビライザー、第3世代Razerオレンジ・タクタイルメカニカルスイッチなど、打鍵感と静音性を追求した高度な内部構造を採用。洗練されたデザインと高いパフォーマンスを兼ね備えた、次世代のゲーミングキーボードに仕上がっています。

この印象的な新色は、Razer Chroma(TM) RGBの輝きを引き立てる半透明のABSキーキャップを採用。2方向のアンダーグローとキーごとのライティングが一体となり、デスク環境をワンランク上の没入空間へと引き上げる、圧倒的なビジュアルを備えたキーボードです。細部に至るまで、Razerが追求する革新性が息づいており、スタイルと最高のパフォーマンスを求めるゲーマーにふさわしい一台です。

Razer Barracuda X Chroma - Phantom Green Edition

(読み方:レイザー バラクーダ エックス クローマ ファントムグリーン エディション)

税込希望小売価格 23,880円

公式サイトURL:https://www.razer.com/jp-jp/gaming-headsets/razer-barracuda-x-chroma

「Razer Barracuda X Chroma - Phantom Green Edition」は、迫力あるサウンドと美しいライティングを融合させたゲーミングヘッドセットです。6つのライティングゾーンを備え、Razer Chroma StudioやRazer Audioアプリを通じて自由にカスタマイズ可能。300本以上のChroma対応ゲームと連動し、光と音がシームレスにシンクロする、没入感あふれるゲーミング体験を実現します。

快適な装着感を追求した本モデルは、軽量かつ人間工学に基づいた設計を採用。回転式イヤーカップと通気性に優れたメモリーフォームクッションにより、長時間の使用でも快適さを保ちます。Razer独自のTriForce 40mmドライバーを搭載し、低音から高音まで豊かでクリアなサウンドを再生。さらに、取り外し可能なRazer HyperClear カーディオイドマイクにより、クリアな音声コミュニケーションを実現します。ご自宅でも外出先でも、個性あふれる新たなスタイルと共に、圧倒的なオーディオ体験をお楽しみいただけます。

Razer Firefly V2 Pro - Phantom Green Edition

(読み方:レイザー ファイアフライ ブイツー プロ ファントムグリーン エディション)

税込希望小売価格 18,780円

公式サイトURL:https://www.razer.com/jp-jp/gaming-mouse-mats/razer-firefly-v2-pro

Razer Firefly V2 Pro - Phantom Green Edition は、世界初のフルLEDバックライト搭載ゲーミングマウスパッドとして、デスクトップのスタイルを一新します。透け感のある半透明デザインにより、内部のプリント回路基板(PCB)の細部まで見えることで、未来的でハイテクな雰囲気を演出。革新とスタイルを求めるゲーマーにぴったりのアイテムです。

マイクロテクスチャ加工を施した表面が、センサーの精密なトラッキングを実現し、最高のパフォーマンスを発揮します。全面ライティングデザインにより、鮮やかで臨場感あふれるライティング効果を楽しめます。さらに、Razer Synapseを使えば複数ゾーンでの高度なライティングカスタマイズが可能となり、Chroma対応デバイスとシームレスに連携して統一感のある魅力的なセットアップを作り上げられます。

統合されたUSB 2.0パススルーポートにより便利な接続が可能で、Basilisk V3 Pro 35K - Phantom Green Editionに付属するRazer HyperSpeedドングルの接続にも最適。これにより、究極のワイヤレス環境が完成します。





ゲーミングデザインの新たな時代へ

Razer Phantom Collectionの発売により、Razerはゲーミングギアのデザインに新たな可能性を切り拓きます。Quartz、Mercury、Whiteの伝統を継承しつつ、パフォーマンスと美しさを両立させる革新を追求し続けるブランドの姿勢を体現しています。透明感のあるデザインと強化されたChroma RGBの融合によって、周辺機器の外観や触感、そして性能が新たな次元へと進化し、ゲーマーが自分らしいスタイルでセットアップをより魅力的に仕上げることができます。

Phantom Collectionの詳細は公式サイトよりご覧ください。

URL:https://www.razer.com/jp-jp/phantom

*すべてファントムグリーンカラーでのご提供となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163154/table/1_1_12d9093e7bef89fc65f77a01ea95a345.jpg?v=202506060126 ]

■販売店様からのお問合せ

MSY株式会社 CaaS事業部 営業推進グループ

Email:jm@msygroup.com

TEL:03-3372-6655

FAX:03-3372-6657

■Razerについて

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」(ゲーマーの為にゲーマーが作る)をスローガンに掲げています。

Razerの商標である3つの頭を持つ蛇は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。

Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、2億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動(さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ)を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。これまで数々のブランドアクティベーションを行ってきたRazerは、2025年に20周年を迎えます。詳細についてはhttps://rzr.to/20anni(https://rzr.to/20anni%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)をご覧ください。



■Razer公式リンク

Razer日本公式サイト:https://www.razer.com/jp-jp/

Razer JP X (旧:Twitter) アカウント:https://www.x.com/razerjp

* (C) 2025 Razer Inc. All rights reserved.

* 仕様、および、デザインは予告なしに変更される場合があります。

* その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

Razer - For Gamers. By Gamers.(TM)

press.razer.com(https://press.razer.com/)