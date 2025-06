ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店が7月6日（日）リニューアルオープン！「魔法が満ちあふれた、映画のオープニング・ナイト」をコンセプトとした店舗デザインに

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区)は、ディズニーストア旗艦店の一つである「ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店」を、7月6日(日)にリニューアルオープンします。これに合わせて、オープン25周年を記念した特別なコレクションを展開するほか、プレゼントキャンペーンを実施します。

特集ページ :http://disneystore.jp/tokyo-disney-resort-store/2025/

(C) Disney■「魔法が満ちあふれた、映画のオープニング・ナイト」をコンセプトとした店舗デザイ ン!

店舗コンセプトは、「魔法が満ちあふれた、映画のオープニング・ナイト」。ゴールドを基調としたアールデコテイストのきらびやかで高級感のある空間に、さまざまなディズニーキャラクターが登場し、まるで映画のオープニング・ナイトで劇場にいるような臨場感を感じていただけます。

店内中央のデジタル・エレベーターでは、ミッキーマウスやミニーマウスをはじめとするディズニーキャラクターが、劇場の客席やバルコニーへ向かうようなマジカルなシーンを表現。また、映写室をイメージした店内後方の新エリアには、映写技師に扮したグーフィーが登場するなど、見どころも盛りだくさん。さらに、リニューアルオープンに合わせて、キャストコスチュームも一新します。新たな魅力が詰まった東京ディズニーリゾート店で、特別なひとときをお楽しみください。

なお、リニューアルオープンより3日間は、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります。詳細は、ディズニーストア ニュースページ(https://www.disney.co.jp/store/news/information/if20250606_101)よりご確認ください。

7月6日(日)開店前にはイベント(キャストによるご挨拶)を予定しております。キャラクターの登場はございません。

(C) Disney (C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

■ 東京ディズニーリゾート店25周年記念(C) Disney

[画像掲載商品]

ぬいぐるみ 各3,900円

<ミッキーマウス><ミニーマウス><ドナルドダック><デイジーダック><グーフィー><プルート>

ぬいぐるみ 各3,600円

<チップ><デール>

2000年7月7日にオープンしたディズニーストア 東京ディズニーリゾート店は、今年2025年で25周年を迎えます。アニバーサリーイヤーをお祝いして、店舗のコンセプトにもぴったりな特別感あふれるオリジナルアートを用いたコレクションを発売します。豪華な衣装に身を包み、レッドカーペットを歩くミッキーマウスとミニーマウスをはじめ、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、チップとデールを描いた、25周年にふさわしい華やかなデザインです。

ラインナップは、ぬいぐるみをはじめ、ライフスタイル雑貨、ステーショナリー、お菓子など、バラエティ豊富に展開。キャラクターのぬいぐるみは、靴や帽子にあしらったアニバーサリーロゴが特別感を一層引き立てます。スノードームやピンバッジセットといったコレクタブルアイテムから、お土産におすすめのクッキー缶や「HillValley」のポップコーンなども登場します。25周年の東京ディズニーリゾート店でしか手に入らないスペシャルなアイテムの数々にご注目ください。

[商品一部抜粋]

(C) Disney

※ 各商品2点までの購入制限をさせていただきます。

■ 特典付きのコンプリートセットを発売!

東京ディズニーリゾート店オープン25周年を記念したアイテム全52種類のコンプリートセットを発売。ほかにも、ミッキーデザインのアイテムを揃えたミッキーセットと、ミニーデザインのアイテムを揃えたミニーセットを発売します。ご購入特典として、店舗の外観が描かれた「3周年アート」の復刻デザインを含むポストカードをプレゼントします。

(C) Disney

<セット内容>

コンプリートセット(限定125セット):全52アイテム、特典7種

ミッキーセット(限定250セット) :全7アイテム、特典3種

ミニーセット(限定250セット) :全6アイテム、特典3種

※ 各セット1点までの購入制限をさせていただきます。

■ 東京ディズニーリゾート店限定プレゼントキャンペーンを実施!

20,000円(税込)以上お買い上げで、オリジナルバッグチャームをプレゼントします。さらに、ご入店いただいた皆様に先着でオリジナルステッカーをプレゼントします。詳しくはディズニーストアキャストにおたずねください。

(C) Disney(C) Disney

<実施期間>

7月6日(日)~なくなり次第終了

※ 数量限定のため、なくなり次第終了となります。ご了承ください。

※ 画像をご使用の場合は、コピーライトを必ずご記載ください。各画像のコピーライトは、上記記載内容をご確認ください。

※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページ(https://www.disney.co.jp/store/storeinfo)よりご確認ください。

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 各商品の詳細は、ディズニー公式オンラインストア 特集ページをご確認ください。

※ 記載内容は都合により中止、または変更になる場合がございます。